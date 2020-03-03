 Один из пропавших на Киевщине рыбаков найден мертвым

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, рыбаки 28 февраля отправились на лодке "Прогресс" в воды Киевского моря, а в последний раз выходили на связь еще 29 февраля.

1-2 марта проводились поиски пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. Утром 3 марта вертолет H-225 Super Puma ГСЧС Украины продолжил поиски мужчин.

В целом к поиску привлекались 27 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС - 12 человек и 4 единицы техники.