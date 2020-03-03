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 Политика Украины
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 Кандидат "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в ВР на Харьковщине, "чтобы не мешать Светличной" - главе ОГА при Порошенко

Кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук решила прекратить участие в предвыборной кампании на 179 округе на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СН, решение поддержал Высший совет партии.

"Решение о выдвижении кандидата от "Слуги народа" в округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля. Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это. Главное политическое слово в Украине сегодня - опыт. И не опыт коррупции, не опыт лжи в течение десятилетий в политике, а опыт успешного управления в сложном регионе. Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - сообщают в партии.

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Отмечается, что цель политсилы - "чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в ​​обществе", с которым можно построить "нормальное сотрудничество".

Кандидат Слуги народа Алексейчук снялась с довыборов в ВР на Харьковщине, чтобы не мешать Светличной - главе ОГА при Порошенко 01

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Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3179117
 
   
 Топ комментарии
 
Рейтинг 4%. Сняли что бы не позорила клоуна, который и так в дерьме по уши.
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неужели у нее проснулась совесть и она не захотела мараться в это зеленое гавно?)))
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скорее инстинкт самосохранения сработал
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Ну правильно ,чего позориться ,кадры нужно выращивать ибо кадры решают всё !! Кандидат от "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в округе №179 на Харьковщине - Цензор.НЕТ 4853
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Красава! Назначаю тебя на сегодня любимой женой!
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А со своим лечащим врачом в дурке ,ты назначение согласовал ?
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Он его не согласовал.
Он его получил. Кандидат от "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в округе №179 на Харьковщине - Цензор.НЕТ 8227
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неужели у нее проснулась совесть и она не захотела мараться в это зеленое гавно?)))
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Скорее всего,да.В свете последних успехов ЗеКоМанды решение разумное.
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скорее инстинкт самосохранения сработал
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Нет. В противном случае будет видна реальная поддержка "слуг" на сегодняшний день. А картина будет нерадостная для слуг. До местных выборов нельзя показывать эту картину - можно показывать любые нереальные рейтинги.
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Договорняки с ОПЗЖ. Светличная - человек главы Харьковской ОПЗЖ.
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навряд чи Світлична піде в опжд. І не піде до зебілів. Буде десь в позафракційних, близьких до Ахметова.
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Та не, просто договорняк: слуги слили своего кандидата под другого.
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та ні, подивися останні рейтинги - у Світличної біля 60% підтримки. На другому місці кандидатка від зажопу, на третьому - Пташник від ЄС. А в цеї - жодних шансів.
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Она типа благородно уступила дорогу ( у Светличной те же принципы, что и у нас ) Ага, те же, да не те...И вообще то она Светличной и не мешала, могла бы и дальше с отрывом в три морские мили вслед за ней позориться, просто поняла, что ниц не светит и элегантно слиняла
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Смышленая *****, поняла что осенью , или даже раньше, за слугу народа можно будет легко получить в лоб, а не то что принимать участие в выборах.
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Рейтинг 4%. Сняли что бы не позорила клоуна, который и так в дерьме по уши.
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При этом за парию "Слуга народа" по партийному списку готовы были бы проголосовать 42,8% избирателей, на втором месте - ОПЗЖ, ее поддерживают 30,4%, Батькивщина получила бы 4,8%, Радикальная партия - 4,2%.

ПЕС в конуре.
Источник:https://censor.net.ua/n3178068
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Клоуна не опозоришь.По-моему.хуже его нет.Он сам себя позорит.
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Только в вашем воображении, а у Зе рейтинг в разы выше любого другого потенциального кандидата, особо попаредника.
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Ерунда! 3 разных агенства дают примерно одинаковый результат. Нет ни одного другого, которое показало бы что-то в корне отличающееся.
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Это рейтинг до выборов. Он мало стоит. Недемократические государства всегда пользуются такими рейтингами, чтобы показать свое одобрение народа. Но потом на выборах делают фальсификации.
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Робота така у слуг- зніматись. Он моніка найбільше знімалась- і презедентом стала.
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только вот людям нашим это не понять - они даже за пугало в поле проголосуют если скажут что он от "слуги"
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"Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами."
Ты, партия млять, на каком языке рекламу колбасишь?
Что такое "успешные, млять, кейсы"????
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ну те, что у хасидов по вискам кудрявятся из под шапки...
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Я те говорю, кейсы. Прайсы у хасидок из-под линии бикини выпирают...
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уже снялась... так быстро... а ЯБВДЛ...
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В головній ролі снялась? В німецькому фільмі для дорослих надіюсь?
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Печерский суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против следователей по делу Шеремета. Она успела не вляпаться в это дерьмо. Зеленое.
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Искренне рад за Юлию Александровну ! Успехов Вам !
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у вас в фамилии две ошибки, кажется
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ні-ні, то не зелена шмаркля. Але - похідна від неї
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Насчьот похідної , - то вам теж відповім . " Ан Мур " - це взагалі шось незрозуміле ... , - мабуть таке воно і є . ))
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Не фанат зеленського , до речі , коли реєструвався , то взагалі не думав , що хтось буде порівнювати моє прізвище з кимось іншим .
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Світлична і так перемогала, без цієї подачки. Слуги вирішили показати своє "благородство". Безтолочі.
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"Світличну пов'язують із Ігорем Райніним, який займав посаду голови Адміністрації президента Петра Порошенка."
А бывший глава администрации Президента-олигарха-мародера - Райнин - ныне возглавляет областную организацию ОПЗЖ (пятой колонны государства-агрессора).
Значит ли этот ход от партии Зеленского - "Слуга народа" - что они разделяют взгляды Райнина и ОПЗЖ ?
Или в партии "Слуга народа" за 9 месяцев у власти - так и не нашлось достойных кандидатур кандидатов в депутаты?
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Никто не виноват. что Райнин оказался ***** - ни Порошенко, ни Светличная.
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Зебонутые просто убирают конкурента в местную власть,в ВР она одна из немногих и в Харькове никому из з.******** мешать не будет.Умно,по Зеленски,якобы?
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