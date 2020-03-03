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 Экономика
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Все про:НДС (321) Верланов Сергей (46)

 В феврале сальдо НДС превысило на 80% показатель прошлого года, - Верланов

В феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Об этом сообщает ГНС, передает 24.

В феврале сальдо НДС превысило на 80% показатель прошлого года, - Верланов 01

В Государственной налоговой службе отметили, что этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков.

В сообщении указывается, что с начала года в бюджет поступило уже 17,8 млрд грн сборов от НДС при запланированных 16,9 млрд грн. Таким образом, за январь-февраль налоговая перевыполнила индикатив, установленный Министерством финансов, на 5,1% (+0,9 млрд грн).

Кроме того, отметили в налоговой, если сравнивать с февралем прошлого года, то сальдо НДС (это - начисление минус возмещение) выросло на 80,3%, или на 4,8 млрд грн.

В феврале сальдо НДС превысило на 80% показатель прошлого года, - Верланов 02

Всего в феврале плательщиками задекларировано на 9,8% больше, чем в феврале прошлого года. При этом, подчеркивают в налоговой, облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики.

"Важно, что налоговая удовлетворила все заявки бизнеса на возмещение. Это - наша общая победа и приятная новость для государства и всех украинцев", - в связи с этим заявил глава ГНС Сергей Верланов.

"Особенно хочу поблагодарить предпринимателей, налоги которых обеспечивают жизнедеятельность государства Украина. Главная задача новой налоговой - создать для людей и компаний такие условия, чтобы платить налоги было удобно и быстро!" - подчеркнул он.

В феврале сальдо НДС превысило на 80% показатель прошлого года, - Верланов 03

Напомним, ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что по итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых соответствует ГНС, составили 37,1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3179086
 
   
 Топ комментарии
 
Так ПДВ експортерам не повертають, якщо пенсії не платити то і Пенсійний фонд буде в плюсі.
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А як можна "перевиповнити на 45%" план по податкам?
Тобто з когось зібрали в півтора рази більше ніж треба?
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Чуть позже окажется, шо это какое-то одно предприятие заплатило (ненавистный Нафтогаз, например). И следующий раз будет не скоро.
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Час назад Южанина по полочкам раскладывала суть этой феноменальной перемоги.Жаль не было времени внимательно послушать,но фигурировал там действительно "Нафтогаз" и оформление ему в марте налогового кредита.То есть налог собран авансом.
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Це так і є.
Нафтогаз заплатив податок з 3 млрд $ від Газпрому.
Якщо ці гроші відняти, то виходить просто Зе-Капець.
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Так ПДВ експортерам не повертають, якщо пенсії не платити то і Пенсійний фонд буде в плюсі.
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А як можна "перевиповнити на 45%" план по податкам?
Тобто з когось зібрали в півтора рази більше ніж треба?
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Тобто фіськали не відшкодовують ПДВ, звідси і перевиконання надходжень? Азіровщина знову в тренді! В феврале сальдо НДС превысило на 80% показатель прошлого года, - Верланов - Цензор.НЕТ 5860
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Азаров відшкодовував, за певний відсоток. В нього була друга фішка, платити наперед податки, так звані авансові платежі.
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Ну да, они фактически это и написали открытым текстом "..то сальдо НДС (это - начисление минус возмещение) выросло на 80,3%, или на 4,8 млрд грн"
и "...облагаемый объем поставок вырос всего на 2,7%, то есть рост поступлений от НДС опережает темпы роста экономики"

Сопоставив две этих фразы получаем, что "минус возмещение" просто стало меньше!!!
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возмещение заморозили , вот положительное сальдо и вылезло ...а в сказку о том что всем всё возместили я не верю
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Расскажите это пенсионерам ,, которые ждут индексации ,, идиоты .!! .
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зЄлені - ми случаем Норвегію ще не обігнали ...
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Судя по трындежу Гончарука - идём ноздря в ноздрю.
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Рядом с такими замечательными цифрами по сальдо НДС, неплохо было бы выложить цифры роста/падения задолженности по возврату НДС. Иначе "рост" сальдо НДС как то совершенно не вяжется с падение роста производства
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А "где деньги, Зин"?? Чому в бюджеті нема? Чому пенсіонерам пенсії не підвищують? Чому оборонзамовлення недофінансовується?
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за счёт налогов наперёд и плюс дописки. Смешно.
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якщо читати коменти,то складається врвження,що всі розбераються в економіці,правоохороннфй системі,в політиці і т.д.а,насправді,це просто ботоферми
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Перестали возвращать экспортерам!
Це зеленая перемога!
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Любой бухгалтер или хозяин бизнеса об этой пирровой перемоге может рассказать только матом. Изменение степени оценки рисков привело к блокировке налоговых накладных на сумму, которую никто не может назвать. Соответственно идет двойная уплата НДС. Т.е. Поставщик живыми деньгами внес на спец счет определенную сумму и получил на эту сумму право регистрации. При блокировке регистрации своей налоговой накладной, он не может передать свое право покупателю, который вынужден в свою очередь оплачивать эту сумму в бюджет еще раз. Очень хочется услышать на какую сумму по состоянию на 03.04.2020 в системе заблокировано налоговых накладных???? Боюсь, что это и будет перемога!! Кстати , о законе про выведенный капитал уже никто и не вспоминает!
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"В Государственной налоговой службе отметили, что этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрение новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков."

Гаспада харошые, чё-то мне сумнительно увеличение поступлений в бюджет не за счёт увеличения денег, а за счёт анализа мониторинга критериев.....
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