 Кабмин направил на приватизацию более 430 гособъектов, в том числе завод "Большевик", "Артемсоль", ГПЗК и "Хлеб Украины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

По данным ведомства, сегодня правительство передало 431 гособъект Фонда государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации. Всего правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до того.

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", - прокомментировал решение правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Кроме того, Правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод"), АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", ГАК "Хлеб Украины", ГП "Артемсоль".

На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.