EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  879  25
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (386) дети (3876) карантин (211) Черновцы (412) школа (2006) COVID-19 (464)

 Решение относительно карантина в учебных заведениях Черновицкой области будет принято после консультаций с местной властью, - Минобразования

В пресс-службе министерства образования и науки Украины сообщили, что по состоянию на 3 марта учебный процесс в учебных заведениях Черновицкой области, в которой обнаружили коронавирус, продолжается.

Об этом ТСН рассказали в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

По словам начальника управления информационной политики и коммуникации МОН Татьяны Голубовой, сейчас вопрос о введении карантина решается и будет принят после консультации с местными властями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко

"Министерство образования разработало рекомендации для учебных заведений касательно предотвращения и профилактики коронавируса. В настоящее время учебный процесс в Черновицкой области продолжается, а дальнейшие действия относительно карантина мы будем решать с местной властью", - сказала Татьяна Голубова. 

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3179072
 
 
 Топ комментарии
 
Карантин для того щоб попередити розповсюдження хвороби, а не для фіксації. Вводьте карантин, доки не розповзлось.
 показать весь комментарий
 
Снимите с ученика маску - она не помогает.
 показать весь комментарий
 
Зеленые идиоты, вводите карантин, а учебные заведения переводите на он-лайн обучение. Скоро все украинские школьники перейдут на постоянное он-лайн обучение, так как в ваших школах буллинг, учителя невысоких моральных качеств и плохое питание.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленые идиоты, вводите карантин, а учебные заведения переводите на он-лайн обучение. Скоро все украинские школьники перейдут на постоянное он-лайн обучение, так как в ваших школах буллинг, учителя невысоких моральных качеств и плохое питание.
 показать весь комментарий
 
 
Школы дают социализацию и возможность взаимодействовать в команде. Такой опыт ничем не заменишь.
 показать весь комментарий
 
 
Негативный опыт- если такой есть- тоже опыт. Ребёнок должен понимать, что vivere est militare.
Согласна с вами в том, что школа нужна . Но и карантин нужен, когда есть угроза пандемии.
 показать весь комментарий
 
Социализация в школах дает что? Социализация в школах дает детей с больной психикой на всю их оставшуюся жизнь, больных физически, так как в школах нездоровое питание и постоянный стресс, насилие от учителей и одноклассников. Если бы они учились дома и общались с теми детьми, которые им нравятся, были бы под защитой и в безопасности, то они бы росли здоровыми и физически и морально и психически. Если вам такие школы нравятся я не спорю, пусть ваши дети там учатся, но только ваши.
 показать весь комментарий
 
Наши школы для народа были бы другие, а школы , которые власть обеспечивает не соответствуют требованиям ни моральным, ни гигиеническим, ни для здоровья ни для безопасности ни для развития учеников. Они растят из детей рабов для государственной олигархической машины, тупых рабов.
 показать весь комментарий
 
Школы всегда такими были. Это вопрос не сегодняшнего дня. Серость всегда приветствовалась и хорошее поведение.

Сейчас то же самое плюс смартфоны у учителей. Дают работу какую-то самостоятельную, чтобы дети не мешали в телефоне сидеть.
Но тем не менее, наши дети лучше нас, умнее нас.
 показать весь комментарий
 
Это констатация факта, а нужно что-то со школами решать в лучшую сторону. Насчет дети умнее нас , то тут большое заблуждение. Сейчас вопиющая безграмотность среди выпускников школ. Учатся на украинском языке, а языком не владеют. Ну и если их спросить кто такой Вернадский или даже что попроще, то в ответ - тишина. Знания у детей сейчас однобокие и плоские.Я уже не говорю о том, что многие полезные знания вообще не преподаются - например логика, психология, финансовая грамотность, медицинские самые необходимые знания и первая помощь и т.д.
 показать весь комментарий
 
Снимите с ученика маску - она не помогает.
 показать весь комментарий
 
 
Карантин для того щоб попередити розповсюдження хвороби, а не для фіксації. Вводьте карантин, доки не розповзлось.
 показать весь комментарий
 
 
Измерение температуры, это эффект вареной лягушки.Чисто психологический прием для успокоения людей.Отсутствие температуры не гарантирует инфицирования человека.Если учесть,что не каждый, при появлении симптомов будет обращаться к врачу а будет самотужки бороться с этим, то можно представить сколько таких среди нас и вероятность заразится очень высокая.
 показать весь комментарий
 
Нужен немедленный карантин в школах по всей Украине опять. А то грипп только начал набирать обороты, а мы вышли в школы.

Нужно думать глобально, а не идти на поводу у хотелок некоторых родителей-пофигистов.
 показать весь комментарий
 
 
Зранку не було, це ж тільки годину як виявили.
 показать весь комментарий
 
 
В любом случае снова школоты в интернетах прибавится...а ведь было так спокойно...
 показать весь комментарий
 
Вирішується питання про направлення делегації об'єднаних громад Чернівеччини до Нових Санжар, з метою набуття досвіду в боротьбі з поширенням коронавірусу.
 показать весь комментарий
 
Так в Санжарах ніхто не захворів, і що за " Чернівеччина", Буковина.
 показать весь комментарий
 
ДовбоЗЕби введуть карантин тільки після масового мору. Добре, що взагалі оповістили про перший випадок захворювання, бо завтра Омен Оманський у ВР приїде на лісапеті. Треба відволікти увагу суспільства від чергового зашквару.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх