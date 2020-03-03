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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4741) МИД (5321) НАТО (6684) посол (1362) Божок (40)

 Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок прогнозирует, что Президент Украины Владимир Зеленский вскоре примет решение относительно назначения главы Представительства Украины при НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Божок заявил в интервью Укринформу.

"Президент Зеленский очень серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом. Особенно придирчив он к кандидатурам наших послов на ключевых направлениях - таких как США, НАТО, в других странах наших крупнейших партнеров. По моим данным, решение относительно кандидатуры посла Украины в НАТО Президентом Украины должно быть принято в скором времени", - сказал дипломат.

В ответ на уточняющий вопрос, известна ли ему кандидатура будущего посла, Божок отметил, что в дипломатии принято знать не кандидатуру, а только назначенного представителя.

"Догадываться в дипломатии тоже не принято, так как конечный результат может значительно отличаться от предположений, догадок и прогнозов", - резюмировал заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача МИД на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, - Божок

Как известно, главой Миссии Украины при НАТО с сентября 2017 года до августа 2019 года был нынешний министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/n3179099
 
   
 Топ комментарии
 
Ще є вільні клоуни 95 кварталу?
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Щас какого нибудь малоросского диверсанта втулят с целью создавать выгодный для пуйла "имидж" Украины.
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Он из трех выберет и переведет на должность
Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 72
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От этого зависит судьба НАТО и всей планеты !!! Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 9447
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Он из трех выберет и переведет на должность
Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 72
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Скрытный маленький шустрый как вирус, и корону примеряет.
Угадали ? Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок - Цензор.НЕТ 4407
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"Президент Зеленский очень серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом. Особенно придирчив он к кандидатурам наших послов на ключевых направлениях - таких как США, НАТО.

Юзик.
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так он сам и поедет послом в НАТО. Норм себя рекламирует)
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совсем не удивлюсь, если это будет Сивоха......
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спорить не буду, но, думаю что нет, т.к. Е должен быть всегда рядом.....
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Щас какого нибудь малоросского диверсанта втулят с целью создавать выгодный для пуйла "имидж" Украины.
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Зеля, спроси у Алексеича, он тебе подскажет, а так ты ещё ниже опустишься. Спроси обязательно.
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А ЗЕлюпа есть вообще или у нее опять нарко-делириум?

Бо шото после обстрелов ВСУ в местах миротворчества ЗЕлюпы она опять куда-то пропала.
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Мав призначати прокремлівського Кожару , але в того гіпертонічний криз після розстрілу гостя .
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Рабиновича хай туда отправит, тот их веселить будет песнЯми с телефона.
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