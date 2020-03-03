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 Общество, Здоровье
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 Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Отобранные образцы биоматериалов первого в Украине инфицированного коронавирусом COVID-19 мужчины отправили для окончательного подтверждения в Лондон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ЦОЗ в Facebook.

Согласно исследованиям вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине. Ведение и определение этого случая, а также эпидрасследование ведутся в соответствии с утвержденными алгоритмами Минздрава, Центра общественного здоровья Украины и рекомендаций ВОЗ.

В ЦОЗ напомнили, что болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия в Италию, мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.

Стоит отметить, что как больной, так и бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится дома в самоизоляции. За ней установлено медицинское наблюдение.

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Мужчина госпитализирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон.

В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

История путешествий: мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не обнаружено.

Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179110
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому суперздоровые украинские мужчины живут в среднем на лет 15 меньше европейцев.
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Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Куда? Так Скалецкая ж ещё месяц назад со всех каналов волала, что мы в этом плане запакованы всем на зависть.. Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2620
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Ни больше, ни меньше. Только в Лондоне могут помочь. А как АМН Украины поживает? Впереди планеты всей?
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Да перевозчик нужен...Если мы каждый анализ короновируса будем с Лондона ждать, все передохнут
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поживают отлично) правда все под уголовными делами, но то таке))
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нужно собрать слюней и козявок у заболевшего, прицепить к дрону, и отправить с дружеским приветов в Лугандон и в Донецк к Чипушилину.. пусть чихают на здоровье..
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Простіше є спосіб. Передати провідником потягу Київ-маськва посилочку з вірусом у водичці. А водичку ту у зволожувач повітря у одному з офісів маськви. Щільність населення зробить свою справу.
Правда і нас зачепить, бо лугандони перетинають лінію розмежування без температурного скрінінгу, а нарасєю їздять регулярно.
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Я так понимаю, за ЖКХ можно НЕ платить? Пока обстановка не наладится) А шо?) Если всё отдать за воду энд компани, то на сало с чесноком денег уже не останется. А еще и самогону нагнать надо!) Марли накупить - повязки делать. И на продажу тоже)) Пока аптеки опустели, можно людям подзаработать.))
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Вот это надо было этой паре в такие времена за кордон ездить? У нас в Украине производство не развито и выбросов меньше чем везде, вот и воздух чище. Может этот вирус из-за промышленных выбросов. Вот и не болеют украинцы, вот и крепче они чем везде.
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Поэтому суперздоровые украинские мужчины живут в среднем на лет 15 меньше европейцев.
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Что-то по коронавирусу этого не скажешь. Европейцы быстренько заболели. И умирают. А украинцы, если и заболели, то выздоравливают.
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есои он к нам дойдет, нам мало не покажется
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А в Украине кто-то что-то способен посчитать и найти?

Ну посчитает тебе Дубилет больных по сим-картам. Получится, что больных нет. Можно дальше верить, что все нормально.
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У нас и продукты на базарах продают без пестицидов. Да и воооще, жизнь в Украине гораздо здоровее чем везде. У нас нет такой эксплуатации на рабочих местах как в мире. Не нужно было пазить за кордон, здоровыми бы были.
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У нас нет такой эксплуатации на рабочих местах как в мире

Наоборот. Если работаешь и не можешь заплатить за коммунальные услуги (половина населения), то ты -- раб.
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Я плачу с пенсии. А кормит дочка. Не густо, но хватает. Еще будем что-то думать.
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Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Куда? Так Скалецкая ж ещё месяц назад со всех каналов волала, что мы в этом плане запакованы всем на зависть.. Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2620
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У скалецкой язык без костей. Но зато длинный. Жопу зеле лизать - самое то.
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обычно так украинские путешественники и путешествуют))
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Не кипишуйте. Пол чайной ложки куркумы на стакан кипятка или на чашку кофе с утреца и никакая простуда не возьмет. Я уже год ничем не болею, а бегаю по базарам за продуктами с утра до вечера и весь дом на мне. Дочь в любую подолгу гуляет подолгу с двумя собаками. Бывает ночами не сплю, если какое блюдо интересное новое приготовить и одновременно надо белье кипятить и стирку в машине, а потом развесить. Да вообще - миллион дел, а болеть - так здоровые все. Уцененные лимоны покупаю, снимаю шкурку и прокручиваю в размельчителе и морожу в формочках для льда. У нас они по 15-20 гривен за кило. И получается всегда - чай с лимоном - один кубик заморозки - и если еще четверть чайной ложки корицы и мед - ой как вкусно! С заваркой даже хуже - сбивает вкус корицы.Нету времени болеть, а желудке - нет места для вирусов - все чаи занимают Еще бывает голодаю раз в неделю - только на воде, так очень здорово стало - легенько так, нет одышки, худеешь, не ходишь, а летишь.И так где-то все украинцы . Нету времени болеть.
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"Медицинская система сработала четко", - Прокукарекала зелёная моль Скалецкая !
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Под выборы в США будет апогей инфицированных, я так думаю.
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отправили на подтверждение в Лондон....

Как-же так??? Кричали что мы готовы лучше всех в мире.. А теперь вдруг в Лондон??? Все остальные тысячи анализов тоже в Лондон?
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Какая вам разница? Может это они по-первости. Хотят перепроверить. Вы о себе заботьтесь и никаких анализов не нужно будет.
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Дествительно.

Если зеленая власть постоянно врет на всех уровнях, какая разница-то вам?
Выбрали ЗЕ - теперь жуйте говно молча.
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А в ЦОЗ как отправляли образцы из регионов? Не маршруткой, случаем? Или велосипедом? Полагаю, что "до востребования" посылкой. Про спец. транспорт, насколько я понимаю, речь не идет.
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А шо ж такоэ?

Скалецкая ж говорила, что для обнаружения и предупреждения в Украине все есть.
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А ты и поверил? Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4902 Это паталогическим лжецам-то??
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Да я вообще очень доверчивый. Особенно, когда слушаю клоунов и прожженых мошенников. Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8935

Вот 73% они другие. Зразки біоматеріалів інфікованого коронавірусом українця відправили на підтвердження в Лондон, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 181 Их на мякине не проведешь и пустыми глупыми обещаниями не купишь.
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_Именно подобного рода субъектам могут нравиться пошлые шоу для невзыскательной публики вроде Квартала, вроде... (как же его там?) Ага! Камеди Клаб и прочего шлака. Типа как юмор... Ну, кому и кобыла невеста.
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Який іспанський встид! Безпорадні , тупі і нікчемні…
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"мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы."
Следы заметал?
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Це звичайний шлях, наші так не тільки в Європу але й в Канаду чи США, економія на родину під 1000 дол.
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