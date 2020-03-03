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 Политика Украины
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Все про:зарплата (2031) Кабмин (11681) чиновник (1400)

 Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина

Размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики за месяц не должен превышать 1,25 млн грн.

На сайте Кабинета министров обнародовано постановление от 5 февраля № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", передает Цензор.НЕТ.

"Месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1250 тыс. гривен", - говорится в документе.

Также предусматривается, что максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения членов наблюдательных советов государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, будет зависеть от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Он будет колебаться от 5 средних зарплат на предприятиях с годовым оборотом до 1 млрд грн до 22 средних зарплат на предприятиях с оборотом более 20 млрд грн.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине.  С февраля, согласно принятому решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Источник: https://censor.net.ua/n3179135
 
 
 Топ комментарии
 
Скромно но со вкусом. Да ЗеДятлы? 😉🥳🤣
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Многовато как-то, для зряплаты неэффективных менеджеров.
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как говорится, вы выбрали нас, теперь выбор за нами.......
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Разницу между тем, сколько платят, и тем, сколько надо платить с удовольствием доплатит ВВП.
За услуги по продаже национальных интересов, разумеется.
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Теперь воровать не надо, ибо зарплата будет значительно больше наворованного!!! Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 4011
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Многовато как-то, для зряплаты неэффективных менеджеров.
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Увидев цифру, я думал что это в год!
Реально - зазеркалье какое-то, они живут в потусторонней Украине, где наступил коммунизм, всеобщее благоденствие вместе с Раем одновременно.
Осталось только госчиновникам начать начать выдавать большеоких девственниц, чтоб было как в Коране, но не более 72 девственниц в месяц!
Блин, дебилы! Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 9500
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Возьмітє мєня в партизани. Возьмьом, возьмьом і ...
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Размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики за месяц не должен превышать 1,25 млн грн (щодня). Источник: https://censor.net.ua/n3179135
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Вони за це голосували, бо пєця винуватий Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1866
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Это без премиальных в размере оклада и права на совместительство на 0,75 ставки, не говоря уже о пособиях для оздоровления.
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А почему именно 1,25 ляма? Как-то не кругло, углы торчат. Было бы логичней- 1 миллион, как мне кажется. Но! Лимон, оказывается- можно платить.
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) Да, а вот нельзя платить пенсию в 10000 гривен. Или хотя бы 6 тысяч. Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 2417
Они там УЖЕ заслужили, а пенсионеры ЕЩЕ НЕТ!
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потому что раньше воровали для ровного 1 млн. А теперь им дали 1,250, чтобы у них и в мыслях не было что-то с3.14здить
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Ну я вообще то согласен.
1.25 млн это норм.
1.26 млн это уже перебор конечно а вот 1.25 млн это в самый раз!
и статистика по средней зарплате поднимется, сразу станет всем жить веселее...
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Одним пенсія 2000 грн, а другим 1,25 млн грн.
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Из пенсии за ЖКХ больше половины нужно заплатить! А то пенсионеру субсидию не дадут. А дадут дулю.

Я так понимаю... КАроче. В связи с вторжением на нашу территорию коронавируса ЖКХ пусть оплачивают только те, кто получает вот такие ЗРЯплаты. Им еще и на сало с чесноком останется).
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Так вони ж всі збиткові, ящо ви зібрались їх продавати, за що гроші?
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это отличный повод для расторжения коллективного договора.
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Нет, ребята, я не гордый.
Миллиард? Не нужен он,
Так скажу: наел я морду.
И согласен на мильон.
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Что это за новости ? Во всех цивилизованных странах максимальная зарплата госслужащего не превышает 8 миним. зар. плат. В Испании 4 средних.
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Согласен работать на зарплату в 2 раза ниже! Куда резюме направлять? Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 6543
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Заметь, что на их месте очень много людей готові реально работать, за з/п в 2-3 раза ниже. А не балабонить перед камерами, как они это делают за такую з/п.
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ограбят Украину и ее народ эти сегодняшние подонки во власти, никак не понажираются сволочи и главное этот грабеж узаконили ы воровать не надо. У них все окей, твари.
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Да... это всего навсего 51000$. Трешка в Одессе... Херня... А вот как так получилось что 0.7 л. молока за вредность выдавать не будут, так это уже не порядок. Думаю этим КСУ должен заняться. Это ведь притяснения госчинушь, дискриминация и все такое...
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а может пенсия не должна быть ниже 400$ а зарплата рабочего ниже 1000 $ знаю точно: пособие на бирже 650грн. родители и теща около 2000 пенсии. так что 1200000 это по чесному. а потом еще и пенсия у него будет 450000. зашибись
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А пенсія середньостатистичного пенсіонера не повинна перевищувати 3000 грн. І індексація не положена. Очпуєний баланс.
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это типа те кто еще не получает 1,25 срочно засуетились
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Чиновники едят мясо, я - капусту. В среднем мы едим голубцы. Где-то так
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Трампу наглости не хватило, или смелости. Американцы могли ж и под зад пнуть за сильно большие аппетиты!
Не то что у нас - богатые украинцы могут себе позволить платить одесскому мошеннику за рисование победных отчетов ))))))))
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при Петре официальная зарплата такого уровня была только у Кобелева
теперь будет тоже самое + зарплата

1 250 000 разделить на 2 500 = 500 пенсионеров в месяц
вроде не так уже и много с другой стороны
мне интересно только одно, сможет ли талантливый управленец такого уровня заработать эти деньги в каком нибудь другом месте,например работая на себя
с большой долей вероятности могу вам сказать что хер
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"Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина" - помню, вроде бы ещё при Януковиче, смотрел "Свободу слова" Шустера. Там была какая-то тётка из Болгарии. Она сказала, что в Болгарии самая большая зарплата больше минимальной не более чем в пять раз.
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