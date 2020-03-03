 К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС

Согласно результатам исследования, среди трех крупнейших церквей Украины лучше отношение наблюдается в случае Православной церкви Украины, к которой положительно относятся 60,6% опрошенных, отрицательно - 5,4%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что во всех регионах Православная церковь Украина имеет высокие показатели отношения, в частности, во всех регионах не менее половины населения положительно относятся к Православной церкви Украины (от 50% на востоке до 69,6% на западе).

Далее идет Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), к которой положительно относятся 35,2% населения, отрицательно - 6,5% (баланс - + 28,7%). Во всех регионах церковь имеет положительный баланс отношения, хотя лучше отношения - на Западе.

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По данным исследования, только в случае Украинской православной церкви Московского патриархата у украинцев прослеживается отрицательный баланс - 2,2%. К этой церкви 25,7% опрошенных относятся положительно, а 28% - отрицательно. Церковь имеет отрицательный баланс на Западе (-19,4%), близок к нулю баланс в центре (-4%) и на востоке (+4%) и добавлен баланс на юге (+19,6%) и Донбассе ( +20,1%).

Так, среди руководителей церквей наилучшее отношение наблюдается к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ/УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию: 38,4% положительно относятся к нему негативно - 5,7% (баланс - + 32,7%).

Во всех регионах среди трех предстоятелей Епифаний имеет высокие показатели: баланс отношения составляет + 48,3% на Западе, + 32,5% в центре, + 23% на юге, + 19,5% на востоке и + 26,2% на Донбассе.

К главе Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховному архиепископу Киево-Галицкому Святославу (Шевчуку) положительно относятся 27,4% украинцев, отрицательно - 3,8% (баланс - + 23,6%). Баланс отношения к Святославу во всех регионах положительный, хотя наиболее высокий показатель - на западе (+ 40,9%, в то время как в других регионах баланс варьирует в пределах + 5,2-20,9%).

В то же время к главе Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Онуфрию положительно относятся 20,9% опрошенных, отрицательно - 22,1% (баланс составляет -1,2%). Баланс отношения скорее отрицательный на западе (-12,8%) и в центре (-6,9%) и скорее положительный - на юге (+ 15,4%), востоке (+ 10,3%) и Донбассе ( + 12%, 4%).

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Помимо прочего, респондентам задавался вопрос, должна ли ПЦУ заниматься определенными направлениями деятельности, а также какие три направления должны быть приоритетными. Так, 37,6% украинцев ответили - помощь бедным, и 37%, считают, что ПЦУ должна повышать нравственность и духовность общества, 27,2% считают приоритетным содействие завершению войны на Донбассе. Также 23% украинцев выбрали содействие решению социальных проблем (алкоголизм, наркомания, проблемные подростки и т.д.), 22,2% - содействие сплоченности населения Украины, преодолению разногласий между жителями различных регионов, 13,9% - помощь армии Украины, 13,9% - содействие освобождению пленных.

В ходе исследования были опрошены 1223 респондента, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких до 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.