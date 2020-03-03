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Все про:Минобороны (6336) обстрел (8760) Донбасс (20829)

 С начала суток наемники РФ выпустили 33 мины из 82-мм минометов по позициям ВСУ вблизи Широкино и Лебединского, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток по состоянию на 12:00, враг уже пять раз нарушил режим прекращения огня на мариупольском направлении. Во всех случаях противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, выпустив 33 мины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, начиная с 4 утра, грубо нарушая минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению Саханка четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Широкино из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, утром, в течение 40 минут, из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного вооружения оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Лебединского.

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"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3179073
 
 
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ослепили главнокабыкомандующего, как медуза Горгона...в камень! ))))
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Дануна., вы что ?! Как можно ?!!
В тех глазах столько мииира, что можно обос.аться от умиления и счастья.
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Надо ещё в глаза верховному рассейскому Чикаттило поглядеть.
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тем временем, турки сбили сирийско-россиянский ватолет..
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сьогодні? Гарна новина. Посилання, пліз
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Ярош заявил, что арестовал бы украинских политических деятелей Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Елену Лукаш и Романа Трубу, назвав их государственными преступниками и пророссийскими коллаборационистами.
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Ярош уже показал как он 5 лет молча сидел в ВР и ниразу не перднул против рыгов и других сепаров. Так что пускай заткнется. Посадил бы он. Ага мля. Пускай хоть одного уберет. Ето и быстрее и надежнее. Хотя даже не видел чтобы Ярош что то заявлял. За него текст даже кто то написал
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у тому ж й справа, що він майже не ходив на засідання у ВР. Бував на фронті, бував на базі УДА, це дійсно так.
Але депутат з нього не вийшов, нажаль
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Может Сивоху и Рабиновича посадить на передовой. Пускай радуются подаркам от их рузьких братьев
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краще - перед ВОПом, сціивуха буде працювати як форифікаційна споруда: замість мішків з піском можна поставити цей мішок з лайном.
А габіновича - на промку, нехай розміновує тропи, що замінували його "брати-асвабадитєли"
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