 Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач Ляшко

Об этом сегодня на брифинге заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Не нужно использовать такие средства индивидуальной защиты, как хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус", - подчеркнул он.
Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.
"Больной человек с симптомами - это как раз тот человек, которому нужно надевать хирургическую маску, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекции", - напомнил он.
Ляшко передал призыв главного хирурга США, который отвечает за эпидситуацию, не использовать маски. По его словам, закупка в большом количестве масок, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, когда в больницах введут масочный режим.
Замминистра добавил, что такие рекомендации призвали распространять представители Всемирной организации здравоохранения.
Когда окажется, что нет аппаратов искусственной вентиляции легких, они будут рассказывать, что аппараты искусственной вентиляции легких не помогают. И так дальше по списку.
Напомню, Китай за неделю построил завод, выпускающий по 250 тысяч масок за день.
Маски бывают разных степеней защиты. По евро классификации #1 не подходит, а вот #2,3 очень даже хорошо защищают если ними правильно пользоваться.
Інструкція:
50гр. внутрішньо, а потім дихати на окуляри і протирати
https://pershij.com.ua/deputat-vid-sn-prodav-v-kytai-ves-zapas-ukrainskykh-masok/
«28.02.2020 Депутат від "СН" продав в Китай весь запас українських масок.
Про це передає Поліграф.НЕТ.
За даними експерта, на Харківському заводі медпрепаратів, людина, схожа на радника президента викупила весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника, в результаті, на руках у фельдшера Радуцького виявилося 28 мільйонів захисних засобів.
Власник приватної клініки «Борис» зіграв на паніці навколо поширення коронавируса в Україні, і заробив мільйони. На покупку масок депутат витратив 36 мільйонів гривень, а потім продав їх … в Китай. Але вже набагато дорожче - за 224 мільйони гривень. Разом, чистий прибуток лікаря-політика склав більше 186 мільйонів. І це при тому, що в Україні маски є тільки в кожній десятій аптеці, їх уже продають з-під поли втридорога, або шиють самі, в домашніх умовах.»
Тем более, что у нас есть грипп, от которого тоже умирают люди. Пусть этот грипп иначе называется. Но человеку, который умер, безразлично название болезни.
У нас в классе болеет много детей. Температура высокая не сбивается ничем, только жидкий анальгин даёт временный эффект. Есть у некоторых осложнения. Почти все пьют антибиотики. По Вайберу родители делятся.
Мы пока приостановили хождение в школу.
Я всегда сама решаю такие вопросы, опираясь на личные ощущения. Я считаю, что лучшая превентивная мера- это не посещать большие скопления людей. А в школе 1000 детей. Учителя тоже болеют.
Все это все равно закончится. Летом уже не будет никаких гриппов по-любому. Разгонять панику нельзя, просто каждый должен помочь Украине не стать частью всеобщего психоза и пандемии. Каждый должен сделать максимум, чтобы не заболеть самому.
Во всем мире носят маски, что бы создать комфорт окружающим.
Все просто!