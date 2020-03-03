"Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил премьер.
Вместе с тем, Гончарук попросил украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - https://covid19.com.ua/
Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Чужой внутри..
Судя по всему, события будут развиваться так, как заложено природой.
Верить тому, что сейчас вещают с высоты Олимпа, не стоит
государство готово - Гончарук (с расшатанным креслом) успокаивает...а медицина ли готова?
"Мне надоели пошлые улыбки,
Политиков поганое вранье,
Я знаю точно: лишь Сергей Тигипко
К чертям разгонит это воронье!
На нем - костюм изящный от Бриони,
И знают в банке все до одного:
Завидуют Обама с Берлускони
Способностям к анализу его.
Его лицо - светильник интеллекта,
Его улыбка - волевой оскал.
Такого безупречного субъекта
Еще никто у нас не выбирал!
А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".
Поэт Орлуша.
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
Нелохам надо просто верить
Завтра ему фсёёёё. И пойдёт этот самокатный поц на выход и займётся своей прежней деятельностью - статиста на ток шоу. Пока пойдёт туда, но скоро пойдёт по этапу.
На нары ..., на нары... на нары.
чем больше у них оптимизма...
тем меньше надежды у нас ...
Верь! И Зеля тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и Слуга Народа.