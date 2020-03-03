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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Зоряна Скалецкая (102) COVID-19 (464)

 "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине

Риск распространения коронавируса от зараженного мужчины в Черновцах по территории Украины является минимальным.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс изоляции и лечения мужчины, у которого обнаружили коронавирус в Черновцах состоялся согласно всем нашим утвержденным алгоритмам. Сейчас можем говорить о том, что риск распространения болезни от этого лица по территории Украины является минимальным. Как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения передала нам 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований. На уровне Министерства здравоохранения мы ежедневно общаемся с экспертами ВОЗ. Есть договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - рассказала министр.

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"Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена (зараженного. - Ред.), поскольку она была контактным лицом. Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", - отметила Скалецкая.

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Медицинская система сработала четко, - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине 01
Медицинская система сработала четко, - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179112
 
 
 Топ комментарии
 
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНЕ ИМЕЕТ ЭТА ЗЕЛЁНАЯ МОЛЬ? ПО СРАВНЕНИЮ С НЕЙ ДАЖЕ УЛЯ СУПРУН - ГЕНИЙ !
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И чего, спрашивается она сидела в Новых Санжарах полмесяца? Министр должен решать проблемы медицины, эпидмероприятия организовывать, то есть усердно работать, руководить медициной страны. А она, не будучи даже медиком, просто с юридическим образованием чиновница засела с предположительно контактными с коронавирусом и все бросила нах. Я вообще хренею от таких олигофренов со странными выходками.
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Якраз її методи легко пояснюються, бо там можна сховатися і не показувати свою некомпетентність.
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А спрос с нее все равно. Просто я не понимаю алогичности зеленой власти.Она напрочь отменяет все законы логики. Для властей надо купить учебник по логике и срочно заставить пройти курс хотя бы средней школы, потому что тупость зашкаливает.
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а ти глянь с позіції інтєрєсов кримля - всьо чотко, логічно і закономєрно
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это крем-маска, нашей разработки, почти невидимая, и по всей видимости такая же бесполезная.
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Устала... Целый же ящик был! Шутка ли!
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Сдается мне что целый ящик с одним физруком не ушатать... Нужна слаженная работа в команде!
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Так с Санжар-сразу домой(безработной)поедет. "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 2316
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Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", - отметила Скалецкая.

Правильно. Нам главное - прокукарекать. А там, хоть и не рассветай.
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КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНЕ ИМЕЕТ ЭТА ЗЕЛЁНАЯ МОЛЬ? ПО СРАВНЕНИЮ С НЕЙ ДАЖЕ УЛЯ СУПРУН - ГЕНИЙ !
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шапито 95 сказало шо она очень умная, только она может вылечить от шизафрении.
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Девочка усвоила новое слово "алгоритм". Практикуется... Главное, чтоб презервативы не кончились... "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 1794
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главное чтоб физрук не кончился. А презервативы мы ей передадим, лишь бы не вылазила оттуда.
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Эта овца из Санжар вещает? Конечно медицина сработала, потому что дебилка не мешает.
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"Вітання з м.Чернівців.

Поки міністерка грає в теніс...

Людина поскаржилась 28.02. Аналіз роблять 3-4години.
Повідомили лише через 4 сц... дні.

Цікаво, що це вийшло в ЗМІ перед зміною уряду (випустили інфу про коронавірус)."
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Паспортный контроль, на границе, пограничники, таможенники, люди стоящие вместе, у окна на контроле, АЗС по дороге, кафе
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Я уже 100 раз писала - Зеля бедоносец. Где он появляется - там беда, катастрофы, инфекции и т.д.
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Отправить его тогда 9 мая в мацкву на парад.
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Ларочка, ты это всей своей разливайке рассказала? "Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 5024
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После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области. Источник: https://censor.net.ua/v3179045

Шото я не понял в чем заслуга системы. Система зараженного какраз не выявила и профукала .
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Ее физрук вытолкал из комнаты чтоб хоть полчасика отдохнуть, она сразу в телевизор.
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"Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине" - Без ложной скромности ссут прямо в очи. Падлы.
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Болезнь протекала нормально.
Больной, перед смертью, икал...........
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а на форуме ничего не меняется "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 4024
порохоботы прям с ума сходят от таких новостей "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 4024
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"Есть договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - рассказала министр" - В случае необходимости... Да эта тварь упоротая! "Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 916
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пограничный наряд вместе с таможенниками уже в обсервации?
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как? как можно что-то гавкать...если мы еще только в начале пути????
ну что ж так легкомысленно чтоб не сказать самохвально???
через две-три недели - вот тогда и можно будет давать оценку работы нашей медицины...
и поможи Боженька, что она сработала хотя бы удовлетворительно...
или не так......дай Бог - что она хоть как-то..."сработала" !!!!
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Вася, ты оптимист! Две-три недели назад уже было поздно, даже, чтобы давать оценки.
Сейчас в Украине всплеск заболеванием на пневмонию (увеличился в 4-6 раз).
Причиной такого всплеска врачи называют вирус, а вот какой - они не знают.
Тест-систем для определения вируса нет, даже за деньги приобрести нельзя.
Предлагают сдавать анализы, высевать. Пока пройдешь эти процедуры, вполне
возможно, лечить уже будет некого.
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зеленобобіки прям пісять з щастя )
людина сама самоізолювалась, хоча на кордоні її пропустили (тут чогось не спрацбвала медицина), людина сама звернулась до лікарів і добивалась аналізу... сама не виходила на вулицю, не зустрічалась з рідними і сусідами....
де тут заслуга медицини ?
пзц як зеленідупі ******* собі приписувати щось
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это она о том, что образцы в Лондон отправляют?
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А мне Скалецкая нравится. С Супрун были одни эпидемии. А Скалецкая украинская женщина - кожей чувствует что нужно в родной стране. Что-то я не вижу чтобы вокруг детки болели. Чуть что - школа на карантин и все по домам. А эпидемии нет.
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китайские врачи сделали предварительный условно-утешительный вывод - не могут объяснить почему - но больных вирусом вреди детей до 12-14 практически нет...
то ли люди более заботились о детях...то ли все же какой-то удивительно защитный иммутет или какое-то...чудо...но... действительно просмотрев возрастные рамки больных... детей там практически нет (пара случаев, когда вирус был вторичным...т.е на фоне какого-то основного заболевания в ослабленном организме не срабатывали защитные функции)
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вот это нормально??? или журналюг вирус не берет ????
"Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 5088

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Где то писали, что на открытом воздухе вирус не опасен. Вопрос в другом, что теперь делать с машиной скорой помощи. Китайцы писали, что вирус живет на дереве и метали. Чем будут обрабатывать авто?!
"Медична система спрацювала чітко", - Скалецька про виявлення коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 1714
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От цілком спокійний і довіряю Скелецькій у цій ситуації
(ніт)
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не, Натаха красивше, я бы с ней закрылся в карантине на недельку...
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Давай к больному в изолятор пропиарся там. ПОЗОРИЩЕ
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При обращении с ОРВИ / пневмонией пробы берут? Нет бо нада в лондон отправлять.
Это убожество поставили на на место Супрун "прибарахлиться" а не реформировать медицину, и тем более бороться с эпидемиями, она не понимает что народ не обращается?!
Нада не "прибарахливаться", а заниматся саморазвитием, учить что такое в статистике "ошибка выжевшего" и другие когнитивные заблуждения, реально сейчас сотни зараженных, официальной статистике верят или звездуны или идиоты.
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В Черновцах уже неделю нет в продаже масок, у дильнычных врачей те что должны ходить проверять людей с кем котактировал зараженный нет ни защитного костюма ни даже маски не выдают. Они идти проверять естественно оказываются так как им домой потом ещё как-то надо вернутся. Уже известно что заболевший контактировал как минимум с 35 людьми..
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Наконец-то Скалецкая дождалась ! Счастье какое. Короновирус, родненький. Пришел к нам. ! Может еще и не вышвырнут Скалецкую из МОЗ и Слуг народа к е**ням!
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Где ж она сработала Чувака через границу пропустили симптомов не выявили А если бы он в хате не закрылся а поехал в Киев и в метро прокатился Повезло что чувак сознательный попался а то б наш министр из Санжарского карантина до лета не вышла
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Себя не похвалишь,х.р кто похвалит. А если серьезно 2 месяца просрали, в надежде, что "Авось пронесет!" Не пронисло! Пиарились на измерении температуры на границе, при этом полностью игнорировали факт возможного заражения от лиц находящихся в инкубационном периоде. Рассказывал куда надо чихать вместо развертывания полевых госпитальных баз. Пусть будут законсервированы, но они будут. А может есть дебильная уверенность в том, как китайцы за неделю госпиталь построим? Кстати, возможно это слуге народа покажетсястранным, но медработники тоже люди, а значит могут болеть и распространять инфекцию. А на прием к ним приходят не всегда симулянты, а значит риск заражения возрастает в разы. О профилактике для снижения риска заражения можно убедиться зайдя в любую поликлинику. Семейные врачи советуют не ходить в поликлинику а вызывать "скорую" правильные рекомендации если поставлена цель в кратчайший срок парализовать оказание скорой помощи больным с острыми состояниями, травмами и т.п. и не только потому, что скорые буду просто не успевать ко всем, еще и потому что китайский сюрприз отправит их на больничные койки раньше чем до чиновница поймет банальные истины организации и тактики медицинской службы в эпидочагах. Расписывать алгоритмы действий нет необходимости. Но тот дикий восторг "четко сработали" и реальность свидетельствует о надежде на "авось".
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конвульсіум чотко зафіксіровал пєрвий етап зараженія - пронікновєніє
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Скалецкая читай скво-Радуцкого. Не верь. Все что она говорит это тупая ретрансляция зегенератизма.
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