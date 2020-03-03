 Кабмин утвердил электронный больничный, внедрение начнем в апреле, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, которое касается одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев", - рассказал министр.
По его словам, это позволит не выписывать больничные на бумажных бланках. Вместо этого врачи будут делать это через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.
Кроме того, Дубилет отметил, что нововведение не будет стоить государству практически ничего.
"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - написал он.
Есть над чем поработать.
Вправе дать больничный лист
Выписывается онлайн без захода в поликлинику?
Чи, хоча б інтернет трафік, цих послуг безкоштовний?
А чи не є це лобіювання /спонсування до примусу громадян, купляти смартфони та та інттернет послуги?
Якщо, «держава в смартфоні», то от хай держава й забезпечить населення смартфонами, за рахунок провайдерів і продавців гаджетів.
Бо то вже найлютіша хуцпА .
Людей змушують купляти смартфони, платити за трафік, а з якого такого Закону?
"Дубилет нашел в Кабмине советское программное обеспечение
В Украине до сих пор работает советское программное обеспечение - Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на ней не рассчитывают, а вот социальную помощь - да.
- Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД, - рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
АСОПД начала работать в 1995 году, а разрабатывалась еще в 80-е, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve."