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 Общество, Фоторепортаж
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 Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции. ФОТО

Первый зараженный коронавирусом Covid-19 в Украине в настоящее время находится в изолированной в отдельной палате в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы, ему предоставляется необходимое симптоматическое лечение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По ее словам, палата имеет отдельный санузел, а врачи контактируют с больным только в защитной экипировке.

Пока же состояние больного оценивается ближе к среднетяжелому.

"Специфического лечения коронавируса не существует, поэтому лечение симптоматическое, если есть кашель – снимают кашель, у него есть температура, ее сбивают и наблюдают. Вчера делали рентгеновский снимок – пневмонии нет. Его лечат, как пациента с респираторной инфекцией. Его состояние стабильное, ближе к среднетяжелому, но он себя нормально чувствует", – сообщила Полищук.

Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции 01

Фото: "Корреспондент"

По ее словам, у жены больного нет никаких симптомов респираторного заболевания, она находится в самоизоляции дома на контроле у врачей. Больше подозреваемых на заражение коронавирусом в области пока нет.

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"В этом же инфекционном отделении у нас находится еще двое больных, которые ранее были обследованы на коронавирус в связи со своей историей путешествия и наличием симптомов заболевания, но анализы не подтвердили наличие именно коронавируса", – рассказала Полищук добавляя, что регионы, в частности Черновцы, до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.

Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции 02
Фото: vlasno.info

Как сообщалось, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавируса – заболевания обнаружили в Черновцах. Об этом заявил заместитель Министерка здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Источник: https://censor.net.ua/n3179083
 
 
 Топ комментарии
 
Давай там, парняга, выздоравливай. Надеюсь всё будет хорошо.
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Это какой-то пардон БРЕД ,в какой там самоизоляции она находится ? Шо она кушает ? Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4224Шо она пьёт ? Ей с вертолёта харчи сбрасывают ? Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4224
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Наконец-то, признали. А то уже как-то неудобно получается, типа, Украина такая окуенно прогрессивная страна, что вируса нет.
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что бы спасти Россию, нужно сжечь Мацкву..
Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4711
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Если у человека здоровый организм,и ему не 70лет и не 80 скорее всего нормально всё будет.
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А ведь чуваку окуенно повезло (в своём роде конечно). Т.к. он первый и пока единственный, то он будет получать всю необходимую медпомощь (наверное даже самому не придётся лекарства покупать. А вот кто, как и где будет лечить тысячного заболевшего или не дай бог десятитысячного?
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Какую медпомощь!? Таблетку анальгина чтобы сбить температуру?
Единственная "помощь", это подключение к апарату искуственной вентиляции лёгких, а дальше, вся надежда на Бога и имунную систему....
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на кого, на кого?ну це ж епічно, користуватися досягненнями науки й при цьому казати про надію на міфологічного персонажа.
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Уважаемый, лекарств от коронавируса не существует, лечат симптоматически (сбивают температуру, забивают кашель и т.д.). "спасение" как раз и зависит (возлагается) от мифологического персонажа!
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давайте ви мені оцю історію не розповідатимете про залежність чого б то не було від бога.
віруєте? ваша справа, але ставити поряд науку й релігію це "впихування невпихуємого".
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Милейший, включайте чувство юмора, "Не все так просто в Датском королевстве"...
А. - Лекарств от короновируса не существует!
Б. - Справится с инфекцией может только имунная система!
А роль больницы, выздоровление или смерть под наблюдением врача.
Всё!
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Что серьезно, все силы бросили на борьбу, хочу это видеть, где прямая трансляция?
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"...рассказала Полищук добавляя, что регионы, в частности Черновцы, до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.". А как же они его выявили без тест-системы? или это просто вброс, "шоб було" ?Источник: https://censor.net.ua/p3179083
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Посылали материал в Киев... или Киев послали... Вообщем как то так!
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хоть по уму отправили контейнер, в нормальной маршрутке, двери на ходу, не открываются.
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Понял: "У нас є підозра, посилаємо вам вірус на перевірку!".
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Да , помню я украинцев радостно бегущих на самолеты и автобусы из Италии , только по доброте душевной жаждущие поделиться новинкой вирусом со соими родными детьми, родителями и т.д. Да , конечно , уж в Италии лечение, которого еще нет точно дороже .

Бараны!!!!
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слухайте, ну ******* якась влада.
встановили вже вчені, що Covid-19 передається,зокрема, повітряно-крапельним та фекальним шляхом, а ці недолугі із виразом обличчя дебілкуватого Швейка радо рапортують, що дружина перебуває вдома.
дійсно, якщо насрати на те, що інкубаційний період становить 21 день й просто вимірювати на митницях температуру, то важко запобігти проникненню вірусу.
ок, але ж хоч карантин для можливо заражених можна забезпечети? а, хоча про що це я - "зеленське та ко".
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Тобто треба розуміти що винувате озеро Тіті-Кака?...
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естественно жену надо изолировать,а не оставлять дома. в случае если она больна, даже через фекалку может заразить уйму сантехников и не только.
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боюсь, это не первый в Украине а первый который реально засветили. наверное скоро о........уеем все
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В Чернівцях сильна інфекційна база, і спеціалісти нормальні (інфекціоністи в усій окрузі - випускники місцевого медінституту); і цьому мужику нічого не загрожує, вилікують хлопця.

До речі, мій покійний батько - також лікар-інфекціоніст, випускник Чернівецького медінституту.
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Украинцы - самая умная нация в мире. Не? Не верите? Вот и другие не верят вашему бреду...
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Ну, як хочеш, як знаєш. А я знаю, про що говорю, по сутті того, що в Чернівцях сильна протиінфекційна база і наука... До речі, я ніде не сказав, мовляв, "Украинцы - самая умная нация в мире".
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Спасибо Чингиз-хану за монголоидные гены, чистые славяне выживут то, но немного их.
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чистые славяне это арийцы вроде которых тоже почти не осталось
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Пейте соду пищевую, делайте ингаляции с содой, и будьте здоровы!!! Сода даже РАК 4 стадии может победить !!! https://www.youtube.com/watch?v=DEcJDN-Mo4s делитесь ,помогайте друг другу!!!
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Нікого не дивує, що перший випадок захворювання виявили саме в день розгляду КСУ Закону про люстрацію"? Саме сьогодні, команда Зелених марадерів, намагаються його скасувати задля протягання на посаду прем'єра Тігіпка (який попадає під його дію) і тут бабац... і уся увага до вірусу.
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