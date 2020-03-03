 "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс изоляции и лечения мужчины, у которого обнаружили коронавирус в Черновцах состоялся согласно всем нашим утвержденным алгоритмам. Сейчас можем говорить о том, что риск распространения болезни от этого лица по территории Украины является минимальным. Как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения передала нам 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований. На уровне Министерства здравоохранения мы ежедневно общаемся с экспертами ВОЗ. Есть договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - рассказала министр.
"Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена (зараженного. - Ред.), поскольку она была контактным лицом. Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", - отметила Скалецкая.
Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правильно. Нам главное - прокукарекать. А там, хоть и не рассветай.
Поки міністерка грає в теніс...
Людина поскаржилась 28.02. Аналіз роблять 3-4години.
Повідомили лише через 4 сц... дні.
Цікаво, що це вийшло в ЗМІ перед зміною уряду (випустили інфу про коронавірус)."
..
Шото я не понял в чем заслуга системы. Система зараженного какраз не выявила и профукала .
Больной, перед смертью, икал...........
порохоботы прям с ума сходят от таких новостей
ну что ж так легкомысленно чтоб не сказать самохвально???
через две-три недели - вот тогда и можно будет давать оценку работы нашей медицины...
и поможи Боженька, что она сработала хотя бы удовлетворительно...
или не так......дай Бог - что она хоть как-то..."сработала" !!!!
Сейчас в Украине всплеск заболеванием на пневмонию (увеличился в 4-6 раз).
Причиной такого всплеска врачи называют вирус, а вот какой - они не знают.
Тест-систем для определения вируса нет, даже за деньги приобрести нельзя.
Предлагают сдавать анализы, высевать. Пока пройдешь эти процедуры, вполне
возможно, лечить уже будет некого.
людина сама самоізолювалась, хоча на кордоні її пропустили (тут чогось не спрацбвала медицина), людина сама звернулась до лікарів і добивалась аналізу... сама не виходила на вулицю, не зустрічалась з рідними і сусідами....
де тут заслуга медицини ?
пзц як зеленідупі ******* собі приписувати щось
то ли люди более заботились о детях...то ли все же какой-то удивительно защитный иммутет или какое-то...чудо...но... действительно просмотрев возрастные рамки больных... детей там практически нет (пара случаев, когда вирус был вторичным...т.е на фоне какого-то основного заболевания в ослабленном организме не срабатывали защитные функции)
...
(ніт)
Это убожество поставили на на место Супрун "прибарахлиться" а не реформировать медицину, и тем более бороться с эпидемиями, она не понимает что народ не обращается?!
Нада не "прибарахливаться", а заниматся саморазвитием, учить что такое в статистике "ошибка выжевшего" и другие когнитивные заблуждения, реально сейчас сотни зараженных, официальной статистике верят или звездуны или идиоты.