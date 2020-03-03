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 Политика Украины
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Все про:МВД (8073) слежка (142) США (16180) Дубинский (66)

 "Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США

Народный депутат Украины Александр Дубинский и адвокат Т. Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы по фактам возможной слежки в Украине за должностными лицами США.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением Национальной полиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК Украины. Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства.

Ход этого расследования находится на особом контроле руководства Министерства внутренних дел Украины", - говорится в публикации.

Читайте также: Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский

Ранее сообщалось, что МВД Украины и посольство США будут расследовать возможную слежку за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Источник: https://censor.net.ua/n3179088
 
 
 Топ комментарии
 
Что надо знать о главном слуге народа:
"Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США - Цензор.НЕТ 7477
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а Дубинского проверяли на короновирус?!
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Пан Березовець має трьох овець, четверта вівця має Березовця.
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ты из какой половой щели выполз, таракан?!
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А коронавірус провіряли на Дубінського?
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Что надо знать о главном слуге народа:
"Слуга народа" Дубинский передал МВД данные о возможной незаконной слежке в Украине за должностными лицами США - Цензор.НЕТ 7477
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твій парашенко такий самий холуй, як і ви, порохохудоба, його вірні холопи)
"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 3019
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по-твоему,в этот момент он должен был въбать ей с носака ?
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та воно зебіл, не звертай уваги, нарік ,як і кумір.
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"зебіли" існують тільки у хворій уяві порохоскотів.
73% - це просто вільні люди, справжні українці, які не бажають бути нічиїми холуями або рабами на кшталт порохохудоби - ментальних та ідейних братів кацапських свинособак, таких самих добровільних рабів і холопів.
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Вистачає почути прізвище, щоб зрозуміти, що фейк. Власне як і всі зебілоїди - тотальний політичний і моральний фейк.
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Не фейк, просто слідкували за посадовою особою США по дорученню іншої посадової особи США.
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кацапа,где ты нарыл эти замшелые методички? "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 1174сеню кролика приплел...немедленно обновись,а то не получишь премии.или у вас в дырляндии все застыло на рубеже 2014?
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Порохохудоба не вірить своїм очам?) "Ти оченята протри, в тебе там гній зібрався" (с)
Гггг
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дуй домой.перехромосомленный,там грозятся разрешить собирать водоросли "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 3826
"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 7067
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Кацап гірший за пі4араsа, порохобот мерзенніший за кацапа.
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Кацапе, чому сиву обісцяну нікчему, мародера і зрадника парашенко захищає "адвокат" новіков, фсбшна свинособака?
Співпадіння? Не думаю...
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тебя руцкий багатырь ждет на бутылку "Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 3689.не опаздывай

"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США - Цензор.НЕТ 585
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Лютый треш! (пи..дёж)
Расчитано на тех,кто не следит за событиями. Главное добавить в конце - мутная история...
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Дебільна порохохудоба не всміє користуватися пошуком? Ггг
facebook.com/taras.berezovets/posts/1454843781212286
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Ти настільки обмежений розумом, що навіть не уявляєш яку пуню ти тут запостив. Типовий лохторат клоунів-популістів.
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а как же вас уродов оставить без внимания если даже при тотальной слежке и прослушке вы крадете, крадете и крадете
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Так парашенко вже начебто не президент, кацапе. Красти вже нема кому.
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Чекісти через дубінського надалі підкидують дрова,щоб розпалювати недовіру Америки до України.
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Не зря он столько квартир заработал 😀😀😀
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Конченный брехун по кличке ложь-****** дубынский, наверно врет даже тогда, когда говорит , что хочет есть. Врет как дышит и врет всегда и везде. Но зато за это имеет хороший бонус от бабломойского- хватило на 23 квартиры и 17 автомобилей, отнюдь не запорожцев, а про счета в банках у этого "честного" журнаглиста далеко не все известно)))) .Верить в любом вопросе этой продажной мерзской твари- это как верить голодному волку, что он не съест тебя. Волосатая кизда бабломойского, этим все сказано.
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Ага. З часів Щокіна і калтавого алкаша Луценка нічого не змінилось. Це пагано.
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Евреи в Украине работают против Украины.
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это неправда - они её любят..
по-своему,но любят..
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Для мацквы ВАЖНО шобы Украина , Польша и Турция не соединились в военный фланг .

Потому , все кто провоцируют ссоры с поляками, турками , американцами- работают на хремль
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А откуда у дубины эти данные?
Он сам следил и обнаружил конкурентов?
Или сливал инфу долж лицам США и обнаружил хвост?
Пастор Шлаг недоделаный укр разлива!!!!!
Как там мама? Заплатила налог с продаж машин?
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Слуга народа отказывается от борьбы на довыборах в Раду в Харьковской области. Дубинский в курсе ситуации?
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Кто знает... Я уже плохо понимаю, где Медведчук, а где слуги. Для меня это одно и то же. Но сам факт интересен.
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У зремля сейчас тактика - вести к власти своих несколькими потоками . А потом в параламенте они их собирают до купы. Они так во многих странах делают
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ЦРУ тоже уже в курсе,кто таков дубинивский и кто его хозяин,ровно как и назначения в кабмине скажут им свое слово..
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Шайка Авакова, пытается прикинуться хорошей для США.)) Поздно клоуны! Шапошников о вас давно уже всё доложил куда следует.
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Возможно это были не должностные лица США и возможно за ними законно следили или незаконно перепутали возможно с волонтёрами.
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