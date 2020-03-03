 Кабмин запустил сайт о коронавирусе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сайт "Что нужно знать о новом коронавирусе" содержит 4 раздела: Ситуация в Украине, Как передается болезнь, Как предотвратить заболевание, Надежные источники информации.
Ресурс дает ответы на ряд связанных с вирусом вопросов. Например:
Есть ли лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом?
Как передается заболевание?
Как происходит диагностика?
Кто являются группой риска?
Как себя защитить от вирусных инфекций?
На сайте также собрали ряд информационных материалов о том, как предотвратить заболевание COVID-19.
"Распространяйте информацию о том, как предотвратить COVID-19. Делитесь на работе, дома и среди друзей в соцсетях", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украине подтвердился первый случай заболевание коронавирусом COVID-19.
Если кто найдет такой форум, сообщите, плиз!
Может не надо....
Это по-настоящему, от души.
И запомните, друзья!
За панические настроения и протесты местных жителей против эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя, несёт всю полноту политической ответственности Владимир Зеленский и его офис, а также абсолютно и полностью подконтрольный ему Кабинет министров.
Ни журналисты, ни блогеры, ни местные органы власти, ни «приближенные к Порошенко чиновники», как уже написала одно из пророссийских изданий, да и сам вирус не виноваты в том, что люди банально не доверяют власти Зеленского и его команды, наблюдая за абсолютной их некомпетентностью.
Вместо того, чтобы хоть как-то успокоить население, его взбунтовали посты Дубинского и отсутствие элементарной коммуникации центральной и местной органов власти, Минздрава, работу за которого принялся делать Арсен Аваков, как ни странно.
Народ перепуган, и никто из нас не имеет права осуждать их настроения.
Я осуждаю их не за панику, а за их безответственный и даже преступный выбор на выборах главы государства.
То, что мы наблюдаем сейчас - это прямое следствие действий избирателя тупорылой и преступной быдло-шайки "слуг народа" во главе с Зеленским!
Власть дилетантов более опасна для Украины, чем коронавирус.
Уже не первый раз в критической ситуации, Зеленский не может эффективно организовать работу своих людей, которые пришли к власти.
Они банально не знают, как реагировать в кризисных ситуация, и на это смотрят люди и делают выводы.
Ракетная атака на украинский самолет, обострение в Золотом и другие пораженческие кейсы на фронте, и вот возвращение украинцев с Уханя - железное подтверждение написанного выше.
П.Нусс
корона-вирус - Зе-леный..., зеленый...