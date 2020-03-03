 Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина

На сайте Кабинета министров обнародовано постановление от 5 февраля № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", передает Цензор.НЕТ.

"Месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1250 тыс. гривен", - говорится в документе.

Также предусматривается, что максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения членов наблюдательных советов государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, будет зависеть от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности предприятия.

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Он будет колебаться от 5 средних зарплат на предприятиях с годовым оборотом до 1 млрд грн до 22 средних зарплат на предприятиях с оборотом более 20 млрд грн.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине. С февраля, согласно принятому решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.