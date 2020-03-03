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 Политика Украины, Здоровье
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 Кабмин запустил сайт о коронавирусе

Кабинет министров запустил информационный сайт с ответами на основные вопросы о китайском коронавирусе COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сайт "Что нужно знать о новом коронавирусе" содержит 4 раздела: Ситуация в Украине, Как передается болезнь, Как предотвратить заболевание, Надежные источники информации.

Ресурс дает ответы на ряд связанных с вирусом вопросов. Например:

Есть ли лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом? 
Как передается заболевание?
Как происходит диагностика?
Кто являются группой риска?
Как себя защитить от вирусных инфекций?

На сайте также собрали ряд информационных материалов о том, как предотвратить заболевание COVID-19.

"Распространяйте информацию о том, как предотвратить COVID-19. Делитесь на работе, дома и среди друзей в соцсетях", - говорится в сообщении.

Читайте также: Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко

Напомним, сегодня в Украине подтвердился первый случай заболевание коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3179074
 
 
 Топ комментарии
 
Они бы лучше медиков не сокращали и зарплаты им не резали. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест и в Херсоне с Новотроицким. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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и там будет счетчик с подозрениями подтверждениями выздоровлениями и смертями, я счастлив, неужели, а зачем вируса то нет.
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Они бы лучше медиков не сокращали и зарплаты им не резали. А тем временем у нас массово закрываются тубдиспансеры по всей стране. Это учреждения, где персонал по крайней мере понимает как вести себя с инфекционными заболеваниями. А вместо этого персонал оказался на улице. Только на днях закрыли очередной в Олешках на 60 !!! мест и в Херсоне с Новотроицким. Вместо того, чтобы превратить их в центры борьбы с эпидемией. Дебилы, твою дивизию ....
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Спасибо, информативно. Если там есть форум, то ещё лучше, с удовольствием погоняю тамошних петиков.
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дебил мля тут тебя гоняют как кизяка по Донбасу или как вагнера по Сирии Кабмін запустив сайт про коронавірус - Цензор.НЕТ 4716
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Кто гоняет то?Ты что ли, реактивно-водолазный ****** что ли?)))Тоже мне, Аника-воен)))
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В данном случае форум должен быть обязательно!! но его нету.

Если кто найдет такой форум, сообщите, плиз!
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Не поспішили? Треба було ще трохи зачекати
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уже должны быть организован пункты выдачи масок и прочего
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Я так понял эта тварь круглогодичная нет границ сезона? Холод - жара , а самая общительная контактная движуха весна лето вот тут жесть . Человек должен обязан знать всё..
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Нужен не только сайт, но ещё и соц реклама на тв. Я пока такой не видела. Многие пожилые люди интернетов не читают.
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Опасаются, что наши запасливые пенсионеры, вместе с масками, скупят спички, соль, муку и зелёнку. Кабмін запустив сайт про коронавірус - Цензор.НЕТ 6679
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Очень правильно, верю все у нас будет хорошо, извините вынужден прерваться, подошла очередь в авиакассе, держитесь.
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Не в Ухань, там говорят ни одной живой души, самое безопасное место, ну или чартер в Санжары, там тоже все под контролем.
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Удачи! Береги себя.
Это по-настоящему, от души.
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Вам тоже, держитесььььььььььььььььььььь, ой что то закашлялся, ничего все пройдет, верю Зоряне, и сан.врачу, и сан.сестре.
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Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус
И запомните, друзья!
За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя, несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис, а также абсолютно и полностью подконтрольный ему Кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, ни «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одно из пророссийских изданий, да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган, и никто из нас не имеет права осуждать их настроения.
Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствие действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус.
Уже не первый раз в критической ситуации, Зеленский не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти.
Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте, и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
П.Нусс
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И шо характкрно..., шо характерно...,
корона-вирус - Зе-леный..., зеленый...
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ЗЄ-кловани зробили суспільству щеплення від критичного мислення. 73% стали кретинами. То хай ще по телевізору щеплення й від коронавірусу зроблять! Кабмін запустив сайт про коронавірус - Цензор.НЕТ 9487
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