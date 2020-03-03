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 Политика Украины, Общество
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Все про:Дмитрий Дубилет (105) больничный (8) диджитализация (59)

 Кабмин утвердил электронный больничный, внедрение начнем в апреле, - Дубилет

Во вторник, 3 марта, во на заседании Кабинета Министров было принято постановление о создании и внедрении электронных больничных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, которое касается одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев", - рассказал министр.

По его словам, это позволит не выписывать больничные на бумажных бланках. Вместо этого врачи будут делать это через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Кроме того, Дубилет отметил, что нововведение не будет стоить государству практически ничего.

"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - написал он.

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Кабмин утвердил электронный больничный, внедрение начнем в апреле, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179056
 
 
 Топ комментарии
 
Осталось внедрить электронные больницы и аптеки.
Есть над чем поработать.
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тупілєт, не зупіняйся, дайош електронні пігулки, електронні крапельниці та уколи!!
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Осталось внедрить электронные больницы и аптеки.
Есть над чем поработать.
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Помни, даже окулист
Вправе дать больничный лист
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У нас ціла лікарня не має права давати лікарняні.
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не хочу про сумне, але у даній ситуації тре краще подумати про електронні свідоцтва про смерть
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Ой, напугав жмуріка, посмєртним файлом.

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Ага, заспівай про безкоштовні ключи доступу!
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тупілєт, не зупіняйся, дайош електронні пігулки, електронні крапельниці та уколи!!
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ЧТО экономит электронный больничный? Стоимость бумажного бланка?
Выписывается онлайн без захода в поликлинику?
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Цікаво, а що Україна є виробником смартіфнів, чи компьютерної техніки?
Чи, хоча б інтернет трафік, цих послуг безкоштовний?
А чи не є це лобіювання /спонсування до примусу громадян, купляти смартфони та та інттернет послуги?
Якщо, «держава в смартфоні», то от хай держава й забезпечить населення смартфонами, за рахунок провайдерів і продавців гаджетів.
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О тупое. Если за счет провайдеров и продавцов это ведь за счет тебя. Обложат налогом провайдеров но они подымут цену. А повышкенную цену заплатишь ты. Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2145
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Саме так.
Бо то вже найлютіша хуцпА .
Людей змушують купляти смартфони, платити за трафік, а з якого такого Закону?
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перший стовпчик - народження, другий - хвороби, третій одруження і т.д., останній відмітка про смерть.
Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6936
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"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - написал он.

"Дубилет нашел в Кабмине советское программное обеспечение

В Украине до сих пор работает советское программное обеспечение - Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на ней не рассчитывают, а вот социальную помощь - да.
- Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД, - рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
АСОПД начала работать в 1995 году, а разрабатывалась еще в 80-е, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve."
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Вчора так погано себе із дідом почували, ледве не померли. Дубілет порадив перезапустити смартфон і ми знову огурчики, як у молості!
Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3238
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