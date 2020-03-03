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 Общество, Здоровье
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 Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко

Надевать маски следует только людям с симптомами ОРВИ.

Об этом сегодня на брифинге заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Не нужно использовать такие средства индивидуальной защиты, как хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус", - подчеркнул он.

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Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.

"Больной человек с симптомами - это как раз тот человек, которому нужно надевать хирургическую маску, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекции", - напомнил он.

Ляшко передал призыв главного хирурга США, который отвечает за эпидситуацию, не использовать маски. По его словам, закупка в большом количестве масок, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, когда в больницах введут масочный режим.

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Замминистра добавил, что такие рекомендации призвали распространять представители Всемирной организации здравоохранения. 

Источник: https://censor.net.ua/n3179069
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто Ляшко прочитав в Інтернеті, що медичні маски не допомагають Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3082
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Дивно, що то чмо ще й читати вміє.
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Ляшко, ты последнее время когда Зеленского видел ? А ведь он с Папой Римским недавно вплотную сидели, глаза в глаза смотрели . У Папы Римского - короновирус обнаружен . А Зе -- инфицирован и бессимптомный носитель. Вот припрется на какое-- нить заседание, и всех перезаражает вирусом, привезенным из Италии.
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и ленку проверить нужно после шопинга в Италии....
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Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.

Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4959

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Зачем постить фейки о коронавирусе Папы, взятые с сайта с недельной регистрацией - вы очередной шоколадный/лахтинский тролль (нужное подчеркнуть)?
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Тобто Ляшко прочитав в Інтернеті, що медичні маски не допомагають
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Дивно, що то чмо ще й читати вміє.
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Нет. Зеленые банально не способны наладить выпуск медицинских масок - и поэтому решили объявить, что маски не помогают.

Когда окажется, что нет аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут рассказывать, что аппараты искусственной вентиляции легких не помогают. И так дальше по списку.

Напомню, Китай за неделю построил завод, выпускающий по 250 тысяч масок за день.
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250 тысяч в сутки это не завод, это один станок, который 3 месяца назад в Китае стоил 40т$ и нах никому не был нужен. Три маски вылетают в секунду.
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По его словам, закупка в большом количестве масок, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, когда в больницах введут масочный режим.Источник: https://censor.net.ua/n3179069 - их и так нигде нет, а если и есть, то цена космическая. А все потому, что некоторые предприимчивые "товарищи" успешно их скупили и вывезли в Китай и Италию
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Для пархатых ублюдков Украина это место наживы, потому что больше нигде в мире, вся эта обрезанная мразь не может бесконечно сидеть на шее у коренного населения, только у нас и на засРашке.
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А шо, Китай еще масок просит, а вам барыжить нечем?
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Ще один ідіот. Де ж вас таких вирощують? Придурку, маска ЗАХИЩАЄ здорових від хворого, в першу чергу. Але ж тобі, чмо недолуге, звідки про таке знати.
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Так само як і недостаток інтелекту не запобігає ЗЕленовірусу...
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как можно купить то, чего нет в принципе после скупки жидом радуцким всего запаса и продажи его в Китай?)
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очень вовремя написал, беда со слов сми, переступила порог, и на те вам не допомогає.
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Передайте этому "врачу", что он, как и его оманский шеф - идиоты!
Маски бывают разных степеней защиты. По евро классификации #1 не подходит, а вот #2,3 очень даже хорошо защищают если ними правильно пользоваться.
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к бабке не ходи, следующий пост будет, не бойтесь, потому что ничто не помогает, держитесь.
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Ще треба носити окуляри, протерті горілкою.
Інструкція:
50гр. внутрішньо, а потім дихати на окуляри і протирати
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ТЄМ БОЛЄЄ ШО ВСЄ МАСКІ українського виробництва, ВЖЕ ПРОДАНІ В КИТАЙ:
https://pershij.com.ua/deputat-vid-sn-prodav-v-kytai-ves-zapas-ukrainskykh-masok/
«28.02.2020 Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.
Про це передає Поліграф.НЕТ.
За даними експерта, на Харківському заводі медпрепаратів, людина, схожа на радника президента викупила весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника, в результаті, на руках у фельдшера Радуцького виявилося 28 мільйонів захисних засобів.
Власник приватної клініки «Борис» зіграв на паніці навколо поширення коронавируса в Україні, і заробив мільйони. На покупку масок депутат витратив 36 мільйонів гривень, а потім продав їх … в Китай. Але вже набагато дорожче - за 224 мільйони гривень. Разом, чистий прибуток лікаря-політика склав більше 186 мільйонів. І це при тому, що в Україні маски є тільки в кожній десятій аптеці, їх уже продають з-під поли втридорога, або шиють самі, в домашніх умовах.»
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Якщо навіть китайці ще не знають, що захищає, а що не захищає, то навіщо пан головний санлікар закликає не носити медицинські маски? Бо масок у продажі нема? Обісрались?
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Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.
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Эти маски не помогают, конечно, глобально. Но это тоже механический барьер от чихающих и кашляющих. Лучше это, чем ничего.
Тем более, что у нас есть грипп, от которого тоже умирают люди. Пусть этот грипп иначе называется. Но человеку, который умер, безразлично название болезни.
У нас в классе болеет много детей. Температура высокая не сбивается ничем, только жидкий анальгин даёт временный эффект. Есть у некоторых осложнения. Почти все пьют антибиотики. По Вайберу родители делятся.
Мы пока приостановили хождение в школу.
Я всегда сама решаю такие вопросы, опираясь на личные ощущения. Я считаю, что лучшая превентивная мера- это не посещать большие скопления людей. А в школе 1000 детей. Учителя тоже болеют.

Все это все равно закончится. Летом уже не будет никаких гриппов по-любому. Разгонять панику нельзя, просто каждый должен помочь Украине не стать частью всеобщего психоза и пандемии. Каждый должен сделать максимум, чтобы не заболеть самому.
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Шалашовка, возьми свой лифон №1, разрежь, будет 2 маски. За идею с тебя боярышник.
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Насколько у нас невежественный народ. Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4123
Во всем мире носят маски, что бы создать комфорт окружающим.
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Лучше плохая защита, чем ее отсутствие. Да и китайские врачи, которые с больными работают поголовно в масках
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Не розумію, чому не запроваджують камери для опромінювання ультрафіолетовими промінями. Наприклад на вокзалах, аеропортах, супермаркетах. Наприклад в роддомі ця практика поширена. Всі мікроби, що потрапили у зону променів, гинуть. Гарантовано, що і цей вірус теж. Був би гарний спосіб зменьшити розповсюдження вірусу, навіть звичайного грипу
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И граждане Китая , без разницы, больные или здоровые , тоже поголовно в масках.
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Уже одна премьерка бегала за тамифлю в аэропорт в маске: такой цирк больше не нужен.
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Правильно, пані Ала! Нам ні цирк не потрібний, ні дебільні громадяни не потрібні! Не носіт маску, пані Безбородова!
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Продавцы и производители масок Ляшку денег не занесли)
Все просто!
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Маска затримує краплини слюни, мокротиння і шмарків. А для вірусу вона - що слонові дробинка...
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