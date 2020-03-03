 Требуем созвать внеочередное заседание Рады по пенсиям, давлению на ФОПы и ситуации с коронавирусом, - заявление "ЕС"

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое Цензор.НЕТ публикует полностью.
Уважаемые украинцы!
Нужно повышать пенсии украинским пенсионерам?
Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.
Нужно поддерживать крымскотатарский телеканал АТР?
Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.
Именно поэтому в повестку дня внеочередного заседания, которое созывает Зеленский, не один из этих вопросов не внесен.
А ради чего Зеленский собирает парламент? Чтобы переложить ответственность за провалы почти по всем направлениям с себя на другого.
Видимо он забыл, что скоро год, как у власти. Видимо, он также забыл, что сосредоточил в своих руках почти абсолютную власть.
Даже если ежемесячно менять формального премьера, это все равно будет правительство Зеленского. Например, посмотрите на этот зал, потому что в нем сидит 250 Зеленских. Поэтому кого ни поставь, а ответственность несет персонально он. Персонально Зеленский.
Напомним, что за этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной.
Каждая кризисная ситуация это демонстрировала. Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане. Россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто "провокация".
Коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили. Посмотрите как падает украинская промышленность. Почему резко упали поступления в бюджет? Почему вы отказываетесь автоматически индексировать пенсии? Зачем вы убиваете украинского экспортера? Зачем подкручиваете статистику до нужных показателей, как аферисты сматывают спидометр?
Когда предшественники, как вы говорите "воровали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Только пришли "честные" и перестали воровать - деньги закончились, а экономика пошла вниз. Значит - вы или крадете в турборежиме или врете с таким же ускорением.
"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередного заседания, на котором среди прочих, будут рассмотрены вопросы индексации пенсий, вопрос отмены антифоповских и антибизнесовых законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала АТR.
Уважаемый господин спикер, объявите это реально необходимое украинскому обществу внеочередное заседание, или срочно выдайте подписные листы для его созыва.
Общество видит, что власть Зеленского не способна воплотить ни одного из своих предвыборных обещаний. Зеленский не занимается страной. Вместо этого он занимается политическими преследованиями оппозиции, патриотов и волонтеров.
Факты политического преследования в Украине широко обсуждаются в западной прессе. В частности, в недавнем материале в "Нью-Йорк Таймс" американские журналисты сравнивали Зеленского с Януковичем - а мы все хорошо помним, как закончил Виктор Федорович.
Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.
В УКРАЇНІ 30% "фопів" - ЗЛОЧИНЦІ які ухиляються від податків... хоча ті податки мізерні. а ще 20% просто ЗЛОЧИНЦІ бо торгують краденим та контрабандою
1) У кого як...
2) це коли ПЛАТИТИ а не ховатися
3) в ЄС податки від 48-до54% та ще і пдв 20-21% (а не37%як в Україні для фопів) !! і НІХТО НЕ СКИГЛЕ!!!
Над этим уже год пашет портновский - на выходе ноль.
Над этим почти год пахал Труба - на выходе ноль, а от Трубы остались рожки да ножки.
Над этим год пашет "свой прокурор" - на выходе ноль, а прокурор завтра летит вслед за Трубой...
Зелупа рвет и мечет.
Любимый мущщына Богдан впал в опалу.
Меняет прокуроров, следаков, уже чокнулся от кокса - но на выходе ноль!
====
Зебилы!
Примите, что:
- Порох ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ (иначе что-то б за целый год нашли б)
- вас поимели - все эти гнапы-бигусы-шарии. ВАМ ВРАЛИ
- вы оказались мудаками - раз поверили вранью.
Признайтесь в этом перед собой. И не будьте мудаками дальше.
Готов поклясться своим здорвьем?
После того вопроса все сразу начинают выкручиваться, блеять невнятное про суд и доказательства. Еще никто не написал: "Клянусь". Почему-то )))))
Просто народ неблагодарный. Не оценил обвал гривны (и повышение пенсий обвалившейся грвной), повышение тарифов в 10 раз, сынка в раде и обогащение друзей олигархов. Неблагодарные.....
Из Вашего вопроса стало понятно, что пенсии при пете никакие и Ваша претензия только к вове?
Ниспошли нам эту благодать!
Христом-Богом...
Чтоб все зележопые сдохли от короновируса...
скажи куратору - пусть сменит методичку, а то выглядите как дураки.
https://inforesist.org/bolezn-papy-rimskogo-pontifika-proverili-na-koronavirus/
Рыба ты потная, хоть гуглить научись!))Тебе ж майор-куратор за такое не заплатит)))
Пенсии индексировались постоянно.
"Падіння рейтингу довіри до президента Зеленського багато в чому пов'язане із передвиборчими обіцянками. Фактично, це були популістські тези, які або не реально виконати, або вони не входять взагалі в компетенцію президента", - зазначила депутатка.
Вона навела приклад з обіцянкою зменшити тарифи на житлово-комунальні послуги, для виконання якої глава держави не має жодних повноважень. "Звісно, є незадоволення людей", - наголосила Яна Зінкевич.
"Президент на своїй посаді ось уже майже рік, так само уряд працює майже півроку, однак у своєму звіті перед Верховною Радою прем'єр Гончарук просто знову обіцяв. Жодної інформації про пункти, які вже виконані. Фактично знову якісь популістичні тези", - сказала представниця "Європейської Солідарності".https://prm.ua/zelenskiy-***************-za-svoyi-nevikonani-obitsyanki-padinnyam-reytingu-zinkevich/
Президент Зеленський не займається виконанням передвиборчих обіцянок, які давав людям, а зосередився лише на політичних переслідуваннях своїх опонентів. Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов з трибуни парламенту.
«Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів», - наголосив Артур Герасимов.
За його словами, ця політика Зеленського вже стала темою для обговорення за межами України.
«Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема в нещодавньому матеріалі в «Нью-Йорк Таймс» американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем - а ми всі добре пам'ятаємо, як закінчив Віктор Федорович», - зазначив співголова фракції.
.
Перехожі зафіксували велокортеж Зеленського з 32 "велосипедів"