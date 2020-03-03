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 Политика Украины, Общество
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Все про:электронные документы (57) больничный (8) Гончарук_Алексей (770)

 С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн, - Гончарук

С апреля правительство вводит систему электронных больничных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн - больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику. Врач сможет электронной подписью утвердить документ", - сообщил он.

По словам Гончарука, система будет автоматически посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году по больничным было выплачено 9,9 млрд грн, - Фонд соцстрахования

"Во-первых, ускорит процедуру получения страховых выплат. Во-вторых, уменьшит мошенничество вокруг этой темы, когда фейковые больничные покупали за 200-300 грн.", - отметил премьер.

Систему создали на базе уже имеющегося программного обеспечения Пенсионного фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3179070
 
 
 Топ комментарии
 
Бред сивой кобылы...
Больничный лист открывает врач...когда считает что это необходимо....и закрывает больничный лист врач...когда считает что человек выздоровел...
Какой онлайн? Чувак ты с самоката упал?
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Так же украинцы смогут пожить и поесть в интернете.
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Так же украинцы смогут пожить и поесть в интернете.
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Судя по комментам, первое ты уже делаешь.
А второе - делаешь, не отрываясь от первого.
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Бред сивой кобылы...
Больничный лист открывает врач...когда считает что это необходимо....и закрывает больничный лист врач...когда считает что человек выздоровел...
Какой онлайн? Чувак ты с самоката упал?
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Речь идет о самой бумажке.
Ее давать на руки не будут.
Все начисления будут производиться из базы данных.
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Если речь идет о том о чем ты шепчешь...то идиоту гончаруку следует есняе выражать свои мысли...и не приплетать сюда украинцев..и онлайн...
Новость должна была звучать так...
С 1-го апреля бумажные больничные листы отменяются...и переводятся в электронный вид...
Но этот тупой зебил решил на умняк выпасть...впрочем так делает все зеленое стадо ...без исключения...
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"Шепчешь"?
У тебя жаргон какой-то маргинальный...
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Найболее подходящий для общения с тупыми зебилами...они другого не понимают...по причине своей врожденной тупости...
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Ну и слава богу...отвечать на тупые вопросы зебилов не большое удовольствие...
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Ну тогда .зебил...обтекай молча ...ты обосрался...
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Заглючит система и сиди жди денег как понижения тарифов от зелёных мразей!
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Привыкай.
Средневековье закончилось.
Кроме Санжар.
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Да ну нахрен я не терпила. Снести эту зелёную нечисть нахрен! Клоуны должны быть в цирке и нигде болеее!
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я так розумію, що швидку медичну хелп теж можна тільки онлайн отримати, раз люди брешуть про коронавірус, щоб швидка приїхала
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Наш премьер живёт в параллельной реальности?
Во первых какие 300 грн? Где есть такие врачи занимающиеся благотворительностью?
И во вторых, врач открывает больничный, врач и закрывает. Научите премьера. У него пробелы в образовании.
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Открывает, закрывает, вносит данные в электронную базу.
Только бумажку не дает и носиться с ней не нужно будет.
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И много ты ...зебил..с ней носился?
Человек заболел...обратился в больницу...ему выписали больничный...человек выздоровел...больничный закрыли...человек взял больничный и отнес его на работу...
Все...телодвижений мизер...
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А не имеет значения...бумажка или не бумажка.....пациент не может сам себе открыть или закрыть больничный...ни в каком виде...
Похоже что ты еще тупее гончарука...
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Больничный лист...это бланк строгой отчетности....
Что это такое сам найдешь в инете...или до такой степени тупой что не сможешь?
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Затем что бумажкапэто потверждение что-ты болел. Ты с ней в суд пойти можешь а заключит твоя рукожопая система как ты докажешь что ты болел?!
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Украинцы или врачи?
Или кому нужен больничный, заходит на сайт ... деньги перечисляет на карточку или Биткоины.
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А объясните как я могу закрыть больничный не посещая врача? Имеет ли право врачь выписывать человека на работу не видя самого человека?! Кстати во раздолье будет врачам выписывая левые больничные!
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А что должно помешать человеку купить е-больничный за 300 е-гривен?
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