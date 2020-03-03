 С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн - больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику. Врач сможет электронной подписью утвердить документ", - сообщил он.

По словам Гончарука, система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования.

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"Во-первых, ускорит процедуру получения страховых выплат. Во-вторых, уменьшит мошенничество вокруг этой темы, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн.", - отметил премьер.

Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.