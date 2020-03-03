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 Политика Украины
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Все про:вступительная кампания (168) вуз (738) Минобразования (1183) Стадный Егор (2)

 Минобразования установило минимальную цену на обучение по контракту для 38 специальностей

Министерство образования и науки вводит минимальную цену контрактного обучения для 38 из 121 специальности (так называемую индикативную себестоимость).

 Как сообщили в Отделе связей со СМИ Министерства образования и науки, соответствующее решение правительство приняло 3 марта, передает Цензор.НЕТ.

В МОН отмечают, что с 1 сентября для поступающих на наиболее популярные специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство.

"Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38 специальностей, которые являются наиболее популярными среди контрактников. Это в основном те специальности, на которые поступает гораздо больше абитуриентов, чем есть подходящих вакансий на рынке труда. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие. То есть, правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности: инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки", - говорится в сообщении.

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Приведение стоимости контракта к фактическим расходам университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1-го студента в университете, в 2021 - 70% и в 2022 - 80%. Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных вузов, которые будут получать государственное финансирование.

Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

"Индикативная себестоимость по-разному повлияет на цены в различных учреждениях и регионах. Например, этим летом она не затронет большинство заведений Киева, Ривненской, Волынской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей", - пояснил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

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В МОН отметили, что граждане имеют право получить налоговую скидку на расходы на обучение. Родители студентов или сами студенты, если они в течение обучения работают, могут вернуть 18% стоимости контракта. В то же время государство будет предоставлять льготные кредиты по ставке 3% на обучение в университетах.

Указанные изменения не касаются студентов, которые уже учатся. В образовательном ведомстве отмечают, что введение индикативной себестоимости является одним из аспектов реформы финансирования и управления вузами, концепцию которой министерство представило в декабре 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3179093
 
   
 Топ комментарии
 
"реформаторы" хреновы, уже проявили себя в экономике и медицине. Минобразования установило минимальную цену на обучение по контракту для 38 специальностей - Цензор.НЕТ 7343
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Образование должно быть ОБЩЕДОСТУПНЫМ а стало быть БЕСПЛАТНЫМ !!!
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"реформаторы" хреновы, уже проявили себя в экономике и медицине. Минобразования установило минимальную цену на обучение по контракту для 38 специальностей - Цензор.НЕТ 7343
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Образование должно быть ОБЩЕДОСТУПНЫМ а стало быть БЕСПЛАТНЫМ !!!
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Такое возможно? Кто будет платить зарплату препод. составу, кто будет оплачивать коммуналку вузам и еще многое и многое итд?
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Государство конечно ,а для чего ещё нужно государство ...не только же для обворовывания собственных граждан ...
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А государство откуда берет деньги? Просто печатает что ли?
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Ну это смотря какое государство Міносвіти встановило мінімальну ціну на навчання за контрактом для 38 спеціальностей - Цензор.НЕТ 116Штаты вон печатают не останавливаясь в три смены ,уже весь мир завалили своими бамажками и нормалёк .
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Не скажи ,для богатых идиотов ДА а для талантливых умниц бесплатное плюс стипендия .
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Алекс Охара 483465ab Не для ідіотів.Ідіоти взагалі не зможуть там навчатися.Може і для надталановитих,то щось безкоштовно,але таких взагалі одиниці.
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Могут ,идиоты за обучение которых папы и мамы готовы платить всегда и везде будут учиться а вот на талантливых людях за которых платит государство стоит весь Мир ,такие вот реалии.
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Алекс Охара 483465ab Талановиті також платять,це надталановиті не платять.Але потім з них будуть вираховувати.Безкоштовного там немає нічого.
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Ты эти басни рассказывай кому-нибудь другому ..у меня двоюродная сестра живёт в Штатах 30 лет и совсем недавно забрала туда свою маму ,так вот ей все лекарства выдают БЕСПЛАТНО или с сумасшедшей скидкой плюс ещё и пенсию платят хотя она в США ни дня ни работала ,там КУЧА программ для малообеспеченных людей которые ВСЁ получают бесплатно .
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Алекс Охара 483465ab В США великі податки,їх беруть з трохи багатших.Щоб утримувати бідних.Це платять інші люди,а не держава.
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а зе-команд и папередники думают иначе -------- гос-во --- это орган для отжима бабла с населения, а больше ни за что они не отвечают. За экономику, например, по их словам - а нафига за нее вообще отвечать и перед кем --- перед этой "толпой" населения??
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а мені платили стипендію 50 рублів, та ше в стаж включили учобу в універі
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молода сім"я студентів на початку 80-х мала 2 стипендії по 50 крб --- 100 крб -- за ці гроші можна було самостійно жити.
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Мне платили двойную ,я ещё в баскетбол играл за институт .
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Спортсменом можешь ты не быть ,но сопромат ты знать обязан .
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а на Хрещатику біля прорізної кафе "гаряче молоко", де чашка гарячого молока на підлогу літра за п'ять копєєк, та бублик як баранка авто теж за п'ять
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Соромлюся запитати, що саме означає ось це ваше -"на підлогу літра за п'ять копєєк"
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ти шо? нє мєсний? нашо мені ці страшні борошна?
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к примеру в штатах год обучения стоит около 20к$. Какая плата такое и обучение.
Многие могут его себе позволить так как есть с чего откладывать.
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Пиндец набору студентов на контракт в большинстве ВУЗов...
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черти бесятся по всех направлениях, в приоритете на развал и недоступность образование и медицина.
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цену на обучение / Это реально и конкретно. Это то что умеет кодлан Коломойского делать: обдирать терпил украинцев.А обещания Новосад: Школа должна стать / будет / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. -Для лохов.
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Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело и другие.Источник: https://censor.net.ua/n3179093

Як можна з цими професіями побудувати сильну державу?В нас і так вже балаболів надбагато.
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Без інженерів така велика країна,як Україна,успішною і сильною не буде.
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в 2017 в Польше видел много студентов с Украины, незнаю как сейчас. Как по мне лучше вложится в учебу в ЕС, потом можно сертификаты получить. А с этими я хз как, они только на постсовковых странах что то весят.
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Раньше народу говорили - налоги идут на бесплатное образование, медицину и пенсию. А теперь вместо пенсии - "хрен без соли" да и то если доживешь, образование *(отсталое) за свои, медицина (весьма убогая) за свои и еще оказалось что и кацапов ********* нужно за свои! Зачем тогда платить налоги и на хрена такое государство вообще нужно кроме как платить зарплату паразитам типа Коболева и Смилянского. Я так думаю что пора ********* зеленых дегенератов - это дешевле. На днях Смилянский с зарплатой 870 000 долларов в год нагло ухмыляясь заявил - "так это ж фигня! вам что жалко по 7 гривен с рыла?" (включая грудных детей)... Вот что значит жиды у власти - для них ободрать гоев это заработать. А вот заработать они ничего честным трудом никогда не могут...
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" якщо ціна вища за три середні зарплати ... " ? Звичайно плата за місяць ? 73% ваш вибір .
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Чтобы такое делать, чтобы нифига не делать, а бабла было море?
"Это в основном те специальности, на которые поступает гораздо больше абитуриентов, чем есть подходящих вакансий на рынке труда. Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, журналистика, финансы, дизайн, туризм, гостинично-ресторанное дело"
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Ребята у вас устаревшие данные о платности обучения за границей. В ФРГ для граждан и иностранцев вообще бесплатно. Во многих странах бесплатно для граждан здающих вступительные экзамены на отлично. В США отличникам платят единовременную премию равную их общему баллу в аттестате и бесплатно учат в университете.
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