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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) МИД (5321) Кулеба Дмитрий (263)

 Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

Объединение должностей министра иностранных дел Украины и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции только усилит интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он журналистам на полях конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время Кулеба не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном назначении на должность министра иностранных дел Украины на внеочередном заседании Верховной Рады в среду.

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"Все назначения состоятся, или не состоятся, по результатам завтрашнего дня. Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать, ожидать. Я привык всегда делать выводы по результатам принятых или не принятых решений", - подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять, но еще раз подчеркиваю что решение - в руках президента и парламента", - сказал Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3179054
 
 
 Топ комментарии
 
всі "реформи" зеленського та ко" це перейменування державних установ в офіси та спочатку об'єднання, а через деякий час знов роз'єднання міністерств, установ, посад - імітація діяльності.
а відбувається це виключно через їхню загальну тупість та недолугість, й зеленського зокрема.
люди не на своїх місцях.
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Кулеба производит впечатление мягко говоря не очень умного человека ... Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8925
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Що можна сказати - Пристайко сказав найважливіше, що встиг - про побєдобєсіє!
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А саме це й стане камінчиком випробування для нового міністра , у якого татко слугував совковій дипломатії до самої пенсії...
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Це означає, що Пристайко помахає рукою на прощання. Це було зрозуміло ще кілька днів тому, коли Пристайко у дипломатичній формі сказав що він традиційний, а от Єрмак - не традиційний... (дипломат).
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Кондом з кремлівським баченням місця України в ТС .
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Российский миф о Второй мировой терпит поражение в Украине
Заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко, что Украина не будет праздновать 9 мая "по-московски", а Владимир Зеленский не примет участия в помпезных церемониях в российской столице, вызвало предсказуемое раздражение политиков и СМИ в Москве, пишет Виталий Портников для "Деталей"...
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Є такий райцентр на Полтавщині Кобеляки (біля Новосанжар доречі). Там усе місто в усі післявоєнні десятиріччя відзначало 9 травня біля пам"ятнику загиблому воїну на міькому кладовищі - мітинг від влади, поминальні міровприємства... Ходила туди ще з татком за ручку , який почав війну 19-річним ще на Білофінській а закінчив для себе важко пораненого ,вивозячи трупи через Ладожське озеро з Ленінгараду та завозячи туди їжу на студобекорі американському ...
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всі "реформи" зеленського та ко" це перейменування державних установ в офіси та спочатку об'єднання, а через деякий час знов роз'єднання міністерств, установ, посад - імітація діяльності.
а відбувається це виключно через їхню загальну тупість та недолугість, й зеленського зокрема.
люди не на своїх місцях.
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Кулеба производит впечатление мягко говоря не очень умного человека ... Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8925
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Сивоха Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6902 Королевская Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6902Рабинович Или лысый все-таки Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6902 Война и позор...
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гигант дебилизма- Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции",(((поставь мертвечука, али лукаш с шуфричным ???))
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Приставка не виправдав очікувань. Але вірна думка прозвучала від одного політолога-міністр МЗС як раз той, що виконує у кабміні волю президента у першу чергу... Приставлений для цього - й ще не відом , що він від Вовки отримував для виконання а що виконував ... От тепер Кулеба нам й продемонструє справжню смичку з Єрмаком.
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А у нас все добре у зовнішній політиці (МЗС) і в економіці країни (решта КМУ) настільки, що роботи по цим двом напрямкам немає і ці посади можна об'єднать?
Дибілєти, для збільшення впливу МЗС треба не об'єднувати цю посаду з кимось, а надати більше прав. А коли об'єднать, то жоден з напрямків нормально функціонувати не буде: одне буде приорітетом за рахунок іншого.
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