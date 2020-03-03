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 Первый случай коронавируса в Украине: пограничники и специалисты Минздрава устанавливают лиц, которые контактировали с инфицированным

Подразделения государственной пограничной службы и специалисты Министерства здравоохранения устанавливают лиц, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили китайский коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил представитель пограничников Андрей Демченко.

По его словам, проверяют на признаки коронавируса, в частности, пограничников, которые оформляли въезд инфицированного украинца в Украину. Они сейчас находятся под наблюдением врачей. Мужчина въезжал в Украину из Румынии в пункте пропуска "Порубное".

"Они ехали на машине (инфицированный украинец и его жена. - Ред.), несколько военнослужащих контактировали с ними - те, которые измеряли температуру, и те, которые занимались оформлением проезда", - сказал Демченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции. ФОТО

Как сообщалось, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавируса – заболевания обнаружили в Черновцах. Об этом заявил заместитель Министерка здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Инфицированный - житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска в Черновицкой области. По прибытию супруги самоизолировались, а через два дня у мужчины появились симптомы, указывающие на коронавирусную инфекцию. Вирус подтвердили с помощью тестирования.

У жены больного сейчас никаких симптомов не наблюдается. Она изолирована и находится под наблюдением врачей.

Источник: https://censor.net.ua/n3179094
 
 
 Топ комментарии
 
вот наглядный пример эффективности градусника
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Це не перший інфікований-це 101й як мінімум
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А то и без этого неясно было. Ну разве что идиотам.
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Це не перший інфікований-це 101й як мінімум
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А женщинам зачем...их кацапы будут насиловать а не спасать...
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про скидку 15% - шучу Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонники і фахівці МОЗ встановлюють осіб, які контактували з інфікованим - Цензор.НЕТ 9920
а остальное, чистая правда Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонники і фахівці МОЗ встановлюють осіб, які контактували з інфікованим - Цензор.НЕТ 9920
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Чому хворого не затримали на кордоні ?
Не працює метод вимірювання температури та візуального спостереження прикордонником ?
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Де вас '8 процентних' беруть?
Інкубаційний період від 14 до 30 днів... В цей період вірус не проявляє себе ніяк...
Прикордонник, на вашу збочену думку, повинен діагностувати те, що лікарі не можуть?
Держави лабораторії будують, а у нас кухарки стрілочників визначають...
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В Черновцах уже больше подтвержденных зараженных, на данный момент решили не разглашать чтобы не поднимать панику.
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Агы,токо чо снял.Там уже все в панике. Соль и спички раскупают да продукты.
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Умрем 100%..но когда кто никому не известно . Все мы смертны в этом мире.
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У нас говорят что водка против короновируса помогает.
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"Путинка"и настойка "Бояришника" Убойная сила...лечит от всего и всея...
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В Масквабаде говорят водка и "боярка" идет на расхват да цена в раз десять пошла...
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Якщо встановлювати будуть так, як працює кабмін, то наступна новина буде виглядати так: "При встановленні кола спілкування заразилися всі, хто був для цього задіяний"
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почему на цензоре коронавирус еще и китайский, это что-то личное?
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