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 Политика Украины, Общество
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 Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль

Украинский институт книги планирует запустить Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Украинского института книги Александра Коваль.

"Хорошие новости из Государственной регуляторной службы! Они признали, что положение о программе поддержки переводов не является регуляторным актом, как считает Минюст, и не подлежит согласованию! Есть все шансы, что программа запустится уже через пару недель. Ура!", - написала она.

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Также Коваль поблагодарила за содействие Министерство культуры, молодежи и спорта, а также призвала украинских издателей активизировать своих иностранных партнеров.

Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179119
 
 
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на другие иЗыки это на руский, шобы мышыбратья могли читать со своей рускоговорящей щелепой? Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль - Цензор.НЕТ 8958
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Вий на китайский или Белую Гвардию на хинди ??? Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль - Цензор.НЕТ 1861
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когда ж мужик шиллєра і мюллєра с базара понесьот?
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А вот Танидзаки Дзюнъитиро такие вещи не одобрял. Считал, что большого смысла в них нет.
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Давайте начнем переводить игры ПК на украинский, для начала хотя бы патчами.
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І перестанемо ходити в школу! Ігри - святе. А виробництва нехай хтось інший відкриває . . . . всі сили потрібно тратити на проходження нового раунда в ще одній ігрі! . . Уряяяя!
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Їбануті . . . . стільки книг не перекладено НА УКРАЇНСЬКУ мову з математики, фізичних та технічних наук . . . а вони укр. літературу будуть переклади на інші мови . . . гуманітарії довбані. Що вони можуть створити? Ще одну писанину? Хто буде створювати верстати та заводи в України? Гуманітарії? . . .дебіли, бл*ть!
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