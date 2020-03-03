 МИД идентифицировал начало новой информационной атаки РФ, связанной с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны, - Божок

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД уже идентифицировал начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира", - сказал дипломат.
Он добавил, что эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону - Украине, другим восточноевропейским странам, соответствующие признаки этой кампании заметны в Западной и Южной Европе.
"Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия", - сообщил Божок.
http://russiahousenews.info/analitics-and-comments/stalinskie-palachi-rekordsmeni
Д.Б.!