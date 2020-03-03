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 Политика Украины
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Все про:информационная война (567) МИД (5321) пропаганда (2428) Россия (75095) Божок (40)

 МИД идентифицировал начало новой информационной атаки РФ, связанной с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны, - Божок

Министерство иностранных дел Украины предупредило руководство Украины и партнеров из ЕС и НАТО о начале информационной атаки накануне 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД уже идентифицировал начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира", - сказал дипломат.

Он добавил, что эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону - Украине, другим восточноевропейским странам, соответствующие признаки этой кампании заметны в Западной и Южной Европе.

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"Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия", - сообщил Божок.

Источник: https://censor.net.ua/n3179127
 
 
 Топ комментарии
 
Іноді виникає таке бажання, що ми мрії цих кацапських дегенератів збулись. Щоби усі вони одного ранку прокинулись у 1933 році і особисто зустрілись із сатаною Сталіним.
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Іноді виникає таке бажання, що ми мрії цих кацапських дегенератів збулись. Щоби усі вони одного ранку прокинулись у 1933 році і особисто зустрілись із сатаною Сталіним.
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Как показывает практика, рузький гомункул не может рассуждать здраво и трезво одновременно.
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То есть он может рассуждать здраво и трезво, но не одновременно. Опять перл.
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Якби не українці Перемоги у 2-ій Світовій війні не було б.
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всем поклонникам совка , сралина и прочих коммунистических нищтяков :
http://russiahousenews.info/analitics-and-comments/stalinskie-palachi-rekordsmeni


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Ну,почалось...Чесно,задовбали кацапи своїм "побєдобєсієм"!!!
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Вторую Мировую выиграли Черчилль и Рузвельт,вложив в нее 50 миллиардов долларов.
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Після другої світової вже багато було війн,у яких загинули мільйони.У світі також часто піднімають тему цієї війни.
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Вообще-то 8 мая 1945 года - это окончание 2-й Мировой войны в Европе. А на Тихоокеанском театре военных действий и в Юго-Восточной Азии она была окончена 2 сентября 1945 года
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вообще-то победобесам все равно. они празднуют победу в мифической великой отечественной войне, тогда как весь мир знает только Вторую мировую, развязанную на тот момент союзниками гитлером и сталиным.
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у лишнехромосомной швали очередное ежегодное обострение победобесия.
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ссср участвовал в отечественной войне,а не 2 мировой.
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ссср один из зачинщиков второй мировой, как он в ней мог не участвовать? никакой великой отечественное не было. был момент во второй мировой, когда алоисыч решил, что с таким союзником, как йозя сралин, ему не по пути.
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Жид-провакатор, рабинович уже во всю горланит, что фашизм не пройдет!!!
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ссср и германия были союзниками когда началась 2 мировая в сентябре 1939 года,молотов, рибентроп и сталин бухали всю ночь 23 августа 1939 года в колонном зале кремля.
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Божок, друга світова закінчилась 2 вересня.
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У победобесанутых сезон натыкания дидов на палки начался
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