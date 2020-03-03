 Кандидат от "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в округе №179 на Харьковщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СН, решение поддержал Высший совет партии.

"Решение о выдвижении кандидата от "Слуги народа" в округе в Харькове было принято еще в первые дни февраля. Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это. Главное политическое слово в Украине сегодня - опыт. И не опыт коррупции, не опыт лжи в течение десятилетий в политике, а опыт успешного управления в сложном регионе. Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги народа" останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать", - сообщают в партии.

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Отмечается, что цель политсилы - "чтобы в парламенте появился еще один опытный политик с реальной и заслуженной поддержкой в ​​обществе", с которым можно построить "нормальное сотрудничество".

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Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.