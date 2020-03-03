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Все про:опрос (1833) религия (781) УГКЦ (200) УПЦ МП (1026) Святослав (Шевчук) (71) КМИС (101) Онуфрий (61) Епифаний (241) ПЦУ (551)

 К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС

Две трети украинцев (60,6%) положительно относятся к Православной церкви Украины (ПЦУ), отрицательно отношение имеют 5,4%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 15-27 февраля 2020 года.

Согласно результатам исследования, среди трех крупнейших церквей Украины лучше отношение наблюдается в случае Православной церкви Украины, к которой положительно относятся 60,6% опрошенных, отрицательно - 5,4%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что во всех регионах Православная церковь Украина имеет высокие показатели отношения, в частности, во всех регионах не менее половины населения положительно относятся к Православной церкви Украины (от 50% на востоке до 69,6% на западе).

Далее идет Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), к которой положительно относятся 35,2% населения, отрицательно - 6,5% (баланс - + 28,7%). Во всех регионах церковь имеет положительный баланс отношения, хотя лучше отношения - на Западе.

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По данным исследования, только в случае Украинской православной церкви Московского патриархата у украинцев прослеживается отрицательный баланс - 2,2%. К этой церкви 25,7% опрошенных относятся положительно, а 28% - отрицательно. Церковь имеет отрицательный баланс на Западе (-19,4%), близок к нулю баланс в центре (-4%) и на востоке (+4%) и добавлен баланс на юге (+19,6%) и Донбассе ( +20,1%).

Так, среди руководителей церквей наилучшее отношение наблюдается к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию: 38,4% положительно относятся к нему негативно - 5,7% (баланс - + 32,7%).

Во всех регионах среди трех предстоятелей Епифаний имеет высокие показатели: баланс отношения составляет + 48,3% на Западе, + 32,5% в центре, + 23% на юге, + 19,5% на востоке и + 26,2% на Донбассе.

К главе Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховному архиепископу Киево-Галицкому Святославу (Шевчуку) положительно относятся 27,4% украинцев, отрицательно - 3,8% (баланс - + 23,6%). Баланс отношения к Святославу во всех регионах положительный, хотя наиболее высокий показатель - на западе (+ 40,9%, в то время как в других регионах баланс варьирует в пределах + 5,2-20,9%).

В то же время к главе Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Онуфрию положительно относятся 20,9% опрошенных, отрицательно - 22,1% (баланс составляет -1,2%). Баланс отношения скорее отрицательный на западе (-12,8%) и в центре (-6,9%) и скорее положительный - на юге (+ 15,4%), востоке (+ 10,3%) и Донбассе ( + 12%, 4%).

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Помимо прочего, респондентам задавался вопрос, должна ли ПЦУ заниматься определенными направлениями деятельности, а также какие три направления должны быть приоритетными. Так, 37,6% украинцев ответили - помощь бедным, и 37%, считают, что ПЦУ должна повышать нравственность и духовность общества, 27,2% считают приоритетным содействие завершению войны на Донбассе. Также 23% украинцев выбрали содействие решению социальных проблем (алкоголизм, наркомания, проблемные подростки и т.д.), 22,2% - содействие сплоченности населения Украины, преодолению разногласий между жителями различных регионов, 13,9% - помощь армии Украины, 13,9% - содействие освобождению пленных.

В ходе исследования были опрошены 1223 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких до 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3179115
 
   
 Топ комментарии
 
УПЦ МП - це зрадницька Церква яка не має права на існування в Україні під час войні з Росією.
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не, оне не предатели, оне просто отдел ФСБ.
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Зебил к ней никак не относится.
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УПЦ МП - це зрадницька Церква яка не має права на існування в Україні під час войні з Росією.
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не, оне не предатели, оне просто отдел ФСБ.
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"Хоть седеют давно виски,
Для меня вы ещё не стары,
Замполиты, политруки,
А по прежнему - комиссары" (с)
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сатанисты-самосвяты, холуи кремлевские...один павлантий- мерседес, извращенец сексуальный , чего стоит.. К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4479..как только ватники киевские к руке его припадают?..жесть!!!..бр-ррр.. К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9407..
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Но если они срачи продолжат устраивать с деребанами то все три цифры к нулю сведутся, как рейтинг нелоха
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Бог один, а церквей много. Как то неправильно.
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Лукашенко може повернути язичництво, кожному вистачить.
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Наши мудрые предки были "язычники" и нормально жили в согласии с природой.
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Когда Московия развалится, придёте снова к вере предков. Ведь Томоса все равно нет. Кривичи и Мокша никакого отношения не имели к крещению Киевской Руси в 988 году.
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Мокша і мурома -це були фінно-угорські племена, коли в коли в тих місцях не було міст, а були болота.
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Церковь отделена от государства и пусть так оно и будет !!!
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Церковна тема затихла, треба качнути.
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Питають не як ви ставитесь до релігії взагалі а як ви ставитесь до сект. Взагалі віра в бога - це маніпуляція що замішана на фікції. Ця фікція стала в нагоді тоді, коли управляти массою тільки завдяки силі стало важко. Тоді найбільш спритні і розумні стали маніпулювати страхами людей і почали в різних формах насаджувати релігійні вірування. На початку всіх влаштовував політеїзм, богів було багато і кожний вибирав собі свого самого зручного. Але значним кроком в обдурюванні людей став монотеїзм. Це зручно, практично і значно дешевше. Всі зносять добро в один левітський карман. Ще одна революційна ідея сталася майже 2000 років тому, коли вдалось замінити в одну монотеїстичну віру іншою з новим богом. Що і хавають до сих пір скажемо так християни. Що несе ця віра? Одну єдину річ - ти грішник. Ти вже заборгував з самого свого народження бо народився у гріху а далі ти тільки те й робиш що грішиш. І все б нічого але покарання більш ніж туманне - як помреш то в рай не попадешь. Все... тому забийте на своє теперішнє життя і кайтеся, несіть грошики тим хто за гроші вам дасть ефімерну можливість попасти в гарне місце що існує тільки в уяві і не попасти в інше страшне місце, яке теж існує тільки в уяві. Для того ти маєшь вести себе як теля, чі як ******* називати попи вас віруючих - овцами. І от отара ходить стадом і лупить головою об піл в надії що пузан в чорній рясі за гроші йому допоможе) Люди допоможіть собі самі! Ви сильні і розумні, ви маєте науку і жаху пізнань. Це робить Вас БОГАМИ! Щасти вам в цьому! К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8406
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о, мудрейший! К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8559 ..посмотри на руку свою и ответь хотя бы себе на вопрос, почему сквозь тысячелетия , при таком развитие науки техники, "чиловьеки разумные" не додумались хотя бы мизинец воспроизвести с его функционалом, не говоря уже о руке... К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 728 .. желаю успеха..
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Рейтинг порошенковской церкви выглядит явно завышенным .
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Це не рейтинг церкви, це рейтинг відношення, а поскільки ПЦУ ще не наробила нічого поганого, до неї нормально ставляться. Приходів у московитів поки що більше.
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Печально, что две церкви, которые управляются из России, все еще имеют большое влияние на лохотрат.
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От куда в УПЦ МП - 25,7%, снова роценты накрутили.
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Почему как только стал президентом Зе, то сразу прекратились переходы с УПЦ МП в ПЦУ???
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..попцы РПЦ в раздумиях, как бы не промахнуться.. К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1988..вдруг ЗЕ огнем и мечом попрет К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7648 на все украинское..
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Зеля кожен день таку єресь городить, що всі забули, що вони хотіли перейти з МП в ПЦУ.
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Смотри соя: В июле 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что с момента создания поместной Православной церкви Украины в нее перешли более 500 приходов УПЦ Московского патриархата.С момента основания Православной церкви Украины к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода. Это на 4 января 2020 г.

https://lb.ua/society/2020/01/04/446451_momenta_osnovaniya_ptsu_pereshli.html
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По малу підтримка Московського сатанату наближається до кількості етнічних кацапів...
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..обозначить сатанат московский в Украине своим настоящим именем, а не под под позывным ФСБ-шным "УПЦ", продолжать здесь вонять, и посмОтрите, как попцы рванут в ПЦУ, аж бегом рясы задрав, да и народу в падлу идти будет в филиал РПЦ-ФСБ, обозначенный на фасадах церков и Лавр, как филиал РПЦ вУкраине, согласно закона кстати......
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Бред..обыватель ходит "где рядом" ))) Но больше всего веселят наносящия крестное знамение в электротранспорте )))))
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"К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС" - расклад вроде бы нормальный, видимо отражает сегодняшнюю реальность, 60,6% - это украинцы-патриоты и сторонники Украины, 25,7% - это совки, рашисты и хохлы, ну а 5,4% - это отъявленные рашисты и антиукраинцы.
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