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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) Слуга народа (695) Ткаченко Максим (10)

 "Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Максим Ткаченко

Решение по кадровым перестановкам в Кабинете министров, которые должны произойти в среду на внеочередном заседании Верховной Рады, будет принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Решение будет принимать президент. Но и мы не должны делать вид, что всё хорошо, когда есть явные ошибки, неэффективная работа, пренебрежение важнейшими целями курса президента. Мы все это видим и поднят вопрос не только о перезагрузке Кабмина, но и руководителей правоохранительных органов", - сказал Ткаченко во вторник в комментарии агентству.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что парламентское большинство должно показать, что внутри команды президента неприкасаемых нет.

"Какой-то конкретикой я сейчас с вами поделиться не могу. Но могу сказать что, во фракции горячо поддержали решение Владимира Зеленского вынести эти обсуждения в парламент на внеочередную сессию. Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет "неприкасаемых", - добавил депутат.

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Что касается заседания фракции "Слуга народа", Ткаченко отметил, что на нем будут присутствовать как Зеленский, так и глава его Офиса Андрей Ермак.

"Да, ожидаем президента и главу ОП", - ответил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3179113
 
 
 Топ комментарии
 
"а вы, друзья, как не садитесь..." шли бы вы на юх все, дружненько, командой, без неприкасаемых.
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считаю это неправильно
ведь вы же команда
вместе пришли
вместе должны срочно итить нахер
и главного с собой не забудьте прихватить
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"а вы, друзья, как не садитесь..." шли бы вы на юх все, дружненько, командой, без неприкасаемых.
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Недотрога недотрога Мне сегодня одиноко Но смущать тебя не стану Ты уйдёшь а я останусь.
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а. кто назначает этих неприкасаемых? дубинский, ткаченко, бужанский?
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считаю это неправильно
ведь вы же команда
вместе пришли
вместе должны срочно итить нахер
и главного с собой не забудьте прихватить
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кому показать? неприкасаемым?? )))
вы можете только цирк показывать...и то бл*дский ))))
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Это правильно ,но сначала надо Барыгу закрыть . "Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 8456
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А в зеленом лепрозории все стабильно. Никаких тенденций к выздоровлению.
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Так що таке "сміяться на кутні"? Щось ти замовк, "патрійот"...
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Та никто над тобой не смеётся ,после того как над тобой природа посмеялась это совершенно излишне ... "Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Максим Ткаченко - Цензор.НЕТ 8917
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"Дурня не включай...". Що, "всрався", "батрак лахтинський"?!... Це тобі не на політичні теми "вумнічать" - тут треба знать українську етнографію, історію, культуру... На "Лахті" такого, не викладають...
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Если бьі это бьіло так, то тьі уже, как минимум, ходил бьі на допросьі в ГБР по поводу организации записей и слива заседаний с участием Гончарука.
Если бьі такое организовал кто-то не из зеленьіх-бениньіх, уже сидел бьі в СИЗО.
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Ка/***** ви і збіговисько випадкових безмозглих ляльок.
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Простая формула:
Г + Г = большая куча говна Ткаченко.
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Ты бы уже ехал к своему другу табачнику в Израиль.
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Точно. Слабо СН объявить импичмент ЗЕ?
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Як заїп@ли ******** ці питання:
Совать ****** или кровати, вот в чем вопрос?!...
"Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых", - "слуга народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 8213
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так давайте янелоху імпічмент, немає ж недоторканих... тиждень тому кабмін був супер, а тепр гавно...
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та не..... мы посмеемся, когда огласят новый список.....
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Квартал 95 много лет тужится выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд./ "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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Зелемойский сделает вам дефолт,и будет вам Польша времен реформатора Бальцеровича,когда инфляция была 10 тысяч %,а цены меняли 3 раза в день
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З Бальцеровичем у поляків перспектіві біли краще, ніж у нас з Гончаруком .
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Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет "неприкасаемых", - добавил депутат.Источник: https://censor.net.ua/n3179113

И это значит, жополиз, что ты за "арендованный" домик на острове готов ответить?
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73 % вылезут боком,немного подождите,еще не вечер
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А статтю 85 Конституції України Ткаченко читав? (Це стосовно "кадрових перестановок в КабМіні). Там же половина людей призначається ВР, а не Президентом!
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Да к вам и прикасаться страшно!Можно дебилизм подхватить!
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Що характерно, ніхто із зеботів, які рік тому чи півроку тому топили за ці нові обличчя, не вибачається за це і не визнає, що ці нові обличчя "нє шмаглі"... Навіть у зе-команді це починають визнавати, а зеботи - ні!
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амфаш, не можу зрозуміти. Ти заюлькінець, чи регіонал?
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Та они ВСЕ там неприкасаемые!
Ну какой адекватный человек захочет прикасаться к ДЕРЬМУ?

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"Внутри команды нет неприкасаемых" - та и х..й с вашей командой она никому обсолютно не нужна. Вы сделайте так чтобы перестали быть неприкасаемыми Беня, Ахмет, Фирташ и остальные с ними!
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В доказательство справедливости этих слов завтра будет уволен Аваков.
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дак покажите , закройте хотяб одного депутата со своей фракции , или с других
но не получается у вас ничего , кроме разговора
намедни парочку воров взяли , и где они ?
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