 Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит дипломатию и евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он журналистам на полях конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время Кулеба не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном назначении на должность министра иностранных дел Украины на внеочередном заседании Верховной Рады в среду.
"Все назначения состоятся, или не состоятся, по результатам завтрашнего дня. Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать, ожидать. Я привык всегда делать выводы по результатам принятых или не принятых решений", - подчеркнул он.
Также вице-премьер отметил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия.
"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять, но еще раз подчеркиваю что решение - в руках президента и парламента", - сказал Кулеба.
Заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко, что Украина не будет праздновать 9 мая "по-московски", а Владимир Зеленский не примет участия в помпезных церемониях в российской столице, вызвало предсказуемое раздражение политиков и СМИ в Москве, пишет Виталий Портников для "Деталей"...
а відбувається це виключно через їхню загальну тупість та недолугість, й зеленського зокрема.
люди не на своїх місцях.
Дибілєти, для збільшення впливу МЗС треба не об'єднувати цю посаду з кимось, а надати більше прав. А коли об'єднать, то жоден з напрямків нормально функціонувати не буде: одне буде приорітетом за рахунок іншого.