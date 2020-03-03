 Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи, - замглавы МВД Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал он.

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Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.