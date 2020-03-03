 Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП

Об этом пишет в Facebook посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой Семерки" (G7) с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство США не уточнило, во сколько состоится встреча.

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Ранее Рябошапка заявил, что не исключает возможности голосования в Раде за его отставку, однако выразил уверенность, что нужное количество голосов не наберется.