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 Политика Украины
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Все про:G7 (340) Рябошапка Руслан (303) Офис генерального прокурора (124)

 Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП

Послы стран G7 встретятся с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой на фоне слухов о его возможной отставке.

Об этом пишет в Facebook посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой Семерки" (G7) с Генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство США не уточнило, во сколько состоится встреча.

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Ранее Рябошапка заявил, что не исключает возможности голосования в Раде за его отставку, однако выразил уверенность, что нужное количество голосов не наберется.

Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения значительного прогресса в работе ОГП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179077
 
 
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А шо они курят то-же самое что и Рябошапка ??? Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП - Цензор.НЕТ 547
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чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса Генерального прокурора", огласите весь список, пожалуйста.
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его главное достижение-Потрох всё ещё не на киче))))
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не читайте вы местную прессу до обеда, одни надумки, он не злодей.
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Валера Бутов, только честно. Вы - дурак или мечтаете о том, чтобы Украина стала Малороссией?
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Пока Барыга и Кум ***** не СИДЯТ обсуждать НЕЧЕГО !!!
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Хай візьмуть з собою протигази, щоб не задихнуться - у Рябошапки "повні штани" "ДОСЯГНЕНЬ"...
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"Мой комментарий", ти вже всі "БУКВИ" вивчив?... Якщо так, то ти вже отримав початкову освіту, і здатен зрозуміть деякі сентенції... Запам"ятай, людина мисляча відрізняється від "прямостоячої" тим, що вміє мислить абстрактно... Тому їм не треба "лізти туди" та "перевірять" - "смердіж" і так помітний... Всі розумні люди в Україні давно бачать, що Рябошапка обісрався на посаді Генпрокурора "по саме нікуди"... Якщо ти цього не помічаєш, то є два варіанти - або ти "нюх втратив", з-за вродженого недоумства, або ти його "виключив", бо тобі за це платять...
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Соросята очень любят ссылаться на защиту инопосольств, когда у них на заднице подгорает шерсть.
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рябакепка - це типовий "фахівець-нове *******", який не знає, навіщо він зайняв цю посаду
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Значний прогрес, на думку посольства США, - це те, що рухнули справу проти Байдена по заяві Шокіна. Про це ж Трамп бубочку просив?
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Порохобіти, розкажіть свойому Баті2, щоб був обережнішим у виборі адвокатів. Он йому Березовець криком кричить, а Батя2 мабуть не чує. Гггг
Послы G7 встретятся с Рябошапкой для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП - Цензор.НЕТ 2013
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и каждый зелёной "патриот" из-под прокси строчит. боится, что его порохоботы вычислят и накажут. Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП - Цензор.НЕТ 5452
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Порохохудоба сціклива. Тільки з пропержених диванів і вміють кулаками трясти. Дофіга сміливий, порохокабанчик? Залишає контактну інфу, не питання)
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...для обсуждения "значительного прогресса" в работе ОГП.

- Алло! Дорогой Леонид Ильич слушает.
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Этому хоть есть куда переехать после коллапса "зеленых". Жена-Рябошапка уже и хатынку во Франции купила... А вот про абсолютно противозаконную замену прокуроров в деле "беркутни" и последовавшее по ходатайству ГПУ освобождение этих мерзавцев для обмена, 100% зеленскому прокурору еще припомнят...
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