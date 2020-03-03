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 Политика Украины
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Все про:ВР (24461) роспуск (220) Арахамия (257)

 Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: "Слуга народа" уже не получит такого количества мест, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность роспуска Верховной Рады стремится к нулю

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже вероятность роспуска парламента стремится к нулю. Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства (партии. – Ред.) в Раде. Это все понимают. А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом. Так или иначе, у нас последние все собрания мирно проходят. Есть дискуссии, но это рабочие дискуссии. Нет уже таких "живых" дискуссий, как вначале были, когда притирались", - заявил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Думаю, Гончарук останется премьером, - глава фракции СН Арахамия

"Мы получили работоспособную модель (деятельности) фракции. Были ли хоть раз ситуации, когда мы не проголосовали то, что мы должны были проголосовать, когда приняли решение по голосованию? Не было. Были сбои. По "игорке" (законопроекту об игорном бизнесе. - РЕд.) был сбой один и еще по какому-то закону был сбой. Но мы потом вернулись и подкорректировали. То есть были удары в штангу, но не было забитых голов. Это очень важно. А за эти полгода мы, наверное, несколько сотен законов приняли. Это означает, что в целом модель работает. Если заглянуть в процесс, то есть поле для усовершенствования. Но если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет", - резюмировал глава фракции "СН".

Источник: https://censor.net.ua/n3179057
 
 
 Топ комментарии
 
О каг!!!
Т.е., если враги Украины СН не могут получить снова монобольшинство, то хай неработающая ВР остается.
А вот вполне работающую ВР надо было распустить ради формирования монобольшинства ватных дебилов.

Логично чо... Если действовать в интересах СН, а не Украины.
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обезьянка знову праваціруєт своїми ізверженіямі
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Арахамия не хочет назад в статисты. Все-таки лучше бы он свои глупости держал при себе. Кресло его умным не сделало.
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когда уже твоя не бритая морда перестанет мелькать ?
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обезьянка знову праваціруєт своїми ізверженіямі
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О каг!!!
Т.е., если враги Украины СН не могут получить снова монобольшинство, то хай неработающая ВР остается.
А вот вполне работающую ВР надо было распустить ради формирования монобольшинства ватных дебилов.

Логично чо... Если действовать в интересах СН, а не Украины.
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Не было работающей Рады и не было коалиции.
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Тада. Зато теперь есть стадо зеленых дибилов, осознанно и неосознанно работающих на врага Украины.
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Педро и Ахметка уничтожают Украину как страну экономически.
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И нафига ты делишься с нормальными людьми своим бредом, дибил конченый?

Есть факты и есть ты, конченое. Вместе вы никак - это очевидно. Поэтому слушай, что тебе говорят, не открывай пасть и выполняй.
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То есть теперь срать в штаны зебобикам Пороху начал помогать Ахметов?
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Капітан очевидність! Не наберуть кількості вони! Звісно, тепер вам треба прийняти закон про довічне депутатство і право передачи місця в ВР в спадок!
УПИРІ!!!
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надо не выключать турборежим..
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ара-хахахамія, ну якщо вірогідність розпуску дорівнює нулю, тоді вас усіх треба буде помножити на нуль, от і все
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"Слуга народа" уже не получит такого количества мест - а шо такоє?
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Кнопка включения турборежыма сломалась. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: "Слуга народа" уже не получит такого количества мест, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3950
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Балакуча дупа навіть не приховує цинізму. Зебіли, вы хочете з цим жити ще 4,5 року?
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Не актуально. Зебілам вже не вставляє. Вони хочуть їсти.
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Nikolay Bilyi

та забудь ты про кнура,он сдох )))
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Ідіоте, йому, по великому рахунку, пох, чи ти про нього пам`ятаєш, чи забув. Він собі раду дасть, а от ти в цьому бедламі як, надію ще маєш? Як "успіхи" тих придурків, радують, чи може вже якісь сумніви появляються? Хоча, які сумніви, в ідіотів сумнівів не буває.
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Арахамія, тупий ти довбню, так саме це і було підставою для розпуску Зеленським попередньої ради - втрата довіри!!!
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А если опять в День тишины крутить сериал, где Зе на велике и с тризубом на лацкане пиджака на работу из хрущевки ездит? Что, на этот раз не поверят?
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він там ще тоді своїм гугнявим голосом Рейгана озвучував, де цей недомірок і де Рейган.
хоча вазеліновим і такий зійде.
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Це взагалі наруга над пм"яттю Рональда Рейгана!
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между строк:
МЫ НА ХАЙПЕ ЛОХОНУЛИ БЫДЛО И ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ, НО ДАЖЕ БЫДЛО ПОНЯЛО, ЧТО СЛУГИ НАРОДА ЛОХИ. МЫ ДОБРОВОЛЬНО ВЛАСТЬ НЕ СДАДИМ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОТИМ В ТЮРЬМУ!
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Монголо-татарским алкашам лучше писать на российских сайтах.
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Что, рыбка гуппи, подгорело? быдловатая рыбка гуппи. Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: "Слуга народа" уже не получит такого количества мест, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6483
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Фонд "Золотих заяв" поповнився ще однією від хворого на арахамію. Справжній перл. Слугам урода вже запахло розпуском - і це чудово.
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все-таки мы научились сосуществовать друг с другом. Так или иначе, у нас последние все собрания мирно проходят. Есть дискуссии, но это рабочие дискуссии. Нет уже таких "живых" дискуссий, как вначале были, когда притирались", - заявил Арахамия.

вопрос - а куя мне нужно ваше сосуществование во вред народу и стране??? Ведь мы за это все платим!


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И что с того толку что вы зебилы приняли несколько сотен законов?
Назови хоть один закон который бы улучшил жизнь простых людей? Хоть один?
Нет таких...
Зато вы скоты не выполняете ранее принятый...и действующий закон об индексации пенсий...
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Что ж, сказано вполне откровенно, в этом плане молодец. Жаль только не сказал, что и пЕСикам "не светит", но то таке, сами должны допетрить.
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Та пох пЕСики, придурку, лиш би не зелені шмарклі і їх слуги. От що тепер важливо.
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Ну они и радость шо думаю то и кажу..отета шишка ниевесно откуда рулит..позор нам всем ..а зелпенского скоро будут ненавидеть клято если он не опомнится срочно перевыборы как в израиле третьи за 11 месяцев и ничего
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Дивлюсь я на цього Арахіса і таке відчуття. що його за ноги з хліву якогось дістали.
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Так это сверху невозможен роспуск. А снизу - вполне!
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Ну так и чего кричать об этом на всех ветках ресурса?
Это было неизбежно, вопрос времени. Сейчас каждый гражданин должен определиться со степенью риска на которой он может пойти. Избегать массовых мероприятий (особенно концертов "Квартала 95"), ограничить круг общения, не пренебрегать личной гигиеной и т.д и т.п. На 2млрд. китайцев 80 тыс. заболевших, процент смертей около 3%, причем высший показатель у людей пожилого возраста.
Паниковать не надо, надо ответственно относиться к своей жизни и жизни окружающих вас людей.
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А... "Дебил, ***" (с) А какие действия обязан принять преЗедент, в случае когда не будет сформирован новый кабинет министров, оно не знает?15 дней на внесение кандидатур премьер-министра и министров + 60 дней на формирование нового кабинета министров, после чего Президент, согласно Статьи 90 Конституции Украины, имеет право досрочно прервать полномочия Верховной Рады.
В данном случае не вижу нулевой вероятности, вижу только Зерро, обосравшееся в очередной раз.
Сам себе пальцы отрезает.
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Короче, рейтинг сдулся, что и следовало ожидать!
Правда, еще встречаются отдельные дятлы с их:
- А мы надежду еще не теряем!
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Деякі і у вигрібній ямі намагаються намацати ногами дно і довести всім, що вони не перепутали яму з басейном. Замість, щоб грести до берега Імовірність розпуску Ради наближається до нуля: "Слуга народу" вже не отримає такої кількості місць, - Арахамія - Цензор.НЕТ 451
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Есть способ решения вопроса. Где там эти твари собираются на сходняк? Ну так чтобы все вместе в одно время. Вот там их и перевешать. Всех и сразу "бо вони того варті". Можно даже приговор зачитать "Іменем українського народу... бла бла бла ... без пролиття крові".
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Та яка партія!?- вони свою ідеологію на ходу пишуть.
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"Зегенерати" прекрасно розуміють, що минулорічна ситуація повториться на 100% - в тому році народ "галасував" : "Тільки не Порох!", а в цьому буде голосувать - "Тільки не "ЗЕко-*****"!!!"...
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"Ваня", ти рік тому мене не питав, за кого "галасувать"? Ні... "Галасував", як хотів... Чого ти мене зараз питаєш? Невже порозумнішав?
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Коли "блазням", при монарших дворах, не вистачало тупих, дурнуватих і плоских висловів та "вихваток", що в ті часи сприймалися як "жарти", вони, просто, голосно перділи... Бачу, ти їх наслідуєш...
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Сума онанізму, дебілізму, разврата й погашених зґвалтувань таки дасть вихід на новий якісний рівень: якщо не підете по закону у відповідні строки, то підете через вікна безстроково. А декого ще й попросять затриматися у місцях відпочинку для слуг, для тих, які своїми кліпаючими вилупатими очима дерибанять цілі галузі у своїх господарів - українців.
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" А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом."
Источник: https://censor.net.ua/n3179057

Да, такое встречается в живой природе, когда паразит паразитирует на другом паразите.
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Сейчас уже вероятность роспуска парламента стремится к нулю. Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства (партии. - Ред.) в раде." - "Гдє же ми потом будєм харчеваться?"
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Роспуск Ради нас не рятує. Зєлю геть. Негайно. Дострокові. Поки не пізно
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Тю, кремлеботам выдали новые методички?
За Рабиновича теперь будете топить?
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Це ж стає очевидним! Влада просто злочинно некомпетентна і залежить від декількох олігархів. Президент- звичайний дебіл-актор! Ви там збожеволіли зовсім!? Можливо є правдою те, що зараз на сцену вийдуть регіонали «спасати країну». Принцип «тільки не Порошенко» в ідіотів ще спрацьовує.
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А чим ти, Зєля і Рабіновіч відрізняєтесь? По імені, хіба що
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" А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом."

Источник: https://censor.net.ua/n3179057

Гугль нам любезно ссобщает, что паразитирование на паразите вполне возможно для некоторых организмов:

"Это явление называется сверхпаразитизмом, или паразитизмом второго порядка. Оно часто встречается у гельминтов: плоские и круглые паразитические черви поражаются более мелкими червями, простейшими, бактериями, грибами. А такие специализированные паразиты, как вирусы, присущи почти всем группам живых существ, включая и паразитов. Уже в нашем веке обнаружен вирус, паразитирующий на другом, чрезвычайно крупном вирусе. "
(выделено мной)
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Так шо там про те, шо "дорвалися до корита і не хочуть від нього відлазити", як кричали зєлєбобіки навесні минулого року? Нічого не нагадує, а? Зєбілятки, їжте тепер, хай хоч повилазе!
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Раду може розпустити інший президент,імовірність появи якого через пів року стрімко віддаляється від нуля...
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Зате вероятність бити пику "слугам народу" росте з кожним часом.
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По "игорке" (законопроекту об игорном бизнесе. - РЕд.) был сбой один и еще по какому-то закону был сбой. Но мы потом вернулись и подкорректировали. То есть были удары в штангу, но не было забитых голов. Источник: https://censor.net.ua/n3179057
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СН діждеться коли їх просто винесуть не тільки із залу ВР.а і з УКраїни.
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Все, що коментує АраХамія треба діліти на 10, балакаюча голова, щоби, не дай боже, про нього забулися
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