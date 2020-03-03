 С начала суток наемники РФ выпустили 33 мины из 82-мм минометов по позициям ВСУ вблизи Широкино и Лебединского, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, начиная с 4 утра, грубо нарушая минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению Саханка четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Широкино из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также, утром, в течение 40 минут, из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного вооружения оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Лебединского.
"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.
В тех глазах столько мииира, что можно обос.аться от умиления и счастья.
Але депутат з нього не вийшов, нажаль
А габіновича - на промку, нехай розміновує тропи, що замінували його "брати-асвабадитєли"