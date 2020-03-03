 Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила директор Украинского института книги Александра Коваль.

"Хорошие новости из Государственной регуляторной службы! Они признали, что положение о программе поддержки переводов не является регуляторным актом, как считает Минюст, и не подлежит согласованию! Есть все шансы, что программа запустится уже через пару недель. Ура!", - написала она.

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Также Коваль поблагодарила за содействие Министерство культуры, молодежи и спорта, а также призвала украинских издателей активизировать своих иностранных партнеров.