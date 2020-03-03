 МИД идентифицировал начало новой информационной атаки РФ, связанной с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны, - Божок

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД уже идентифицировал начало Российской Федерацией новой информационно-пропагандистской атаки, направленной на возвращение на повестку дня концепции так называемого "русского мира". Квинтэссенцией этой атаки будут торжества по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Кремль пытается максимально использовать эти дни для того, чтобы создать информационный повод для доказательства валидности так называемого "русского мира", - сказал дипломат.

Он добавил, что эта информационная атака проводится по отношению ко всему европейскому региону - Украине, другим восточноевропейским странам, соответствующие признаки этой кампании заметны в Западной и Южной Европе.

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"Мы доложили об этом руководству государства, предупредили наших партнеров и внесли предложения по мерам реагирования и противодействия", - сообщил Божок.