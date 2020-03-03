 Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По ее словам, палата имеет отдельный санузел, а врачи контактируют с больным только в защитной экипировке.

Пока же состояние больного оценивается ближе к среднетяжелому.

"Специфического лечения коронавируса не существует, поэтому лечение симптоматическое, если есть кашель – снимают кашель, у него есть температура, ее сбивают и наблюдают. Вчера делали рентгеновский снимок – пневмонии нет. Его лечат, как пациента с респираторной инфекцией. Его состояние стабильное, ближе к среднетяжелому, но он себя нормально чувствует", – сообщила Полищук.

Фото: "Корреспондент"

По ее словам, у жены больного нет никаких симптомов респираторного заболевания, она находится в самоизоляции дома на контроле у врачей. Больше подозреваемых на заражение коронавирусом в области пока нет.

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"В этом же инфекционном отделении у нас находится еще двое больных, которые ранее были обследованы на коронавирус в связи со своей историей путешествия и наличием симптомов заболевания, но анализы не подтвердили наличие именно коронавируса", – рассказала Полищук добавляя, что регионы, в частности Черновцы, до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.



Фото: vlasno.info

Как сообщалось, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавируса – заболевания обнаружили в Черновцах. Об этом заявил заместитель Министерка здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.