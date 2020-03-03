 Первый случай коронавируса в Украине: пограничники и специалисты Минздрава устанавливают лиц, которые контактировали с инфицированным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил представитель пограничников Андрей Демченко.
По его словам, проверяют на признаки коронавируса, в частности, пограничников, которые оформляли въезд инфицированного украинца в Украину. Они сейчас находятся под наблюдением врачей. Мужчина въезжал в Украину из Румынии в пункте пропуска "Порубное".
"Они ехали на машине (инфицированный украинец и его жена. - Ред.), несколько военнослужащих контактировали с ними - те, которые измеряли температуру, и те, которые занимались оформлением проезда", - сказал Демченко.
Как сообщалось, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавируса – заболевания обнаружили в Черновцах. Об этом заявил заместитель Министерка здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска в Черновицкой области. По прибытию супруги самоизолировались, а через два дня у мужчины появились симптомы, указывающие на коронавирусную инфекцию. Вирус подтвердили с помощью тестирования.
У жены больного сейчас никаких симптомов не наблюдается. Она изолирована и находится под наблюдением врачей.
а остальное, чистая правда
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