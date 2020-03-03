 Решение относительно карантина в учебных заведениях Черновицкой области будет принято после консультаций с местной властью, - Минобразования

Об этом ТСН рассказали в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

По словам начальника управления информационной политики и коммуникации МОН Татьяны Голубовой, сейчас вопрос о введении карантина решается и будет принят после консультации с местными властями.

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"Министерство образования разработало рекомендации для учебных заведений касательно предотвращения и профилактики коронавируса. В настоящее время учебный процесс в Черновицкой области продолжается, а дальнейшие действия относительно карантина мы будем решать с местной властью", - сказала Татьяна Голубова.

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.