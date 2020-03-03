 Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи после просьбы Авакова не реагировать на российскую провокацию, - замглавы МВД Геращенко

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал он.
Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.
В шапке Хрисохоидис, а в обращении Хисохоидис.
Позор...
безопасней всего сейчас в Турции )
- Кто это?
- Да это такой вор один в коррумпированной Украине который командует грязными копами которые убивали людей на Майдане в 14-м..
- А нафиг он за командира добровольцев просит?
- Хочет попиариться и у власти остаться что бы не посадили за коррупцию.Это сейчас в Украине в духе времени - "якобы защищать защитников и одновременно воровать как не в себя."
- И что с этим делать? Что то отвечать? Кто он там? Министр МВД..?
- Да министр воровства он ! Выбрось эту ерунду нахрен не трать время на чушь! Отпускать будем потому что запад выражает такое желание..