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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Гончарук_Алексей (770) COVID-19 (464)

 Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом

Украина готова оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь в связи с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил премьер.

Вместе с тем, Гончарук попросил украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий

Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - https://covid19.com.ua/ 

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179066
 
 
 Топ комментарии
 
без паники ...работают профессионалы
Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 4951
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А вот это реально повод для паники.
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И гривня совсем не собирается резко к доллару дешеветь. В Багдаде все спокойно.
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Гончарук сказал и все ему поверили и вообще украинцы верят власти всегда.)
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Не паникуй.. Он самокатом весь вирус подавит Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 9226
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Да он сам чем-то явно заражен. Явно какой-то паразит мозг Гончаруку съел.
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Может это он его вустами и глаголет ?
Чужой внутри..

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видим мы вашу эффективность. лучше бы молчал... Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 974
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"Спокойствие, только спокойствие"

Судя по всему, события будут развиваться так, как заложено природой.
Верить тому, что сейчас вещают с высоты Олимпа, не стоит
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этот овощ с высоты олимпа сейчас колбаской катиться
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смешно...
государство готово - Гончарук (с расшатанным креслом) успокаивает...а медицина ли готова?
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Мы вам верим. Как и возможному новому премьеру...

"Мне надоели пошлые улыбки,
Политиков поганое вранье,
Я знаю точно: лишь Сергей Тигипко
К чертям разгонит это воронье!
На нем - костюм изящный от Бриони,
И знают в банке все до одного:
Завидуют Обама с Берлускони
Способностям к анализу его.
Его лицо - светильник интеллекта,
Его улыбка - волевой оскал.
Такого безупречного субъекта
Еще никто у нас не выбирал!
А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
Поэт Орлуша.
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Умом нелохов не понять
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
Нелохам надо просто верить Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 695 Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 695
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без паники ...работают профессионалы
Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом - Цензор.НЕТ 4951
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соблюдайте спокойствие. заворачивайтесь в саван, и медленно ползите в сторону кладбища
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Значит, хорошие сапоги, надо брать! (из к/ф "Служебный роман")
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Господа зараженный, любимые наши, сходите в первую очередь на екскурсию в Верховную Раду, к этим дебилам! Кашляйте там на здоровъе на все стороны! А потом уже в больничку.
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Не не не. По Киеву ходить ему не стоит. "Слуг народа" и ОПЗЖ к больному, в палату. Пускай проведают. И что бы гидрант во главе со всем своим КАКБЫмином.
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От сучище самокатне! В аптеці маски дурної не купиш, а воно там щось про кваліфіковану домогу тявкає.
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так зебилы перепродали маски в Китай.
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"Я тебе не верю, ты сон вчерашний, который мне пророчит слёзы".
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Блииин, как спасаться от вируса, если гончарук пообещал?
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Что оно там блеет на прощание? Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 1801

Завтра ему фсёёёё. И пойдёт этот самокатный поц на выход и займётся своей прежней деятельностью - статиста на ток шоу. Пока пойдёт туда, но скоро пойдёт по этапу. Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 7889

На нары ..., на нары... на нары. Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 5115
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А вот и нет! Ему как выдающемуся выпускнику Соломонов университет присвоит докторскую степень и даст должность "проффесора".
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Да хоть "членнна (три "н" что бы длинее был) корреспондента" Соломонова университета. На нарах это ему очень пригодится.
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Ну нарах он вряд ли окажется - только под шконкой и будет бриться вафельным полотенцем. Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 785
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Видя РЫБЬИ глаза Гончарука в которых не прослеживается не единой мысли ,спокойствие не приходит . Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 1230
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Вирус немедленно в лабораторию. И размножать. ********* страна бо-ольшая... А че?! У них "генерал мороз" у нас "главком вирус".
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В Москве говорят про 20 тыс. уже Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 3591 Но панику не поднимают.....
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А что там в кацапском войске? То что болеют мы знаем. Вопрос только как скоро и как много повыздыхают? И это на самотек оставлять не стоит! Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 1487
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Какое нах спокойствие? Вы что не ляпните, все происходит с точностью до наоборот.
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***
чем больше у них оптимизма...
тем меньше надежды у нас ...
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Кацапский оптимизм? Так это ж психиатрический диагноз! Все с точностью до наоборот - чем больше долбодятли балдеют тем быстрее наступает расплата - доказано историей. Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 1458
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"Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом"


Верь! И Зеля тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и Слуга Народа.
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Всё хорошо, прекрасная маркиза, уверяют слуги Коломойского. Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". /Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая
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Уже смешно слушать этих импотентов властных, все что они утверждают ровно наоборот!
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