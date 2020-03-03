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 Политика Украины, Общество
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 64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли, - опрос Центра Разумкова

Большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 68,9% респондентов. 19,6% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.

Об этом говорят данные свежего опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Более трех четвертей опрошенных (76,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. Отказались бы от участия 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме). 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

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Отмечается, что поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько возросла за последние четыре месяца: в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019-го - 68,3% тех, кто собирался принять участие в референдуме.

Относительное большинство граждан (48,5%) поддерживают блокирование работы Верховной Рады фракциями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" с целью не допустить рассмотрения закона о рынке земли. Не поддерживают такие действия - четверть опрошенных (25,4%). Остальные опрошенные не интересуются этим вопросом или затруднились с ответом.

64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли, - опрос Центра Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179068
 
 
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Кабмин недавно кричал о том, что все украинцы хотят рынка земли, а оно вот что. Значит не все потеряно и украинцы все таки понимают, что сейчас в мире происходят ужасные климатические катастрофы, войны, продукты скоро будут на вес золота, глупо их отдавать криминальному олигархату страны, а земля - это важный стратегический объект для Украины.
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Он и так этим всем владеет. Вот только бесплатно. А если откроется рынок то нужно денежку не малую выплатить. Думай!!!
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Да пофик на зебилов.

Бене нужна земля. Беня ее получит.
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дибббили малоросские. опрос проводился среди нищебродов без земли?
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Есть люди, которые за рынок земли, но против, чтобы его вводило зелёное ворьё...
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а нахрена ти, зебіл, гапасував за уродів?
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Ну не за Барыгу же было голосовать 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7730тот бы сразу двинул и землю и тех кто на ней живёт .
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Та ти шо? Сам додумався, чи у "чесного" рейдера коломойського, на Г+Г, казали? 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7514
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ага, ну да, ти резидент-шпіон ***** з програмою "будь-хто, аби не Порошенко"
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КОШМАР ,72% шпиЁнов ***** 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 31 и все на бедного и единственного защитника Украины пэтю мальдиского ну надо ж тебе така халепа ..
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мнения разделились: 19,6% - те, кто уже хапнул; 68,9% - те, кто будет бедным.
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зебіли не читали програму слуг уродів, але голосували за них. А відкриття ринку орної земоі там було записане...
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А серед агробаронів проти продажу землі 100% 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3449
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ні, не всі. Косюк - "за". Та й Порошенко "за" - але з обмеженнями кількості "в одні руки".
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у тебе щось з макитрою...
агробарони "по-чорному" і не світяться!!
в Україні 20% сі.госп продукції це "ЧОРНИЙ ОБІГ" на НЕЗАКОННО захопленій землі 64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2120
саме юдька-бойко-рабіновічі та інші такі Ж"сільгосп працівники" проти
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світяться, світяться, тільки потрібно бачити, що саме вони пропонують. Да, не своїми устами, бо для цього є "говорячі голови".
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На словах проти, а після впровадження закону в дію вони перші будуть скуповувати землі.
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А в средневековье считали,что земля полская,а еретиков,которых меньшинство было, на костре сжигали.Ну и что?С такой промывкой мозга,как по нашим тв каналам,скоро Сорос и соросята исчадьем ада будет.Ну по крайней мере 68,9% в это поверят.
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Тот закон, который двигают дети турецкоподданного, он вообще не о рынке земли, а о сравнительно честном ее отъеме.
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Так, самая высокая среднестатистическая урожайность пшеницы на уровне 9,61 т/га в Ирландии, а самый низкий урожай - 2,14 т/га в Португалии. Средняя урожайность пшеницы в ЕС - 5,94 т/га.И это просто в суглинках а в Ирландии 9,61 т/га рекорд.
У нас в чернозёмах, которые немцы вывозили вагонами:Рекордные показатели урожая. 74,3 т зерновых и зернобобовых культур собрали с площади 15 млн га. Или 98% к прогнозу при средней урожайности 4,93 т / га (в 2018 4,7 т / га)», - порадовался Милованов.
Так это показатели кто показал,а те кто не показал, а просто продал и не заплатил ни копейки ни арендаторам ни государству.Показатели в два раза меньше чем в Ирландии.Они там берегут свою частную землю и костьми за неё лягут а у нас всем насрать.Культура земледелия только начинает зарождаться и может продолжаться только на частной собственности а не на арендованном имуществе
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99% не имеющих земли, против её продажи!

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Земля должна быть национализирована и сдаваться в пожизненную аренду гражданам Украины в том количестве которое они смогут рекультивировать и содержать в идеальном состоянии. В Британии 93% земли принадлежит государству. В Израиле 100%. Более того земля в Израиле объявлена пару лет назад священной и цену за аренду всего что на ней стоит подняли так что теперь жиды из страны разбегаются - стоимость аренда квартиры вместе с коммуналкой дешевле платы за аренду земли над которой эта квартира расположена... Ну что еще не поняли кто скупит землю в Украине и на кой хрен дебила сделали президентом?
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Про другие страны продолжай расказавай . А то взял две и все давай равнятся. И то 90 % не договорил.
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Давайте спросим у тех кто имеет землю . Городские причем к рынку земли ? Я думаю проценты очень сильно изменятся в сторону рынка земли.
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64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли/ А вот что объявил терпилам боров и жлоб из кодлана Коломойского: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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Опять те кто бесплатно пользуется сотнями тысяч гектаров против продажи земли. Это очень понятно, поэтому и покупаются оценочные рейтинги у исследовательских центров. Пока нет рынка земли ни один разумный инвестор не начнёт бизнес в Украине. Кто бы из нормальных, здравомыслящих людей начал строительство фабрики, завода, зернохранилища или порта на земле не принадлежащей ему? НИ КТО!!!! А наши барыги которые рассказывают нам что все скупят кто то, это ширма. Им удобно пользоваться всем этим бесплатно из-за того что это ничьё. Все должно иметь хозяина, даже опавший листик и засохшая осенняя травинка. Будет хозяин будет порядок
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