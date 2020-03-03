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 Политика Украины
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 SkyUp приостанавливает рейсы в Турин в связи с коронавирусом

Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса.

Как сообщила пресс-служба SkyUp, предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - цитирует пресс-служба генерального директора SkyUp Airlines Евгения Хайнацкого.

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Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

Источник: https://censor.net.ua/n3179084
 
 
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Кудись зникла Лєнка-дамбасянка з Макаронії. Совпадєніє?
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хм... а не тот ли самолёт, что наших из Уханя привёз, совершал рейсы в Турин до приостановки?
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