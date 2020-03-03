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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:беспилотник (725) расследование (2684) СБУ (14404) Арахамия (257) Балаклея (163)

 СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной

Основной версией следствия по взрывам в Балаклее является диверсия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" "пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов"", - говорится в комментарии.

В то же время отмечается, что следователи не исключают и другие версии взрывов на артиллерийских складах, которые проверяются в ходе расследования.

Также подчеркивается, что версия сокрытия недостатка боеприпасов на сумму 560 миллионов не нашла своего подтверждения. Следствие установило, что, действительно, по результатам аудиторской проверки от 28.02.2017 были установлены "риски нехватки боеприпасов" на сумму 560 миллионов гривен. Однако уже после событий на Арсенале путем встречных проверок в большинстве случаев была подтверждена отгрузка боеприпасов и сумма "рисков нехватки боеприпасов" уменьшилась до 748 тысяч гривен.

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Ранее "слуга народа" Давид Арахамия заявил, что версия с диверсией, осуществленной при помощи беспилотника, в качестве причины взрывов на складах в Балаклее была "навязанной", "политически ангажированной" и оказалась "фейком".

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Источник: https://censor.net.ua/n3179136
 
 
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Проще говоря-виновных не будет.Не безпилотник же судить.
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та там стопудово путин виноват )
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Очередной пук от Алахамии. Не знает как привлечь внимание после воды в Крым и непонятками кто стрелял...
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*** е. вражеская пропаганда в действии. Говнохамия забыл еще озвучить про убитого брата Порошенка и устроенную им же "провокацию" в Керченском проливе.
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так что, по саперам целились? брехня какая-то
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Нипонел. А разве не Свинарчуки с Порошенко темной ночью склад взорвали? СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной - Цензор.НЕТ 8250
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Шикарно зіскокнули з теми. УсЬО, крайніх ніц.
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от ара-хамия....шо не ляпнет - как в лужу пёрнет...
шо за недоразумение... хуже скрабеевой, чеснослово! ))))
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А Гриценки и Кузьмуки на свободе и ухмыляются в усы.
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А как же бред арахарии,про недостачу? Опять,брехня?
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Проверка была 28 февраля, и буквально в марте склад сгорает, лично я в такую случайность не верю.
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Если есть другие данные или подозреваемые представь ,следователям.Это тебе не кино ,верю не верю.
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Говнохамию следует вызвать на допрос,откуда у него инфа? пусть расскажет. вдруг он что то знает но скрывает
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Факт наличия пролета беспилотника не отменяет факта выявления недостачи и версии о поджоге с целью скрыть хищения.
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Тобі досі діє паркан сечі Зеленського в очі? Оце психоактив, ЛСД відпочиває!
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тобто як це? який безпілотник?
але ж... Порох... підірвав власні склади...
розкрадання армії...
свинарчуки...

СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной - Цензор.НЕТ 1650
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Ищите поблизости следы кремлёвской руки-ноги, а возможно даже и лично путина )
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потому, что он надеется и ждёт, когда его зекоманда вернёт
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Тому що він з цієї ж когорти зрадників.
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Браво, петераст. Смотри диатез от чоколята не заработай.
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Наверно рейтинг Зе падает не от фотожаб, как думаете?
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Как удобно.Списать на войну все недостачи, которые копились десятилетиями . Кто же сейчас признается ? Чтобы кацапы на всех каналах тв тему муссировали ? Уж лучше СБУ подтвердит безпилотник. Лучше сладкая ложь , чем горькая правда.
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От дивує мене. Що при *******, що при зелі, на зарплату топ чиновникам в лями вистачає, а на охорону стратегічних складів - ніть.
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Следим за руками, аудиторская проверка выявила нехватку на полмиллиарда 28 февраля 2017, и сразу же в марте 2017 этот склад сгорает практически полностью. Удивительное совпадение правда.
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путем встречных проверок в большинстве случаев была подтверждена отгрузка боеприпасов и сумма "рисков нехватки боеприпасов" уменьшилась до 748 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3179136
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І які там докази? Де залишки того, що скинув безпілотник? Чи він лазерним променем підпалив? А на інших складах що було? НЛО?
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Мабуть ця справа ( по Балаклеї ) настільки нікому не потрібна , що навіть СБУ від неї відхрестилась ... . ))
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