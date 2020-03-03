 64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли, - опрос Центра Разумкова

Об этом говорят данные свежего опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Более трех четвертей опрошенных (76,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. Отказались бы от участия 12,8%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме). 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

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Отмечается, что поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения несколько возросла за последние четыре месяца: в октябре 2019 года за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме, а в ноябре 2019-го - 68,3% тех, кто собирался принять участие в референдуме.

Относительное большинство граждан (48,5%) поддерживают блокирование работы Верховной Рады фракциями "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" с целью не допустить рассмотрения закона о рынке земли. Не поддерживают такие действия - четверть опрошенных (25,4%). Остальные опрошенные не интересуются этим вопросом или затруднились с ответом.