 Министерства, которые не оправдали своего слияния, разделят, - "слуга народа" Верещук

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Первое, что стоит сделать - это разделить те министерства, которые не оправдали своего слияния в начале нашей каденции. Например, я говорю о Министерстве экономики - оно очень нуждается разделении, где аграрная сфера будет иметь отдельно министра, где промышленная будет представлена, если не вице-премьером, то отдельным министром... Я также верю, что Министерство культуры будет рано или поздно тоже разделено, потому что спорт требует особого внимания, как и культура, и туризм. Когда мы говорим об энергетике, то я также верю, что энергетика будет разделена на министерство экологии и энергетики", - сказала Верщук.
На вопрос о том, будут ли изменены руководители некоторых министерств, она ответила: "Мне известно, что речь идет о министерстве экономики, которое будет разделено. Я не знаю, лишится ли господин Милованов своей должности, но я знаю, что точно предлагают новых дополнительных министров. Здесь речь идет скорее о том, что будут новые министерства созданы. Например, я знаю, что будет министерство по вопросам временно оккупированных территорий, где тоже будет новый глава. Я знаю, что госпожа Коляда, которая только приступала к этой должности, еще в самом начале говорила, что будет трудно совместить министерство ветеранов и оккупированных территории. Время показало, что это действительно было неэффективно и ошибочно... Поэтому мы сейчас переориентируемся, перепрофилируем".
Один хрен бюджету уже трындец...
От ідіоти, блін...
Ну і іноземні інвестиції обвалили з 2,5 млрд баксів у 2018 до всього 1,7 млрд. в 2019. Для довідки: 1,7 млрд. інвестицій на рік останній раз при Кучмі було в 2004... Потім прийшли помаранчеві і підняли інвестиції за рік в 4,5 раза - до 7,8 млрд. Хай би зелені повчилися у помаранчевих!
Розрекламованого зниження тарифів у мене нема, зарплата не виросла, пенсію батькам не підняли, але при цьому субсидію їм чомусь зменшили...
У мене особисто не подешевшало опалення, навіть незважаючи на те, що зима цього року тепла!
Про вартість "тютюнової зеленої" дурісті, писали, що понад 1 млрд. ... Може, досить експерементвати? Покладіть мандати (а Бубочка першим нехай покладе булаву), та йдіть собі геть....
-Ну что ж, Шапка, у нас с тобой есть два варианта развития событий: либо слияние, либо поглощение.
Наприклад, є федеральна земля під конституційною назвою Вільна держава Баварія (столиця - Мюнхен), яка зосередила на своїй території не менше двох третин західного складального виробництва тракторів... (для розповіді про інші досягнення просто немає місця)
І чим система управління навіть такий за нашими мірками промислово розвиненою Дніпропетровської або Запорізькій області може хоч якось зрівнятися з баварської або північнорейнсько-вестфальской моделлю розвитку?
Нам потрібно терміново відновити не тільки міністерство сільськогосподарської, але i промислової політики!