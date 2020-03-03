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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) Верещук (53)

 Министерства, которые не оправдали своего слияния, разделят, - "слуга народа" Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в правительстве планируют разделить министерства, которые не оправдали своего слияния.

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Первое, что стоит сделать - это разделить те министерства, которые не оправдали своего слияния в начале нашей каденции. Например, я говорю о Министерстве экономики - оно очень нуждается разделении, где аграрная сфера будет иметь отдельно министра, где промышленная будет представлена, если не вице-премьером, то отдельным министром... Я также верю, что Министерство культуры будет рано или поздно тоже разделено, потому что спорт требует особого внимания, как и культура, и туризм. Когда мы говорим об энергетике, то я также верю, что энергетика будет разделена на министерство экологии и энергетики", - сказала Верщук.

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На вопрос о том, будут ли изменены руководители некоторых министерств, она ответила: "Мне известно, что речь идет о министерстве экономики, которое будет разделено. Я не знаю, лишится ли господин Милованов своей должности, но я знаю, что точно предлагают новых дополнительных министров. Здесь речь идет скорее о том, что будут новые министерства созданы. Например, я знаю, что будет министерство по вопросам временно оккупированных территорий, где тоже будет новый глава. Я знаю, что госпожа Коляда, которая только приступала к этой должности, еще в самом начале говорила, что будет трудно совместить министерство ветеранов и оккупированных территории. Время показало, что это действительно было неэффективно и ошибочно... Поэтому мы сейчас переориентируемся, перепрофилируем".

Источник: https://censor.net.ua/n3179071
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. министерств станет больше. Логично че.

Один хрен бюджету уже трындец...
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Вот ещё одна, черноротая "Служанка урода".

Министерства, которые не оправдали своего слияния, разделят, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 5343
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Ні чого в платіжках вони не об'єднали! Дві різні квитанціі з різними розрахунковими рахунками в різних банках на одному папірці! Ото і все. Тобто за кожну квитанцію буде окрема комісія банку!
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Причем за транспортировку комиссия больше. С какого перепугу?
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Банк інший, інші умови договору. В Ощадбанку квитанція зараз коштує 25грн. мінімум або 1% від суми що перевищує 2500грн.
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Т.е. министерств станет больше. Логично че.

Один хрен бюджету уже трындец...
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Умножайте на 2, друг мой. И ни как не меньше.
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«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
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Вот ещё одна, черноротая "Служанка урода".

Министерства, которые не оправдали своего слияния, разделят, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 5343
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Ну... за почти год у руля зеленоплеснявые выучили только таблицу деления. Страной управляют олигофрены и просто патологические деб...лы. А те деб...лы что их выбрали сей час всеми силами отмазываются что на выборы не ходили или голосовали за Дарта Вейдера. А по сути что те ссыкуны что те...
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Що робила паршива? Порола і шила.
От ідіоти, блін...
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вспомнилось из Подевянського " хотіли наїб...ть не получілось "
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твои избранники, твоя репрезентация в ВР.
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Да и Слава Богу ,любые дебилы в миллион раз лучше предыдущего ворья .
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Так их уже родители назвали Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2747одного пэтей ,другого сэнэй ..
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потому, что его зеркальное отражение сидит в ВР, т.е. дебилы
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Потому что Зеленский добрый Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7147но эта доброта уже иссякает .
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Точно? А я не впевнений, ібо "простота хуже воровства"... Та й при папєрєдніках був ріст ВВП до 4,6% і промисловість росла, а зараз промвиробництво грохнулось і всього 1,5% росту ВВП по результатам 2019 року (хоча літом були якраз ті самі 4,6%).
Ну і іноземні інвестиції обвалили з 2,5 млрд баксів у 2018 до всього 1,7 млрд. в 2019. Для довідки: 1,7 млрд. інвестицій на рік останній раз при Кучмі було в 2004... Потім прийшли помаранчеві і підняли інвестиції за рік в 4,5 раза - до 7,8 млрд. Хай би зелені повчилися у помаранчевих!
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Ну мне рост ввп до лампочки Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2947а вот по своему карману я чувствую ,что меня уже не грабят по полному беспределу,как при мудаке барыге .
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А у мене що при баризі, що при клоуні рівень життя однаковий... Я жодного з них не підтримував,я кщо що...

Розрекламованого зниження тарифів у мене нема, зарплата не виросла, пенсію батькам не підняли, але при цьому субсидію їм чомусь зменшили...
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Я бы при том выбрал их снова и снова ,эти хоть у меня по карманам не шарят . Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5182
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А ничего, что пенсию отказались индексиовать? И как там, платежки уменьшились? Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5510
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Платёжка на тепло лично мне пришла в ДВА раза меньше чем при Барыге ,хотя надо уменьшать ещё больше а соевый урод сначала поднимал цены в ДЕСЯТЬ раз а потом на ТРИ копейки пенсии индексировал за что собственно народ его и отблагодарил на выборах.
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Не п...зди. Тарифы не уменьшились ни на копейку, а платежки стали больше. У меня за отопление за январь 2020 на 200 грн больше чем за январь 2019. Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 5857
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В мене також в січні 2020 більше за січень 2019 при тому, що зима була ТЕПЛІША в 2020...
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Да? Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4977Ну это круто если за порохоботство добавляют платёжки Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4878глядишь скоро и срок будут давать ,придут к тебе голубе ,сравнят платёжки и поедешь лес валить ... Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 6499
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Это у вас на гавностане лес валят. Я понял, пшло нах запоребрик
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Не бреши, бо навіть Гончарук заявляв, що платіжки стали меншими всього на 20-30%...

У мене особисто не подешевшало опалення, навіть незважаючи на те, що зима цього року тепла!
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Ну эти сказки ты сам себе рассказывай Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 944платёжки на тепло снижены и снижены неплохо и даже если бы они не были снижены ,то всё равно надо было сказать СПАСИБО власти что они не поднимаются каждые полчаса как при барыге . Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9667
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Ты наверное для них "свой в доску" или там "свой в мацу".
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Це нагадує віслючка з казочки "Вінні Пуха": входить-виходить, входить і дуже жобре виходить... Тільки Україна не горщик і не зіпсована кулька ... зеленого кольору...
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может наконец к специалистам обратится ...
Министерства, которые не оправдали своего слияния, разделят, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1748
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Пані Верещук, в яку суму ЦЯ ваша "зелена" дурість обійшлася нам, громадянам України?
Про вартість "тютюнової зеленої" дурісті, писали, що понад 1 млрд. ... Може, досить експерементвати? Покладіть мандати (а Бубочка першим нехай покладе булаву), та йдіть собі геть....
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А коли у вас придурки появиться розум? Шпана з підворитні та наперстникі у владі.
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Їх котики вже здохли. На черзі цуцики... Збоченці, мля...
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Спочатку поєднують потім роз'єднують, робота безкінечна в ЗЄ-бобиків. Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3463
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Тупни безмозглые, изобретатели колеса. До вас все министерства работали, вопросов не было! Зебилы, вы довольны? Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 9990
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Возьмите меня министром на полставки. Поверьте, хуже не будет, разливать я специалист.
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Встречает Волк в лесу Красную Шапочку:
-Ну что ж, Шапка, у нас с тобой есть два варианта развития событий: либо слияние, либо поглощение.
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А Министерство Обороны тоже вот так или как это делается по законам военного времени? Ведь война идёт 6 год,а власть в песочнице играет. Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2594
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Ірці Верещучці гроші і влада пішли на користь. До виборів сиділа на ТБ як сіра миша, а тут розквітла як травнева ружа! Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 475
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Продолжается перестановка кроватей в борделе...
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Когда в борделе дела идут плохо, нужно не кровати двигать, а шлюх менять.
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Структуру управління України юний "слугонародовец" прем'єр-міністр Алекс Гончарук бездумно скопіював з центральних органів управління Федеративної Республіки Німеччини та ряду інших країн ЄС. Однак забувши при цьому, що справжня федеральность, там реалізованая, має на увазі практично повну відповідальність за управління територіями (федеральними землями, регіонами...) тамтешніми місцевими парламентам і урядам. Які поступово прийшли до спеціалізації в промисловому і сільськогосподарському виробництві.

Наприклад, є федеральна земля під конституційною назвою Вільна держава Баварія (столиця - Мюнхен), яка зосередила на своїй території не менше двох третин західного складального виробництва тракторів... (для розповіді про інші досягнення просто немає місця)

І чим система управління навіть такий за нашими мірками промислово розвиненою Дніпропетровської або Запорізькій області може хоч якось зрівнятися з баварської або північнорейнсько-вестфальской моделлю розвитку?

Нам потрібно терміново відновити не тільки міністерство сільськогосподарської, але i промислової політики!
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Є враження, що теперішня влада робить все правильно... Або ні. Але точно підхід правильний. Вони просто підкидують монету для прийняття рішень. Такий спосіб дає 50% правильних рішень, що немало
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Хто заплатить за це безглузде з'єднанна-роз'єднання??? Ми в мінеконом заіпались печатки та бланки міняти!!!
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И входит, и выходит... Зеля с Беней отправляют Гончарука в отставку на его самокате. Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1568
Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4037
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