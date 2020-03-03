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 Политика Украины, Здоровье
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 У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий

Первый подтвержденный случай заболеваний коронавирусом в Украине был зафиксирован у гражданина, прибывшего в конце февраля с территории Италии, на данный момент у него нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в городе Черновцы. Больной, который 29 числа (29 февраля. - Ред.) прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель и поэтому его сразу доставили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - заявил Радуцкий во вторник журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава комитета по вопросам здоровья нации добавил, что после того, как инфицированному стало немного хуже, его с помощью санитарного автомобиля отвезли в инфекционное отделение.

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"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй - они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории, и лаборатория в городе Киеве подтвердила случай коронавируса", - рассказал депутат.

По его словам, на данный момент у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу.

"Этот случай подтвержден. Все делается четко по протоколу ВОЗ", - сказал Радуцкий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179060
 
 
 Топ комментарии
 
Запросіть терміново людину до Верховної ради, Уряд туди запросіть і Зеленського, нехай поділиться враженням із "слугами"...
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Это тот Радуйкий, который вместе с Арахамлом скупил все маски со складов и перепродал в Китай по 9 грн. за штуку?
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Запросіть терміново людину до Верховної ради, Уряд туди запросіть і Зеленського, нехай поділиться враженням із "слугами"...
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"Если выставить все войска на восточный фронт, прорвут западный" (с, Сунь-цзы) У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6516
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Это что за ИДИОТИЗМ ,значит он положил СЕМЬЮ ,СОСЕДЕЙ ,ВРАЧА и Т.Д и Т.Д и Т.Д ... У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5897
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а что, надо было его сжечь прям на границе?
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а шо такое? грекам можно, а нам нельзя?
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Зачем ,надо было отправить его в росею ,на хоккей походить ,в кинушку зайти,в театр сбегать ,в метро покататься ...
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так а що ж не так, згадаємо Шевченка - степи мої запродані жидові, німоті..(Розрита могила)
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Скачал "Кобзаря" в формате pdf, запустил полный поиск. Нашло 86 раз "жид" и ни разу "євре". Нет в украинском языке слова "єврей", как и в польском.
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Это тот Радуйкий, который вместе с Арахамлом скупил все маски со складов и перепродал в Китай по 9 грн. за штуку?
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ничего личного просто бизнес, было возможность и схватил бога за бороду, а потом чумадан вокзал Израиль.
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Це той Радуцький, який годину тому заявив, що в Україні короновірус нема? Цьому - вірю. Він все-таки на фельдшера спромігся в вчитись.
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а как понять "пока не пневмонии" все идиоты на ютубе улыбаются и трясут бумажкой с подтверждением вируса, но это длится не долго, через две недели эти клоуны уже не рассказывают о 40 видах вируса, а сворачивают ласты.
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1. Есть приборчик медицинский, на палец одевается. Определяет уровень кислорода в крови.
2. Подлянка в том, что пневмония развивается стремительно, и когда ренген покажет может быть уже летально поздно. Встречал такую рекомендацию от кетайских врачей, что воюют против короны. Они себя вот так проверяют: глубоко вдыхаешь и не выдыхаешь 10 сек. Если после этого выдыхаешь нормально и без кашля, значит пневмонии нет. Не знаю насколько это верно.
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Абсолютно правда. таким чином чистять легені, я зранку так роблю - 4-5 найглибоких вдохів. перші два рази часто тягне кашляти. Якщо останні рази вже не так тягне то все нормально. тільки так можна робити в теплому повітрі а не на вулиці взимку.

Ще рекомендації від китайських лікарів - відкривати вікна і перевітрювати квартиру і публічні місця. Цього в Україні з 2009го більше не робиться.
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Не надо преувеличивать. 80% вообще не замечают вируса. Из тех что замечают 3% клеят ласты. В основном больные и очень старые.
То есть погибает 0.7% от популяции.
Подозреваю что паника от того, что в группе риска почти все денежные мешки и руководство государств.
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хорошо преувеличивать не будем, китайские врачи которые умерли спасая больных были тоже "больные и старые" ? сколько Китай выделил денег на один только Ухань? почему пропали маски в украинских аптеках? может была паника и люди всё скупили? каждая бабка взяла по сотне штук себе да внуку? очень много вопросов, но в Китае есть деньги и возможность произвести аппараты для вентиляции легких тысячами штук в день, больницу построить за неделю, а у нас что будет, точнее уже ДАВНО есть, только тянули до последнего а теперь "один" заболел.
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Твой пост чистая манипуляция с целью посеять панику.
Нет никакой статистической информации по китайским врачам и соответсвенно не может быть никаких выводов.
Вирус реальная угроза для престарелого китайского (и не только) руководства и миллиардеров. Отсюда и драконовские меры ущерб от которых несоизмеримо больше чем от вируса.
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да манипуляция, почитай мои посты месячной давности за мои манипуляции, многие хихикали, а сейчас засунули языки в жопы.
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начнем с того что Китай не построил больницу ни за неделю, ни за месяц.
Там было готовое построенное здание, его быстро застеклили и поставили койки и аппаратуру, и на этом все.
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застеклили конструктор? ооо это новые технологии, можно поподробнее.
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Судя по фото, спец.клиника в Ухани - не конструктор а капитальное здание, каркасно-монолитное.
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видео стройки монолитные только колонны, всё остальное на модулях, обычный конструктор.
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"У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии" - "дыхание ровное, наполненное".
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Радуцькі із Скалецькими за ширмою короновірус-шоу розводять гоїв на бабки.

'МОЗ повертає собі потоки.
Якщо раніше закупівлями займалися міжнародні організації, з дотриманням всіх норм міжнародного права, то тепер це буде робити ДП МЗУ за закритими дверима.
Хтось зробив це разом."
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*03.03.20 11:04
Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий.*

*03.03.20 12:14 У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий*

На месте заболевшего я бы напрягся
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Сотні людей вже померло в Україні від тієї самой пневмоніі,яку,по словам влади викликав звичайний грип...Питання до Радуцького - ви перевірили померлих на короновірус?Бо якщо їх вбив короновірус то треба перевіряти і рідних,і всіх хто контактував...Але питати щось в того лисого клоуна як об стіну горохом...Взагалі вся ота зелена команда бере приклад зі свого боса і стають подібні на паяців з сільської самодіяльності...Косять під придурків,сміються не лад,підколюють не в тему,з серйозного роблять смішне а з мішного - серйозне...
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В Иране тоже не было вируса. А потом раз и пару десятков погибших.
Коварство этого вируса в том, на этих 20 погибших приходится в среднем 3 тыс носителей, которые бегают неизвестно где.
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