EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  3908  54
Все про:ВР (24461) Кабмин (11681) Гончарук_Алексей (770)

 "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что правительство, несмотря на сопротивление системы, продолжает работать и принимать важные для государства решения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил перед заседанием Кабмина 3 марта

"Рад видеть вас в хорошем настроении. У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал он

Гончарук также напомнил, что на прошлой неделе они сделали "важный шаг, чтобы коррупция исчезла в Государственной фискальной службе" и "приняли важные решения о замене менеджмента в энергетических компаниях".

Премьер также выразил надежду, что новые люди "быстро прекратят тот беспорядок со схемами, НДС и налогами на таможне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский

Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3179055
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гончарук беседует со своим спичрайтером...
 показать весь комментарий
 
 
ГЕГЕМОНИЯ ИДИОТОВ ПОДОНКОВ И МРАЗЕЙ ЗЕКЛОВАНСКОГО ТАНЦА 7-40 КАКАЯ СИСТЕМА тебе сопротивляется блаженный.. у вас полная ДИКТАТУРА правда при полном 100% не профессионализме критенизме туппости наглости национальности...или СИСТЕМОЙ ОН НАЗВАЛ ВЕСЬ НАРОД УКРАИНЫ???!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так ото ж і є спротив системи, не сприймають закони природи ідіотів.
 показать весь комментарий
 
Віслюк засумував. Вочевидь йому не цікаво слухати настільки нерозумного співрозмовника.
 показать весь комментарий
 
 
То була брехня, вже давно пора зрозуміти, що ЗЄ - це суцільна брехня!
 показать весь комментарий
 
 
сказав - і побіг на шоу
у масовсці грошей заробляти
 показать весь комментарий
 
 
какие решения, почему мы не в курсе? Землю продавать или есть еще что?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. Гончарук будет упорно продолжать писать против ветра. Экономика падает, но это его не остановит.
 показать весь комментарий
 
 
Два впертих віслюка крокують до своїх цілей. Один до миру на Думбасі, а другий до краху країни.
 показать весь комментарий
 
 
А це шо за голос із дупи? Дубінський обіцяв що цього ішака ми вже не побачимо.
 показать весь комментарий
 
 
Такого слабкого Уряду в історії незалежної України ще не було.
І, до речі, це не уряд імені Гончарука. Це - Кабмін під сракою клована, саме він його висрав.
 показать весь комментарий
 
 
Даун-Гончарук, какое сопротивление, какая нахрен система, если вы абсолютно ничего не поменяли в принципе? Что ты мелешь, зебильное Одоробло? Да ты же, Чмо, жопу от унитаза не отличишь, а всё разглагольствуешь о высоких материях космического масштаба и космической глупости.
КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Давай уже....сделай прощальный круг на самокате по арене...пардон по кабмину...
 показать весь комментарий
 
 
Кто кому сопротивляется "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5573похоже на эпическую битву ПЧЁЛЫ против МЁДА ...
 показать весь комментарий
 
 
ежики плакали, кололись, но упорнр продолжали тра..ть кактус
 показать весь комментарий
 
 
Сопротивление системы продолжается.-решил возглавить теперь сопротивление системе что-ли?
 показать весь комментарий
 
Кадрові перестановки у Кабінеті Міністрів не принесуть жодних якісних змін у країні, оскільки всю повноту влади у себе в руках сконцентрував президент Володимир Зеленський.
Про це заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович у кулуарах Верховної Ради.
"Ми прекрасно розуміємо, що хто б не був зараз прем'єрміністром Укаїни, насправді повну відповідальність за дії і Кабінету Міністрів, і Верховної Ради, і за те, що робиться в державі, несе безпосередньо президент Зеленський", - підкреслив він.
"Я не бачу ніяких перспектив від такого роду змін [перестановок у Кабміні]... Це буде і далі держава, де визначальну роль відіграє президент Зеленський", - додав В'ятрович.
На його думку, Олексій Гончарук доволі випадково потрапив у крісло прем'єрміністра. "Те, що зараз будуть у жертву приносити Гончарука, зовсім не означає, що в Україні будуть якісь позитивні зміни", - наголосив депутат.
https://prm.ua/hto-b-ne-buv-prem-yerom-v-*******-za-vse-nese-vidpovidalnist-zelenskiy-v-yatrovich/
 показать весь комментарий
 
 
Какой еще "системы", депил? Минимум полгода "система" 100% ваша...кому она там "сопротивляется"?? Похоже, решили Лешу зашкварить окончательно
 показать весь комментарий
 
Сопротивление патриотов продолжается. Но ничего страшного, они своим принципам не изменят. Как валили страну, так и продолжат валить
 показать весь комментарий
 
 
Держите интригу до конца!
"Чем больше актёр - тем больше пауза!"
 показать весь комментарий
 
Єдиний принцип зегенратизму який чітко прослідковується - заповнення всіх посад антиукраїнями з національних меншин. Якщо вони "не зрадять своїм принципам" то ми дієво нагадаємо про свої, українські, принципи. А це, браття, погром та Коліівщина.
 показать весь комментарий
 
Лёха с самокатом перепрыгнул
Старпёра Азирова с лопатой! "Опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо", - Гончарук - Цензор.НЕТ 7148
 показать весь комментарий
 
Конечно не измените, нельзя изменить тому чего нет.
 показать весь комментарий
 
 
У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе/ даже дваждынесудимый не был таким косноязычным как этот придурок.
 показать весь комментарий
 
Срамокатчик, ти зовсім глузд втратив? Вже більш, ніж пів року, ВИ Є СИСТЕМА! ВРУ, КМУ, ОПа - все ваше! То яка ж система вам ще заважає? Корупцію, кумівство, олігархів ви ж вже подолали ще в минулому році. Чи ви настільки пагані танцюристи, що вам заважає навіть те, чого нема?
 показать весь комментарий
 
Алексей, Молодец, хорошо на хвост наступил пережравшим казнокрадам, и дерибанщикам, так держать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх