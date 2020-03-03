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 Политика Украины
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Все про:Греция (552) Геращенко Антон (1010) Мельничук Сергей (42)

 Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи после просьбы Авакова не реагировать на российскую провокацию, - замглавы МВД Геращенко

Экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции в воскресенье, суд освободил из-под стражи.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал он.

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Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи после просьбы Авакова не реагировать на российскую провокацию, - замглавы МВД Геращенко 01
Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи после просьбы Авакова не реагировать на российскую провокацию, - замглавы МВД Геращенко 02
Суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи после просьбы Авакова не реагировать на российскую провокацию, - замглавы МВД Геращенко 03

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook. По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

Источник: https://censor.net.ua/n3179123
 
   
 Топ комментарии
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в рашке наверное при задержании раструбили, что поймали бандюка бандеровского, мол даже интерпол им помогает, а сегодня, наверняка забудут сообщить, что его освободили Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 8071
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как сказал бы @уйловый мотоциклист : русофобию затевают...
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Не бреши, порохобот! Це Зеля хріном на роялі зіграв і порешав питання з греками.
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Ось ти смієшся, а знаєш як важко грати хроном на роялі? Це тобі не парашенка, який і нот не знає взагалі!
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Так, вчора намагався зіграти, та зрозумів, яка для цього треба сила волі та розум. Тому я безмежно поважаю нашого президента!
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звучит правдоподобно... моника подымает трубку телефона, звонит грекам и намекает на свой визит. Греки оценивают ситуацию с катастрофами в странах после приезда шмаркли. Греки решают проблему "порешать" полюбовно.
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у греков сейчас дела по-важнее!! они сейчас отгоняют береговой охраной сирийских беженцев со стороны Турции!!!
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вот именно! И так проблемы, а тут тебе ещё по телефону угрожают их приумножить.
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привет! где так долго пропадал? что вместе с богданом адвокатурой занялся!? или тебе твой кумир зеленский местечко теплое возле сивухи выбил?!
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Думаю, Інтерполу пора вже переглянути ставлення, до кацапських запитів. Соромно вже стає за начебто солідну міжнародну структуру. Як діти маленькі, їй-богу.
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Капец, в официальном документе опечатка в фамилии грека.

В шапке Хрисохоидис, а в обращении Хисохоидис.
Позор...
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поздравляю, МИД и Сергея! и в следующий раз думай, куда едешь.....
безопасней всего сейчас в Турции )
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Жаль Скабееву ,повесится в прямом эфире.
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Не повесится, им ссы в глаза - всё божья роса
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Good news! Це звучить так ніби клізьму кацапам вставили!
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Суд в Греции освободил Мельничука после просьбы Авакова(с). То ли греческий суд настолько телефонный, то ли Аваков настолько велик, что завтра освободит по звонку нацгвардейца Маркова в Италии, это ещё вопрос. Но непреложным фактом остается усиленное вылизывание Тохой Геращенко аваковской задницы. Причем это его хобби ещё и хорошо оплачивается.
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"Тиха украинская ночь... Но сало лучше перепрячу". Не поедет больше Серожа в ЕС.
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По моему хач воровской себе цены не сложит. А предположительно было примерно так: Получили греки письмо и такой диалог:
- Кто это?
- Да это такой вор один в коррумпированной Украине который командует грязными копами которые убивали людей на Майдане в 14-м..
- А нафиг он за командира добровольцев просит?
- Хочет попиариться и у власти остаться что бы не посадили за коррупцию.Это сейчас в Украине в духе времени - "якобы защищать защитников и одновременно воровать как не в себя."
- И что с этим делать? Что то отвечать? Кто он там? Министр МВД..?
- Да министр воровства он ! Выбрось эту ерунду нахрен не трать время на чушь! Отпускать будем потому что запад выражает такое желание..
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Є навіть список тих добровольців,якими командував той командир.https://www.pravda.com.ua/articles/2015/05/21/7068631/
Суд у Греції звільнив Мельничука з-під варти після прохання Авакова не реагувати на російську провокацію, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6746
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Шоу "Звільнення доблєсного комбата з рук московитів" завершене геппі-ендом,герої вирушають вдалечінь на фоні сходу сонця...
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