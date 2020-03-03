 Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
По данным ведомства, сегодня правительство передало 431 гособъект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации. Всего правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до того.
"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", - прокомментировал решение правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Кроме того, Правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", ГАК "Хлеб Украины", ГП "Артемсоль".
На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.
еще ровенскую фабрику спичек осталось приватизировать, под видом борьбы с независимыми бурштыновыми республиками
Знэеленое стадо дерибанит Украину...
https://www.capital.ua/ru/news/94671-gp-artemsol-planiruyut-privatizirovat-do-kontsa-goda
Побачити народження білого золота - найчистішої виварної солі, а також дізнатися більше про спосіб її добування і технологію виварювання, які майже не змінилися із ХІІ століття, можна у Дрогобичі на Львівщині. Тут збереглась солеварня, яка діяла ще в добу Київської Русі.
Уже в наш час її свідомо намагались розорити ******* ділки від бізнесу: адже багатогектарна площа, на якій розміщений історичний промисел, - у самому центрі міста. А це - ласий шматок для тих, хто зводить новобудови з дорогими квадратними метрами. З одного боку солеварню вже потіснили гаражі. Та повністю переформатувати чи зруйнувати об`єкт не дала громада міста, яка виступила проти приватизації солеварні і добилася включення її до туристичного маршруту.
Вместо передать территорию завода Большевик, где торгуют старым хламом из Нигерии, городу, надо его приватизировать и продать городу под развязку за хорошее бабло.
2019 большевики 2.0: все продать и съ#бать
Ниркипочки прихильників Зе зебілів
Я размещаю заказы,
Какие заблагорассудится мне....
Турбо...что? И это, собственно, всё, чем они занимаются. Больше сказать нечего. Потому что в голову ничего хорошего не лезет. А материться не хочу.
Законодательную базу в первую очередь.
Особенно в части корпоративного мошейничества, требований к аудитору и т.п.
Фондовая биржа функционировала ещё при кравчуке
Сколько там эмитентов?50?
Есть законодательство типа SOX?
Купи себе акций и будешь неотразим...
В Украине 11 фондовых бирж, эмитентов 3000.
Кроме этого, целая прорва укрпрелприятий котируется за бугром
Нагадаю, що великий «правдоруб», афігєнний «антикорупціонер» Серуня «Бородата ........» Лещенко, який на замовлення Москви обливав Пороха брудом і брехнею, при Зеленому отримав тепленьку посаду в «УкрЗалізниці», і отримує -- УВАГА! - 588 000 грн В МІСЯЦЬ!
убыточнее артемсоли только АЭС и облэнерго))
кто то очень хочет прихватить монополиста соли
повбивав би(
Чем быстрее Враги народа уйдут в отставку, тем будет лучше.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
Не слушали старших, а старшие предупреждали - «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Кормушка была там всегда.
Оклады там привязаны к минималке.
Что за 2019 год прибыльность или производительность труда там выросла на 10%?
А убыточные госшахты?
Что Тэтчер не понимала что она делает?
Никакая экономика это ярмо не выдержит!
по улицам в забоях эксковаторы. И все это как во льду только из соли. Да еще и прибыльное.Геть соросят. Или они завтра прийдут к нам в квартиры.