 Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: "Слуга народа" уже не получит такого количества мест, - Арахамия

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас уже вероятность роспуска парламента стремится к нулю. Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства (партии. – Ред.) в Раде. Это все понимают. А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом. Так или иначе, у нас последние все собрания мирно проходят. Есть дискуссии, но это рабочие дискуссии. Нет уже таких "живых" дискуссий, как вначале были, когда притирались", - заявил Арахамия.
"Мы получили работоспособную модель (деятельности) фракции. Были ли хоть раз ситуации, когда мы не проголосовали то, что мы должны были проголосовать, когда приняли решение по голосованию? Не было. Были сбои. По "игорке" (законопроекту об игорном бизнесе. - РЕд.) был сбой один и еще по какому-то закону был сбой. Но мы потом вернулись и подкорректировали. То есть были удары в штангу, но не было забитых голов. Это очень важно. А за эти полгода мы, наверное, несколько сотен законов приняли. Это означает, что в целом модель работает. Если заглянуть в процесс, то есть поле для усовершенствования. Но если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет", - резюмировал глава фракции "СН".
Т.е., если враги Украины СН не могут получить снова монобольшинство, то хай неработающая ВР остается.
А вот вполне работающую ВР надо было распустить ради формирования монобольшинства ватных дебилов.
Логично чо... Если действовать в интересах СН, а не Украины.
Есть факты и есть ты, конченое. Вместе вы никак - это очевидно. Поэтому слушай, что тебе говорят, не открывай пасть и выполняй.
https://censor.net.ua/news/3178634/155_zakonov_protiv_173_novaya_rada_za_polgoda_srabotala_ne_tak_produktivno_kak_predyduschaya_kiu
УПИРІ!!!
та забудь ты про кнура,он сдох )))
хоча вазеліновим і такий зійде.
МЫ НА ХАЙПЕ ЛОХОНУЛИ БЫДЛО И ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ, НО ДАЖЕ БЫДЛО ПОНЯЛО, ЧТО СЛУГИ НАРОДА ЛОХИ. МЫ ДОБРОВОЛЬНО ВЛАСТЬ НЕ СДАДИМ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОТИМ В ТЮРЬМУ!
вопрос - а куя мне нужно ваше сосуществование во вред народу и стране??? Ведь мы за это все платим!
Назови хоть один закон который бы улучшил жизнь простых людей? Хоть один?
Нет таких...
Зато вы скоты не выполняете ранее принятый...и действующий закон об индексации пенсий...
Это было неизбежно, вопрос времени. Сейчас каждый гражданин должен определиться со степенью риска на которой он может пойти. Избегать массовых мероприятий (особенно концертов "Квартала 95"), ограничить круг общения, не пренебрегать личной гигиеной и т.д и т.п. На 2млрд. китайцев 80 тыс. заболевших, процент смертей около 3%, причем высший показатель у людей пожилого возраста.
Паниковать не надо, надо ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих вас людей.
В данном случае не вижу нулевой вероятности, вижу только Зерро, обосравшееся в очередной раз.
Сам себе пальцы отрезает.
Правда, еще встречаются отдельные дятлы с их:
- А мы надежду еще не теряем!
Источник: https://censor.net.ua/n3179057
Да, такое встречается в живой природе, когда паразит паразитирует на другом паразите.
За Рабиновича теперь будете топить?
Источник: https://censor.net.ua/n3179057
Гугль нам любезно ссобщает, что паразитирование на паразите вполне возможно для некоторых организмов:
"Это явление называется сверхпаразитизмом, или паразитизмом второго порядка. Оно часто встречается у гельминтов: плоские и круглые паразитические черви поражаются более мелкими червями, простейшими, бактериями, грибами. А такие специализированные паразиты, как вирусы, присущи почти всем группам живых существ, включая и паразитов. Уже в нашем веке обнаружен вирус, паразитирующий на другом, чрезвычайно крупном вирусе. "
(выделено мной)