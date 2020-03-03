 "Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства.

Ход этого расследования находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел Украины", - говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за экс-послом США в Украине Мари Йованович.