 С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
"С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн - больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику. Врач сможет электронной подписью утвердить документ", - сообщил он.
По словам Гончарука, система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования.
"Во-первых, ускорит процедуру получения страховых выплат. Во-вторых, уменьшит мошенничество вокруг этой темы, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн.", - отметил премьер.
Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.
А второе - делаешь, не отрываясь от первого.
Больничный лист открывает врач...когда считает что это необходимо....и закрывает больничный лист врач...когда считает что человек выздоровел...
Какой онлайн? Чувак ты с самоката упал?
Ее давать на руки не будут.
Все начисления будут производиться из базы данных.
Новость должна была звучать так...
С 1-го апреля бумажные больничные листы отменяются...и переводятся в электронный вид...
Но этот тупой зебил решил на умняк выпасть...впрочем так делает все зеленое стадо ...без исключения...
У тебя жаргон какой-то маргинальный...
Средневековье закончилось.
Кроме Санжар.
Во первых какие 300 грн? Где есть такие врачи занимающиеся благотворительностью?
И во вторых, врач открывает больничный, врач и закрывает. Научите премьера. У него пробелы в образовании.
Только бумажку не дает и носиться с ней не нужно будет.
Человек заболел...обратился в больницу...ему выписали больничный...человек выздоровел...больничный закрыли...человек взял больничный и отнес его на работу...
Все...телодвижений мизер...
Похоже что ты еще тупее гончарука...
Что это такое сам найдешь в инете...или до такой степени тупой что не сможешь?
Из какого села, гуцулы?
Или кому нужен больничный, заходит на сайт ... деньги перечисляет на карточку или Биткоины.