 Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко

Об этом сегодня на брифинге заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Не нужно использовать такие средства индивидуальной защиты, как хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус", - подчеркнул он.

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Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.

"Больной человек с симптомами - это как раз тот человек, которому нужно надевать хирургическую маску, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекции", - напомнил он.

Ляшко передал призыв главного хирурга США, который отвечает за эпидситуацию, не использовать маски. По его словам, закупка в большом количестве масок, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, когда в больницах введут масочный режим.

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Замминистра добавил, что такие рекомендации призвали распространять представители Всемирной организации здравоохранения.