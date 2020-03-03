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 Общество, Здоровье
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Все про:Черновицкая область (386) ОГА (1596) Черновцы (412) COVID-19 (464)

 Мужчина с подтвержденным случаем коронавируса близко контактировал только с женой: контактные лица на борту самолета устанавливаются, - ОГА

Черновицкая областная государственная администрация связалась с румынскими коллегами для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с заболевшим коронавирусом украинцем.

Как сообщило руководство Черновицкой ОГА в ходе брифинга во вторник, сегодня будет начато обследование и контактных лиц с вернувшимся из Италии больным коронавирусом украинцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они (больной и его жена. - Ред.) сидели, и установить контактные лица на борту самолета", - сказал глава ОГА Сергей Осадчук.

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Он заверил, что в Украине есть все условия, чтобы противодействовать вызовам в виде коронавируса, и, по его словам, область была к этому готова.

В свою очередь и.о. директора государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Наталья Гопко рассказала, как проводились лабораторные исследования у больного коронавирусом.

"Сегодня около 10.00 мы получили официальное сообщение от Центра общественного здоровья Минздрава Украины о том, что получен положительный результат на этапе диагностики в Национальной вирусологической лаборатории. Дальше будут продолжаться исследования в референс-лаборатории Европейской ВОЗ, как этого требует процедура. На это пойдет несколько дней. О результатах вас обязательно уведомим", - сообщила Гопко.

Она отметила, что, помимо прочего, в области в связи с коронавирусом создана круглосуточная "горячая линяя", на которую могут обращаться все жители. Вскоре линий будет две.

Гопко заверила, что к обнаружению случая коронавируса в Черновицкой области были готовы, работа продолжается.

В ОГА проинформировали, что заболевший после поездки в Италию (с 21 февраля) вместе с супругой путешествовал на автомобиле из Сучавы (Румыния) в Черновцы. Сейчас вся необходимая помощь ему предоставляется в инфекционном отделении. Близкий контакт – один человек (супруга) находится в самоизоляции.

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По информации ОГА в "Фейсбук", лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля, в то время как вернувшись домой, 26 февраля, он чувствовал себя хорошо. Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

"Мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его супруга. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также инфицированный контактировал с пограничником, измерявшим ему температуру. За ним наблюдают врачи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3179065
 
 
 Топ комментарии
 
с аэропорта шли пешком. продуктов в хате на пол-года. конечно верим!!!
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Паспорт на границе у него никто не проверял...таможенный досмотр он не проходил....и вообще ближе чем на два метра к нему никто не приблежался...
Да и вообще он с женой в вакууме жил...ла зебилы?
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Из дома не выходил , с женой общался в скафандре.
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с аэропорта шли пешком. продуктов в хате на пол-года. конечно верим!!!
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Скоріше за все прилетів до румунського аеропорту? У нас так більшість з Китаю, безконтрольно через Будапешт до Закарпаття повернулись...
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Из дома не выходил , с женой общался в скафандре.
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Паспорт на границе у него никто не проверял...таможенный досмотр он не проходил....и вообще ближе чем на два метра к нему никто не приблежался...
Да и вообще он с женой в вакууме жил...ла зебилы?
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Батрачив би там і далі, а не віз цю заразу сюди.
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Отправить его в Санжары, пусть со Скалецкой "близко контактирует", а то физрук уже не справляется и просит отправить его обратно в Ухань.
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После приезда с Италии зараженный перездоровался с половиной Черновцов, но контактировал только с женой
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Не ну вы даёте, так нельзя. А как же Ухань.рыба, рынок, летучие мыши??? Мы все были свидетелями загадочного рамантического союза.
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Да не, это они за дебилов держат тех, кому такие басни рассказывают.
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з такими кроками та діями влади та лікарів, скоро багато хворих буде в Україні... (((
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