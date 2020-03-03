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Все про:Киевская область (1872) рыбаки (154) смерть (6476) ГСЧС (2523)

 Один из пропавших на Киевщине рыбаков найден мертвым

Один из рыбаков, которые исчезли в водах Киевского моря, найден мертвым. Поиски второго мужчины продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков. Продолжаются поиски второго мужчины", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, рыбаки 28 февраля отправились на лодке "Прогресс" в воды Киевского моря, а в последний раз выходили на связь еще 29 февраля.

1-2 марта проводились поиски пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. Утром 3 марта вертолет H-225 Super Puma ГСЧС Украины продолжил поиски мужчин.

В целом к поиску привлекались 27 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС - 12 человек и 4 единицы техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3179105
 
 
 Топ комментарии
 
Ветер был сильный... Могли на волну попасть и черпануть... Я так когда-то по светлому еле до берега дотянул на пятнашке моторе...
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На рыбалку надо ходить с удочкой на бережок ибо Бережёного Бог Бережёт ... Один из пропавших на Киевщине рыбаков найден мертвым - Цензор.НЕТ 8099
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Конкуренти в чому, це ж не артель.
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На рыбалку надо ходить с удочкой на бережок ибо Бережёного Бог Бережёт ... Один из пропавших на Киевщине рыбаков найден мертвым - Цензор.НЕТ 8099
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конкуренты перевернули , это часто такое бывает .
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Могли, наприклад, потрусити чужі браконьєрські сітки, за що в таких "компаніях" існує вельми жорстка отвєтка.
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Ветер был сильный... Могли на волну попасть и черпануть... Я так когда-то по светлому еле до берега дотянул на пятнашке моторе...
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та много вариантов, может сети чужие трусили, может свои на чужом месте поставили, может давняя история эти браконьеры они жостко общаются.
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То вы наших людей очень плохо знаете. У меня так дядька когдато рыбачил. Дом у него в селе был куплен чисто под отдых на выходные с города приехать. Рыбак он был конечно матерый, много знал по рыбалке интересовался да и опыт был большой много поездил по союзу. А там говорит его фишка была еще что достал картографию дна и знал где ямы где течения и т.д. Хорошо ловил. Так вот через пару лет местные рыбаки на него серьезно так взьелись, было подрались, ночью толпой пьяные приходили разобраться. В итоге и мент местный сказал что если не уедет то утопят. В итоге продали этот дом.
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Майже вся Чернігівська область займається риболовлею, бо інакше не вижити.
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