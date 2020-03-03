 Зарплата руководителя госпредприятия не должна превышать 1,25 млн грн, - постановление Кабмина

На сайте Кабинета министров обнародовано постановление от 5 февраля № 141 "Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", передает Цензор.НЕТ.
"Месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1250 тыс. гривен", - говорится в документе.
Также предусматривается, что максимально допустимый размер базового месячного вознаграждения членов наблюдательных советов государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, будет зависеть от среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности предприятия.
Он будет колебаться от 5 средних зарплат на предприятиях с годовым оборотом до 1 млрд грн до 22 средних зарплат на предприятиях с оборотом более 20 млрд грн.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине. С февраля, согласно принятому решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.
За услуги по продаже национальных интересов, разумеется.
Реально - зазеркалье какое-то, они живут в потусторонней Украине, где наступил коммунизм, всеобщее благоденствие вместе с Раем одновременно.
Осталось только госчиновникам начать начать выдавать большеоких девственниц, чтоб было как в Коране, но не более 72 девственниц в месяц!
Блин, дебилы!
Они там УЖЕ заслужили, а пенсионеры ЕЩЕ НЕТ!
1.25 млн это норм.
1.26 млн это уже перебор конечно а вот 1.25 млн это в самый раз!
и статистика по средней зарплате поднимется, сразу станет всем жить веселее...
Я так понимаю... КАроче. В связи с вторжением на нашу территорию коронавируса ЖКХ пусть оплачивают только те, кто получает вот такие ЗРЯплаты. Им еще и на сало с чесноком останется).
Миллиард? Не нужен он,
Так скажу: наел я морду.
И согласен на мильон.
Не то что у нас - богатые украинцы могут себе позволить платить одесскому мошеннику за рисование победных отчетов ))))))))
теперь будет тоже самое + зарплата
1 250 000 разделить на 2 500 = 500 пенсионеров в месяц
вроде не так уже и много с другой стороны
мне интересно только одно, сможет ли талантливый управленец такого уровня заработать эти деньги в каком нибудь другом месте,например работая на себя
с большой долей вероятности могу вам сказать что хер