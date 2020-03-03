 "Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил перед заседанием Кабмина 3 марта
"Рад видеть вас в хорошем настроении. У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал он
Гончарук также напомнил, что на прошлой неделе они сделали "важный шаг, чтобы коррупция исчезла в Государственной фискальной службе" и "приняли важные решения о замене менеджмента в энергетических компаниях".
Премьер также выразил надежду, что новые люди "быстро прекратят тот беспорядок со схемами, НДС и налогами на таможне".
Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.
Гуго Карлович ™
Гваделупский лупоглазый ишак
у масовсці грошей заробляти
І, до речі, це не уряд імені Гончарука. Це - Кабмін під сракою клована, саме він його висрав.
КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ, КЛОУН И ШУТ!!!
Про це заявив народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович у кулуарах Верховної Ради.
"Ми прекрасно розуміємо, що хто б не був зараз прем'єрміністром Укаїни, насправді повну відповідальність за дії і Кабінету Міністрів, і Верховної Ради, і за те, що робиться в державі, несе безпосередньо президент Зеленський", - підкреслив він.
"Я не бачу ніяких перспектив від такого роду змін [перестановок у Кабміні]... Це буде і далі держава, де визначальну роль відіграє президент Зеленський", - додав В'ятрович.
На його думку, Олексій Гончарук доволі випадково потрапив у крісло прем'єрміністра. "Те, що зараз будуть у жертву приносити Гончарука, зовсім не означає, що в Україні будуть якісь позитивні зміни", - наголосив депутат.
https://prm.ua/hto-b-ne-buv-prem-yerom-v-*******-za-vse-nese-vidpovidalnist-zelenskiy-v-yatrovich/
"Чем больше актёр - тем больше пауза!"
Старпёра Азирова с лопатой!