 Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он журналистам на полях конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время Кулеба не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном назначении на должность министра иностранных дел Украины на внеочередном заседании Верховной Рады в среду.

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"Все назначения состоятся, или не состоятся, по результатам завтрашнего дня. Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать, ожидать. Я привык всегда делать выводы по результатам принятых или не принятых решений", - подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять, но еще раз подчеркиваю что решение - в руках президента и парламента", - сказал Кулеба.