EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика
  3067  90
Все про:завод (383) Кабмин (11681) приватизация (942) Артемсоль (11) Гончарук_Алексей (770)

 Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины"

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял решение о передаче еще 431 государственного объекта на приватизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

По данным ведомства, сегодня правительство передало 431 гособъект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации. Всего правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до того.

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", - прокомментировал решение правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизация "Нафтогаза" в нынешнем виде невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус

Кроме того, Правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", ГАК "Хлеб Украины", ГП "Артемсоль".

На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.

Источник: https://censor.net.ua/n3179089
 
   
 Топ комментарии
 
Артемсоль...практически монопольное предприятие...прибыльное предприятие...
Знэеленое стадо дерибанит Украину...
 показать весь комментарий
 
1917 большевики 1.0: все забрать и поделить
2019 большевики 2.0: все продать и съ#бать
 показать весь комментарий
 
За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию Источник: https://censor.net.ua/n3179089

Турбо...что? И это, собственно, всё, чем они занимаются. Больше сказать нечего. Потому что в голову ничего хорошего не лезет. А материться не хочу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
деньги.. вислюку оманському срочно нужны ДЕНЬГИ - эпоха бидности закончилась - бюджет Украины пуст, не то что пенсии поднимать - нынешние платить нечем.. и МВФ денег не дает. и инвесторы перестали ОВГЗ брать...
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО СУЧЬИ КЛОУНЫ ИХ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ЛЮДЕЙ НАДО В ОТДЕЛЬНОЙ ТЮРЯГЕ
 показать весь комментарий
 
 
эти большевики в турборежиме оставят без соли, оставят без хлеба...гостей не будет...сара с биби последние, кого встречали традиционно...
еще ровенскую фабрику спичек осталось приватизировать, под видом борьбы с независимыми бурштыновыми республиками
 показать весь комментарий
 
 
Артемсоль...практически монопольное предприятие...прибыльное предприятие...
Знэеленое стадо дерибанит Украину...
 показать весь комментарий
 
 
ну так выбрали же этих именно для того, чтоб не было, как при пете, не?
 показать весь комментарий
 
 
То что ничего не изменилось не значит что нельзя было пытаться это сделать. Был выбор между уже понятным большинству дерьмом по имени Петя и темной лошадкой Зелей, естественно выбрали лошадку.
 показать весь комментарий
 
 
Лошадкой)))))) мешок с одной субстанцией ты выбрал
 показать весь комментарий
 
 
договаривайте - которая оказалась еще бОльшим дерьмом.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это спорный вопрос, лично у меня за год выросли доходы и снизились основные расходы зимой ( отопление на газу).
 показать весь комментарий
 
Зе не був темною конячкою. Всі чудово чули про німецьку порноактрису та інше. Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 1584
 показать весь комментарий
 
 
При Пете был прирост экономики и бюджет наполнялся . И армия крепла . И за границей нас воспринимали положительно . И землю украинскую мы сепарам не отдавали . А сейчас бегают какие-то зелёные сявки , ушами трусят. Курва мать.
 показать весь комментарий
 
 
Сплошное вранье, например в феврале 2020 в бюджет поступило на 10% больше чем в 2019, это в гривне а если в валюте то еще больше.
 показать весь комментарий
 
А если на самокате Гончарука, то ещё больше чем в гривне и долларах!.. Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 9109
 показать весь комментарий
 
Тобі ж Гончарук пояснив:"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта.Источник: https://censor.net.ua/n3179089. Читати вмієш? То хто і коли дерибанить? Хто є мародером? Ну, закриють тепер Дірки у б'юджеті. А далі що?
 показать весь комментарий
 
без соли человек не может жить, а новый собственник может не продавать на внутреннем рынке добытую соль, а все продавать на экспорт, а украинцы будут вынуждены покупать польскую соль в 3 дорога или умирать
 показать весь комментарий
 
ще у нас є дрогобицька сіль.Багато її іде на експорт.----
Побачити народження білого золота - найчистішої виварної солі, а також дізнатися більше про спосіб її добування і технологію виварювання, які майже не змінилися із ХІІ століття, можна у Дрогобичі на Львівщині. Тут збереглась солеварня, яка діяла ще в добу Київської Русі.
Уже в наш час її свідомо намагались розорити ******* ділки від бізнесу: адже багатогектарна площа, на якій розміщений історичний промисел, - у самому центрі міста. А це - ласий шматок для тих, хто зводить новобудови з дорогими квадратними метрами. З одного боку солеварню вже потіснили гаражі. Та повністю переформатувати чи зруйнувати об`єкт не дала громада міста, яка виступила проти приватизації солеварні і добилася включення її до туристичного маршруту.
 показать весь комментарий
 
Ну как можно стратегическое Артемсоль продавать? ща какой-то соратник Пуйла или друг Медведчука прихватит и потом всю Украину будет шантажировать. Кроме того, Гончарук хвастается, количеством переданным на приватизацию....полый дебил ....90е годы в расцвете, ща за копейки, не Беня , так Ахмет прихватит... Борьба с олигархией в самом расцвете....
 показать весь комментарий
 
 
вместо того, чтоб делать предприятия прибыльными --- а они все из списка могут быть такими! -------- то продают. Еще нетрудно предположить, откуда хозяева приедут на такую срочную приватизацию.
 показать весь комментарий
 
Да это у них каждый год глобальные планы на приватизацию, каждый год планируется от этого прибыль в десятки миллиардов в бюджет а по итогу покупателей нет.
 показать весь комментарий
 
 
И это правильно
Вместо передать территорию завода Большевик, где торгуют старым хламом из Нигерии, городу, надо его приватизировать и продать городу под развязку за хорошее бабло.
 показать весь комментарий
 
1917 большевики 1.0: все забрать и поделить
2019 большевики 2.0: все продать и съ#бать
 показать весь комментарий
 
 
Зелень гарячково шукає що б його ще продати.
 показать весь комментарий
 
 
Нирки почки прихильників Зе зебілів Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины" - Цензор.НЕТ 2284
 показать весь комментарий
 
 
Я раскупорю все шахты, раскрою все НЗ,
Я размещаю заказы,
Какие заблагорассудится мне....
 показать весь комментарий
 
Продадут Артемсоль...и зебилы через какое то время будут последний хер без соли доедать...😃
 показать весь комментарий
 
 
Артемсоль вроде как стратегический объект, во первых он основной поставщик соли, во вторых его выработки можно использовать как склады и бомбоубежища, там практически целый город под землёй, пусть шапито 95 выставит на продажу свои почки, так будет гуманней.
 показать весь комментарий
 
За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию Источник: https://censor.net.ua/n3179089

Турбо...что? И это, собственно, всё, чем они занимаются. Больше сказать нечего. Потому что в голову ничего хорошего не лезет. А материться не хочу.
 показать весь комментарий
 
 
Хочуть залатати дірки і компенсувати свою тупу злочинну нікчемність дерибаном засобів виробництва і УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ. В кайдани і на шибеницю.
 показать весь комментарий
 
 
Заразу в страну пустить, всё продать и чухнуть в Хайфу. Жизнь удалась
 показать весь комментарий
 
 
Море почти везде. А Хайфа промышленный и портовый город, не равнинный, рядом химический завод. Если есть деньги, я рекомендую Герцлию.
 показать весь комментарий
 
В Иерусалиме молятся, в Тель-Авиве отдыхают, а в Хайфе работают.
 показать весь комментарий
 
Чув я про одних ізраїльтян із Ашкелону. Моря нема, а палестинські ракети є Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 6322
 показать весь комментарий
 
 
Зебил тебе назло отморозит уши, а в Герлицию не поедет! Ермак не рекомендует!..

 показать весь комментарий
 
Я в представительстве ЕСI почти 10 лет проработал пока Укртелеком не приватизировал Ахметов
 показать весь комментарий
 
так там и так на чемоданах все, гадают будут перевыборы ВР или нет, зелох42 вообще где то пропал, ни одного видосика за месяц.
 показать весь комментарий
 
пошли гройсману рожу бить, вот только он в Швейцарии чилит на награбленное, не дотянуться до паразита
 показать весь комментарий
 
Как по мне, в первую очередь предприятия должны быть преобразованы в публично акционерное обществ. И продавать цивилизованно через приличную биржу
 показать весь комментарий
 
 
В Украине нет финансового рынка. Не получится....
 показать весь комментарий
 
Всю инфраструктуру.
Законодательную базу в первую очередь.
Особенно в части корпоративного мошейничества, требований к аудитору и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
С луны свалился?
Фондовая биржа функционировала ещё при кравчуке
 показать весь комментарий
 
Эксперд?
Сколько там эмитентов?50?
Есть законодательство типа SOX?
Купи себе акций и будешь неотразим...
 показать весь комментарий
 
Да, я эксперт и имею диплом брокера, в том числе, а не пержу в лужу, как ты
В Украине 11 фондовых бирж, эмитентов 3000.
Кроме этого, целая прорва укрпрелприятий котируется за бугром
 показать весь комментарий
 
Диплом брокера - круто! Это чтоб в лужу не пердеть? В Big 4 не работал?
 показать весь комментарий
 
Так а шо ? Земельный рынок буксует , а бабки нужны .
 показать весь комментарий
 
нема путина - є ***** звичайное, сцарь усієї свинособакії
 показать весь комментарий
 
народ думал что нанимает президента и правительство для эффективного управления, а слуги и ЗЕ решили что их наняли на реализацию чего то. ну, простое мышление обычных барыг и спекулянтов. вот кто пришел к власти
 показать весь комментарий
 
 
Ваши деды и отцы проливали пот и кровь, чтобы создать народное богатство для своих детей, а какой-то дегенерат Гончарук - ручная собака Сороса разрушает вашу страну и ваше будущее. Предприятия не приватизируют, их просто разграбят, порежут на металл и ликвидируют, как уже было, например с Запорожским алюминиевым заводом.
 показать весь комментарий
 
 
ЛАЗ вже колись суки продали... Та чи один ЛАЗ. І де вони, ті ЛАЗи?
 показать весь комментарий
 
 
Чую, що треба сіллю запастися, бо скоро злетить у ціні, буде як з цибулею минулого року.
 показать весь комментарий
 
 
Є! Є покращення!!!...........Та не у всіх

Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 4433

Нагадаю, що великий «правдоруб», афігєнний «антикорупціонер» Серуня «Бородата ........» Лещенко, який на замовлення Москви обливав Пороха брудом і брехнею, при Зеленому отримав тепленьку посаду в «УкрЗалізниці», і отримує -- УВАГА! - 588 000 грн В МІСЯЦЬ!

Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 6179
 показать весь комментарий
 
 
Для того щоб побороти корупцію в Україні треба почати плати борЦунам з корупцією по 300 000 і 500 000 гривень!.. Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 4265
 показать весь комментарий
 
Якщо ЗЕбіли не пам`ятають, нагадаю, основним гаслом, під яким Бубочка йшов до влади була БОРОТЬБА з олігархами. Ну і що? Що з тої боротьби, придурки? А тепер, ідіоти, воно робить все, щоб ВСЕ в цій країні належало лише їм, купці виродків. То за що ж ви, зебіли боролись, за що голосували? абинебарига? Придурки...
 показать весь комментарий
 
 
теперь зебилы будут доедать свой без Артемсоли Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України" - Цензор.НЕТ 5188
 показать весь комментарий
 
 
Колись лисичанський содовий завод після приватизації порізали на метал. І немає тепер своєї соди в Україні. Чи не буде те ж саме з сіллю?
 показать весь комментарий
 
 
да, а ты шо не знав?)
убыточнее артемсоли только АЭС и облэнерго))
кто то очень хочет прихватить монополиста соли
повбивав би(
 показать весь комментарий
 
 
Взять бы тот самокат и самокатом Гончаруку и Зеленскому по голове треснуть.

Чем быстрее Враги народа уйдут в отставку, тем будет лучше.
 показать весь комментарий
 
 
по голове не гуманно ...в жопу вставить вместе с рулём
 показать весь комментарий
 
Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины" - «За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.

Не слушали старших, а старшие предупреждали - «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю какой %, но подавляющее большинство госпредприятий убыточно из-за воров-директоров, назначенных министрами, назначенных в свою очередь по партийной квоте.
Кормушка была там всегда.
Оклады там привязаны к минималке.
Что за 2019 год прибыльность или производительность труда там выросла на 10%?
А убыточные госшахты?
Что Тэтчер не понимала что она делает?
Никакая экономика это ярмо не выдержит!
 показать весь комментарий
 
допоки в СРСР існувала розстрільна стаття за "особокрупные розмеры" (які у наші часи зріняна з дрібним ************) то такого розкрадання не було ...
 показать весь комментарий
 
Артемсоль 70- е годы до кровли 40 м уличные фанари как в городах,мазы разьезжают как
по улицам в забоях эксковаторы. И все это как во льду только из соли. Да еще и прибыльное.Геть соросят. Или они завтра прийдут к нам в квартиры.
 показать весь комментарий
 
 
вони вже увійшли ...разом з найсправедливішими тарифами по дойці КАЗЛОВ
 показать весь комментарий
 
А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ВСЕХ ЗЕЛЕНОСРАКИХ ОБЕЗЬЯН ?
 показать весь комментарий
 
кому вони найух потрібні ...зараз сорос їх до української землі використає і викине ... використані презервативи
 показать весь комментарий
 
артемсіль ...ці ви#лядки зовсім оїухли ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх