 У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий

"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в городе Черновцы. Больной, который 29 числа (29 февраля. - Ред.) прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель и поэтому его сразу доставили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - заявил Радуцкий во вторник журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава комитета по вопросам здоровья нации добавил, что после того, как инфицированному стало немного хуже, его с помощью санитарного автомобиля отвезли в инфекционное отделение.
"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй - они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории, и лаборатория в городе Киеве подтвердила случай коронавируса", - рассказал депутат.
По его словам, на данный момент у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу.
"Этот случай подтвержден. Все делается четко по протоколу ВОЗ", - сказал Радуцкий.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12063
2. Подлянка в том, что пневмония развивается стремительно, и когда ренген покажет может быть уже летально поздно. Встречал такую рекомендацию от кетайских врачей, что воюют против короны. Они себя вот так проверяют: глубоко вдыхаешь и не выдыхаешь 10 сек. Если после этого выдыхаешь нормально и без кашля, значит пневмонии нет. Не знаю насколько это верно.
Ще рекомендації від китайських лікарів - відкривати вікна і перевітрювати квартиру і публічні місця. Цього в Україні з 2009го більше не робиться.
То есть погибает 0.7% от популяции.
Подозреваю что паника от того, что в группе риска почти все денежные мешки и руководство государств.
Нет никакой статистической информации по китайским врачам и соответсвенно не может быть никаких выводов.
Вирус реальная угроза для престарелого китайского (и не только) руководства и миллиардеров. Отсюда и драконовские меры ущерб от которых несоизмеримо больше чем от вируса.
Там было готовое построенное здание, его быстро застеклили и поставили койки и аппаратуру, и на этом все.
'МОЗ повертає собі потоки.
Якщо раніше закупівлями займалися міжнародні організації, з дотриманням всіх норм міжнародного права, то тепер це буде робити ДП МЗУ за закритими дверима.
Хтось зробив це разом."
Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий.*
*03.03.20 12:14 У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий*
На месте заболевшего я бы напрягся
Коварство этого вируса в том, на этих 20 погибших приходится в среднем 3 тыс носителей, которые бегают неизвестно где.