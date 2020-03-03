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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18638) приватизация (942) ФГИ (560) Дмитрий Дубилет (105)

 Многие здания госорганов в Киеве используются неэффективно и должны быть приватизированы на аукционах, - Дубилет

В центре Киева целый квартал зданий госорганов, пребывающих в запущенном состоянии, могут отдать под приватизацию.

Об этом сообщает в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно.

Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - отметил он.

По словам Дубилета, сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания.

Он также добавил, что эти здания передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.

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Многие здания госорганов в Киеве используются неэффективно и должны быть приватизированы на аукционах, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179124
 
 
 Топ комментарии
 
А хто оцінювати буде ефективність їх використання? Фігня то все! Розпродаж. - і змитися. Це і є кредо цієї шобли.
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брехливый верблюжонок никак не успокоится
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брехливый верблюжонок никак не успокоится
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А хто оцінювати буде ефективність їх використання? Фігня то все! Розпродаж. - і змитися. Це і є кредо цієї шобли.
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Слід віддати належне Дубілету. Це просто генератор! нескінченний фонтан... правда не ідей, а лайна, але то таке.
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Может, он в одной упряжке с Апаршиным, надлышкове майно побыстрее - того, монетизировать ?
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кому-то из семейства дубилетов (или папА или джуниору) приглянулись здания и земелька в центре Киева?
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А КОГДА БУДЕТ ПРИВАТИЗИРОВАНА ДЛЯ КИЕВСКОГО ЗООПАРКА ЗЕЛЁНОСКРАКАЯ ОБЕЗЬЯНА ДУБИЛЕТ ?
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Влада абсолютно некомпетентна. Замість, щоб налагодити систему управління та ефективного використання майна, вона його розпродає. При владі команда мародерів. Якщо їх не спинити, то від України нічого не залишиться.
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О чем ещё могут думать слуги ишака, кроме как бы что нибудь продать. Программа партии - продать все. Главное, чтобы кто-то купил.
Обращайтесь - я всё порешаю. Что ж никто не идет? Несите инвестиции, пока не поздно, время пришло, распродажа. Что ж никто не несет? Яженелох...
Все слуги произошли от одного папы - Геши Козодоева. Мамы разные - то правая, то левая рука.
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