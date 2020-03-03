 Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ЦОЗ в Facebook.
Согласно исследованиям вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине. Ведение и определение этого случая, а также эпидрасследование ведутся в соответствии с утвержденными алгоритмами Минздрава, Центра общественного здоровья Украины и рекомендаций ВОЗ.
В ЦОЗ напомнили, что болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия в Италию, мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.
Стоит отметить, что как больной, так и бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится дома в самоизоляции. За ней установлено медицинское наблюдение.
Мужчина госпитализирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон.
В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.
История путешествий: мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не обнаружено.
Правда і нас зачепить, бо лугандони перетинають лінію розмежування без температурного скрінінгу, а нарасєю їздять регулярно.
Ну посчитает тебе Дубилет больных по сим-картам. Получится, что больных нет. Можно дальше верить, что все нормально.
Наоборот. Если работаешь и не можешь заплатить за коммунальные услуги (половина населения), то ты -- раб.
Куда? Так Скалецкая ж ещё месяц назад со всех каналов волала, что мы в этом плане запакованы всем на зависть..
https://twitter.com/hufhufington/status/1234816949097504774
Как-же так??? Кричали что мы готовы лучше всех в мире.. А теперь вдруг в Лондон??? Все остальные тысячи анализов тоже в Лондон?
Если зеленая власть постоянно врет на всех уровнях, какая разница-то вам?
Выбрали ЗЕ - теперь жуйте говно молча.
Скалецкая ж говорила, что для обнаружения и предупреждения в Украине все есть.
Вот 73% они другие. Их на мякине не проведешь и пустыми глупыми обещаниями не купишь.
Следы заметал?