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Все про:Греция (550) Геращенко Антон (1010) Мельничук Сергей (42)

 Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи, - замглавы МВД Геращенко

Экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции в воскресенье, суд освободил из-под стражи.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал он.

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Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи, - замглавы МВД Геращенко 01
Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи, - замглавы МВД Геращенко 02
Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи, - замглавы МВД Геращенко 03

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/n3179123
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю, Інтерполу пора вже переглянути ставлення, до кацапських запитів. Соромно вже стає за начебто солідну міжнародну структуру. Як діти маленькі, їй-богу.
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в рашке наверное при задержании раструбили, что поймали бандюка бандеровского, мол даже интерпол им помогает, а сегодня, наверняка забудут сообщить, что его освободили Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8071
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как сказал бы @уйловый мотоциклист : русофобию затевают...
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Не бреши, порохобот! Це Зеля хріном на роялі зіграв і порешав питання з греками.
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Ось ти смієшся, а знаєш як важко грати хроном на роялі? Це тобі не парашенка, який і нот не знає взагалі!
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Так, вчора намагався зіграти, та зрозумів, яка для цього треба сила волі та розум. Тому я безмежно поважаю нашого президента!
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звучит правдоподобно... моника подымает трубку телефона, звонит грекам и намекает на свой визит. Греки оценивают ситуацию с катастрофами в странах после приезда шмаркли. Греки решают проблему "порешать" полюбовно.
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у греков сейчас дела по-важнее!! они сейчас отгоняют береговой охраной сирийских беженцев со стороны Турции!!!
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Думаю, Інтерполу пора вже переглянути ставлення, до кацапських запитів. Соромно вже стає за начебто солідну міжнародну структуру. Як діти маленькі, їй-богу.
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Капец, в официальном документе опечатка в фамилии грека.

В шапке Хрисохоидис, а в обращении Хисохоидис.
Позор...
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поздравляю, МИД и Сергея! и в следующий раз думай, куда едешь.....
безопасней всего сейчас в Турции )
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