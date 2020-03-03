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 Политика Украины
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Все про:заявление (317) Зеленский (4741) Порошенко (18012) Европейская Солидарность (277)

 Требуем созвать внеочередное заседание Рады по пенсиям, давлению на ФОПы и ситуации с коронавирусом, - заявление "ЕС"

Партия "Европейская Солидарность" призывает спикера Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередную сессию парламента, чтобы рассмотреть вопросы индексации пенсий, вопрос отмены антифоповских и антибизнесовых законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое Цензор.НЕТ публикует полностью.

Уважаемые украинцы!

Нужно повышать пенсии украинским пенсионерам?

Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.

Нужно поддерживать крымскотатарский телеканал АТР?

Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.

Именно поэтому в повестку дня внеочередного заседания, которое созывает Зеленский, не один из этих вопросов не внесен.

А ради чего Зеленский собирает парламент? Чтобы переложить ответственность за провалы почти по всем направлениям с себя на другого.

Видимо он забыл, что скоро год, как у власти. Видимо, он также забыл, что сосредоточил в своих руках почти абсолютную власть.

Даже если ежемесячно менять формального премьера, это все равно будет правительство Зеленского. Например, посмотрите на этот зал, потому что в нем сидит 250 Зеленских. Поэтому кого ни поставь, а ответственность несет персонально он. Персонально Зеленский.

Читайте также: Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Напомним, что за этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной.

Каждая кризисная ситуация это демонстрировала. Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане. Россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто "провокация".

Коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили. Посмотрите как падает украинская промышленность. Почему резко упали поступления в бюджет? Почему вы отказываетесь автоматически индексировать пенсии? Зачем вы убиваете украинского экспортера? Зачем подкручиваете статистику до нужных показателей, как аферисты сматывают спидометр?

Когда предшественники, как вы говорите "воровали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Только пришли "честные" и перестали воровать - деньги закончились, а экономика пошла вниз. Значит - вы или крадете в турборежиме или врете с таким же ускорением.

"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередного заседания, на котором среди прочих, будут рассмотрены вопросы индексации пенсий, вопрос отмены антифоповских и антибизнесовых законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

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Уважаемый господин спикер, объявите это реально необходимое украинскому обществу внеочередное заседание, или срочно выдайте подписные листы для его созыва.

Общество видит, что власть Зеленского не способна воплотить ни одного из своих предвыборных обещаний. Зеленский не занимается страной. Вместо этого он занимается политическими преследованиями оппозиции, патриотов и волонтеров.

Факты политического преследования в Украине широко обсуждаются в западной прессе. В частности, в недавнем материале в "Нью-Йорк Таймс" американские журналисты сравнивали Зеленского с Януковичем - а мы все хорошо помним, как закончил Виктор Федорович.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3179061
 
   
 Топ комментарии
 
Гадаю, швидше сяде Зеленський.
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Молодцы ЭС давите зелёную нечисть. ЕС единственная народная партия!
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помню-помню, это было унизительно, неискренне и исключительно для повышения рейтингУ Требуем созвать внеочередное заседание Рады по пенсиям, давлению на ФОПы и ситуации с коронавирусом, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1657
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Это при ***** две-трети населения не смогли платить за коммунальные услуги? Слава Богу Ахметка дворец прикупил. И было за шо.
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Врешь. Причем тупо. Если субсидии превышали 15% дохода - остальное покрывали субсидии. Сейчас, кстати, порог повысили до 20% и массово отбирают субсидии по любому поводу.
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Лишнехромосомное, это не при "*****", но паРаша напала на Украину, это не при "*****" ВСУ было уничтожено, это при "*****" должен был платить за восстановление ВСУ, отражение агрессии паРаши и восстановление экономики, разрушенной агрессией паРаши, не налогоплательщик Украины, что доказал Зелемойский, не платя налогов, а дядя Вася с планеты Марс.
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Лишнехромосомное, так ты - волонтёр!? Тогда расскажи как ты чёрную икру и гламурненькие носовые платочки вначале агрессии паРаши в супервооруженные и суперобеспеченные ВСУ поставлял.
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кожну зебільну брехню, в т.ч. і цю, слід ділити надвоє. Як мінімум, а то й вдесятеро - до речі, стосовно "при ***** две-трети населения не смогли платить за коммунальные услуги". Не кажучи вже стосовно брехні всупереч тій істині, що кожен товар (в т.ч. комунпослуги) має продаватись по ринковим цінам (інакше ми й надалі залишатимося в совку, в орбіті касапії, як колонія), то подвійна, як мінімум, ьрехня полягає в тому, що неспроможні платити комунпослуги по затвердженим нормам отримують субсидію. Ту саму МОДЕРНІЗОВАНУ субсидію, яку було запроваджено саме "при *****".
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Зеленые ублюдки скоро вообще пенсии отменят. Себе, суки, не забыли сделать заоблачные зарплаты, для себя любимых у них все есть в народном бюджете, который уже растащили по частям, а народу дуля, живите на пенсии в половину прожиточного уровня и дальше, если сможете. Ох и твари,ох и рептилоидные гадюки.
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ты будешь думать, что он все еще в буковеле
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Его нужно на мусорку давно выбросить. Это де надо... властям без повода премии сотни тысяч гривен, а народу дуля с маком и пенсии даже не индексируют, законы Украины им пох. Конституция им пох. Гнать их нужно из власти как шакалов.
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НЕМОЖНО боротися з тупими новими попУлітами популістськими ґаслами Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4376
В УКРАЇНІ 30% "фопів" - ЗЛОЧИНЦІ які ухиляються від податків... хоча ті податки мізерні. а ще 20% просто ЗЛОЧИНЦІ бо торгують краденим та контрабандою Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4376
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Податкі зовсім не мізерні! НДВ -- 20%, ЕСВ - 22% + податок на дохід. Але ФОПи разом з офшорами мають піти.
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та не дуркуй
1) У кого як...
2) це коли ПЛАТИТИ а не ховатися
3) в ЄС податки від 48-до54% та ще і пдв 20-21% (а не37%як в Україні для фопів) !! і НІХТО НЕ СКИГЛЕ!!! Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4734
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в ЄС доходи нижче 1000 євро не обкладаються податками ВЗАГАЛІ так шо не кизді Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 512
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... вот уже целый год с воем повторяют зебобики Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 939

Над этим уже год пашет портновский - на выходе ноль.
Над этим почти год пахал Труба - на выходе ноль, а от Трубы остались рожки да ножки.
Над этим год пашет "свой прокурор" - на выходе ноль, а прокурор завтра летит вслед за Трубой...

Зелупа рвет и мечет.
Любимый мущщына Богдан впал в опалу.
Меняет прокуроров, следаков, уже чокнулся от кокса - но на выходе ноль! Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 939
====
Зебилы!
Примите, что:
- Порох ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ (иначе что-то б за целый год нашли б)
- вас поимели - все эти гнапы-бигусы-шарии. ВАМ ВРАЛИ
- вы оказались мудаками - раз поверили вранью.
Признайтесь в этом перед собой. И не будьте мудаками дальше.
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"- Порох ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ (иначе что-то б за целый год нашли б)"
Готов поклясться своим здорвьем?
После того вопроса все сразу начинают выкручиваться, блеять невнятное про суд и доказательства. Еще никто не написал: "Клянусь". Почему-то )))))
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Сидите тихо. Пусть быдло хавает то, что наголосовало.
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несогласен, почему из-за быдла должны страдать нормальные люди?
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Я не знаю, как сделать так, чтобы не страдали нормальные люди.
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Да вы правы. Поэтому я не хочу чтобы бубочка быстро ушел или его ушли. Тогда, по большому счету ничего не изменится. Найдут следующего умелого манипулятора на самомнении и самолюбовании необразованных совков. Я хочу, чтобы его популизма и тупого вранья "наелись" до рыгачек, до остановки желудка, до интоксикации, до полного отторжения. Чтобы они ответили за свой выбор. А на это нужно время. Тогда у этой страны будет шанс на позитивные изменения.
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А кто говорит про полное бездействие? Чмырить, чмырить и не переставая чмырить. И постоянно напоминать благодаря кому они имеют эту задницу.
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Когда выйдут на акции нацжены или нацкорпус, окунуть в унитаз веник и гнать их с любой акции...
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так может еще и воду в крым пустить?...там тоже страдают нормальные
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С этими зебобиками, воды скоро и в Украине не будет
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Молодцы ЭС давите зелёную нечисть. ЕС единственная народная партия!
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"Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. .... За это вам наша искренняя сердечная благодарность."
Просто народ неблагодарный. Не оценил обвал гривны (и повышение пенсий обвалившейся грвной), повышение тарифов в 10 раз, сынка в раде и обогащение друзей олигархов. Неблагодарные.....
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чья бы свинья хрюкала , но только не евросол ... как были при вашем пете пенсии никакие , так и остались , АТР вещает на татарском с какого перепугу я должен его финансировать
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Свинья это твой кумир Путин-*****! Так если при Пете некакие так почему Вова за год не повысил? АРК вещает ещё на украинском но ты не знаешь ни украинского ни крымско-татарского да и вобще езжай на свою родину в Лаптестан пусть тебя там злые чечены бьют!
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включи прямо сейчас атр и послушай , на каком они вещают ... а куда мне ехать , как нибудь без твоих высеров разберусь
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денег уже отправил ?
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Конечно, лаптеногий! Я отправляю деньги на любой проект который приближает смерть мордора!
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так тебе ещё подкинуть реквизитов , там если оплатишь - мордору хана
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"Так если при Пете некакие так почему Вова за год не повысил?"
Из Вашего вопроса стало понятно, что пенсии при пете никакие и Ваша претензия только к вове?
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Индексацию отложили, странно что зебилы по затыкали языки в жопу. Хотя нет тут ничего странного....
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В связи с частым использованием данной позы, зебам скоро нечего будет языками из ж... что-то доставать, чтобы вывалить на Порошенко...
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Надо привести на заседание песиковой партии больного коронавирусом, раз они так за этот момент беспокоятся.
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Скрепа, ты последнее время когда Зеленского видел ? А ведь он с Папой Римским недавно вплотную сидели, глаза в глаза смотрели . У Папы Римского - короновирус обнаружен . А Зе -- инфицирован и бессимптомный носитель. Вот припрется на какое-- нить заседание, и всех перезаражает вирусом, привезенным из Италии.
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Господи!
Ниспошли нам эту благодать!
Христом-Богом...

Чтоб все зележопые сдохли от короновируса...
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"Чтоб все зележопые сдохли от короновируса..." - интересно, это сподвижники сывочелого желают смерти 73% украинцев? Достойная паства.
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вас осталось около 20% и эта цифра падает чуть не отвесно. Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 3904
скажи куратору - пусть сменит методичку, а то выглядите как дураки.
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Да, да, да "методички, кураторы, зележопые, если не порох, то кто?" - яркий пример как бытие определяет сознание.
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Папа Римский Франциск не заражен коронавирусом и чувствует недомогание из-за простуды. Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.
https://inforesist.org/bolezn-papy-rimskogo-pontifika-proverili-na-koronavirus/

Рыба ты потная, хоть гуглить научись!))Тебе ж майор-куратор за такое не заплатит)))
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Шо-то я не припомню от соевой банты такой заботы о пенсионерах когда они были у корыта . Требуем созвать внеочередное заседание Рады по пенсиям, давлению на ФОПы и ситуации с коронавирусом, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7922
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Это потому что бутылка, на которой ты сидишь, уже достала до твоего мозга. Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 7466
Пенсии индексировались постоянно.
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Не,то тебя обманули Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5837военный сбор это не индексация .
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Да, але тільки якось незвично не настільки нагло себе поводять... До речі, один з них, Valeriy Valeriy на іншій гілці вже заявив, що потрібно було думати перед тим, як голосував...
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Дивись ти, я трохи помилився, один з них, Conan UA, пішов з поносом...
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Президент Володимир Зеленський та сформований ним уряд не виконали жодних своїх обіцянок, які давали людям перед виборами, і саме це призвело до падіння рейтингу довіри до них. Про це сказала народна депутатка фракції "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич в коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Падіння рейтингу довіри до президента Зеленського багато в чому пов'язане із передвиборчими обіцянками. Фактично, це були популістські тези, які або не реально виконати, або вони не входять взагалі в компетенцію президента", - зазначила депутатка.
Вона навела приклад з обіцянкою зменшити тарифи на житлово-комунальні послуги, для виконання якої глава держави не має жодних повноважень. "Звісно, є незадоволення людей", - наголосила Яна Зінкевич.
"Президент на своїй посаді ось уже майже рік, так само уряд працює майже півроку, однак у своєму звіті перед Верховною Радою прем'єр Гончарук просто знову обіцяв. Жодної інформації про пункти, які вже виконані. Фактично знову якісь популістичні тези", - сказала представниця "Європейської Солідарності".https://prm.ua/zelenskiy-***************-za-svoyi-nevikonani-obitsyanki-padinnyam-reytingu-zinkevich/
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А чему удивляться, если предвыборная "программа" Зелемойского называлась - "У меня есть мечта"!?
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Зеленський займається не країною, а політичними переслідуваннями опозиції за зразком Януковича - Артур Герасимов

Президент Зеленський не займається виконанням передвиборчих обіцянок, які давав людям, а зосередився лише на політичних переслідуваннях своїх опонентів. Про це заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов з трибуни парламенту.
«Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів», - наголосив Артур Герасимов.
За його словами, ця політика Зеленського вже стала темою для обговорення за межами України.
«Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема в нещодавньому матеріалі в «Нью-Йорк Таймс» американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем - а ми всі добре пам'ятаємо, як закінчив Віктор Федорович», - зазначив співголова фракції.
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Так для цього Портнову і дозволили повернутись! Це звичайна домовленість між Коломойським і ригами для переслідування політичного опонента.
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Это требуют те уроды, которые приняв "пенсионную реформу", обокрали пенсионеров 2018 года, а последующим заморозили пенсию на долгие годы.
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ти о "совково-військових"? Та ДЯКУЙ що не повісили!!
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не бреши, зебіл, є Закон, який зобовязує проводити до першого березня щорічний перерахунок.
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Я тебе уже кажется писал, что комментарии твои здесь идиотские, а ты чайник, как оказывается не только в банковском бизнесе, а еще и вопросах социальной защиты. Напрягись немного. Попробуй найти постановление КМУ от 20.02.2019 №124 и внимательно прочти и осознай пункт 5 Порядка, который этим постановлением утвержден. Хотя, вряд ли осознаешь, что взять с чайника "по жизни"...
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Слева " вор" у которого деньги на пенсии были ,, справа НЕ вор , у которого денег на пенсии нет .. Абсурд какой то . Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 138 ,
Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 542.
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На пенсии в ОРДЛО и уехавшим в Израиль хватит, а быдло73 пусть подыхает, какая нах разница.
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Тьху. Я уже думал Меркельша с кукушкой поругалась.
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Что, зрада? Может у них такой моддинг, средства их офшора на Кипре позволяют.
Вимагаємо скликати позачергове засідання Ради щодо пенсій, тиску на ФОПи і ситуації з коронавірусом, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 451
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