 "Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства.
Ход этого расследования находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел Украины", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за экс-послом США в Украине Мари Йованович.
73% - це просто вільні люди, справжні українці, які не бажають бути нічиїми холуями або рабами на кшталт порохохудоби - ментальних та ідейних братів кацапських свинособак, таких самих добровільних рабів і холопів.
Гггг
Співпадіння? Не думаю...
Расчитано на тех,кто не следит за событиями. Главное добавить в конце - мутная история...
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по-своему,но любят..
Потому , все кто провоцируют ссоры с поляками, турками , американцами- работают на хремль
Он сам следил и обнаружил конкурентов?
Или сливал инфу долж лицам США и обнаружил хвост?
Пастор Шлаг недоделаный укр разлива!!!!!
Как там мама? Заплатила налог с продаж машин?