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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) отставка (2529) Гончарук_Алексей (770) Дубинский (66) Шмыгаль Денис (12)

 "Слуга народа" Дубинский: Гончарук - в отставку, премьер - Шмыгаль, МВД - Аваков, Кабмин будет перезагружен

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский утверждает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Маркарова. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. МВД - Аваков. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны", - написал Дубинский.

Позже он дописал: 

Уточнение. Минфин - Уманский. За Маркаровой будет уволен Нефедов.

Минэнерго - хотят Плачкова".

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Как сообщалось ранее, на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта будут вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Слуга народа Дубинский: Гончарук - в отставку, премьер - Шмыгаль, МВД - Аваков, Кабмин будет перезагружен 01

Слуга народа Дубинский: Гончарук - в отставку, премьер - Шмыгаль, МВД - Аваков, Кабмин будет перезагружен 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179052
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, еще полгода отсрочки Зелупер оформил))) но это не поможет, крутое пике продолжается.
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ну вот пошли в ход любовники любовниц из Квартала 95
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Опять в барделе кровати переставили..
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Не знаю куда идет Гончарук,за то точно знаю,что Дубинский ходит к маме за очередной машиной покататься,а за "честно" отработанными бабками,идет к Бене.Так,что пущай звиздит подстилка Коломойского,щас таких звиздунов много.У каждого свой телеграмм кананал.
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В оригіналі посту міньйона Коломойського ще Аваков залишається, але в тексті новини чомусь це тактовно пропустили. Цензори на цензорі?)
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Нові обличчя будуть оголошені президентом сьогодні на фракції. Це: ..., МОЗ. Багато вакансій ще вільні"

Оце класю Скалецька там ще у Нових Санжарах, а її вже знімають.
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Интересно, а если не сбудется, ему начистят рожу где-нибудь в кулуарах?
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Этой говорящей жопе Коломойского верить, себя не уважать, оно по жизни пиндело и дальше будет.
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Залишилося зробити останній крок - перевести "Укроборонпром" в розряд міністерства і поставити на чолі нього військово та технічно компетентне керівництво української національності.
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Пан дубинський зарекомендував себе як продажна гнида, що «любить швидкість»! Тому всі його слова можна вільно множити на нуль! Інформаційне сміття, не більше того!
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Ну если милованов и гетьманцев остаются на своих местах,значит экономика продолжит лететь в пропасть,зелька решился только на полумеры ради пиара - типа смотрите,как лихо я работаю.
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на Цензорі постійна помилка в текстах статей. !! Не "слуга народу", а "слуга урода", про кого б з цьго злочинного угруповання мова б не йшла !!
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шмигаль и плачков - і до ЧОГО тут ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ і тим паче ахметов............
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Тю .. Так а президент шо ,, останется старый "Слуга народу" Дубінський: Гончарук - у відставку, прем'єр - Шмигаль, МВС - Аваков, Кабмін буде перезавантажено - Цензор.НЕТ 5532 . ?? Ну и что это за перезагрузка .? Курам на смех .. "Слуга народу" Дубінський: Гончарук - у відставку, прем'єр - Шмигаль, МВС - Аваков, Кабмін буде перезавантажено - Цензор.НЕТ 135 ..
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Все что предлагает Дубинский и Бужанский - сразу в МУСОР! Решалы хреновы!
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То,что соросят будут гнать писал месяц тому назад,а про будущего премьера-3-и дня тому(Light HeightsОчередное Шмыгалово!
01.03.2020 02:07)Только вот смысл в этих перестановках без реальных земельных(как Канада-8-м га.земли в одни руки),антикорупционных(запрет оффшоров,посадки),внешнеполитических(отмена безвиза с агрессором) реформ,теряется полностью.
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Задымились-загорелись пердаки падлючей ЗЕ-камарильи министерской, заныли ЗЕ-дупы рыхлые и разнеженные, в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемые - почуяли родимые пендели булкодробительные, им коварно приготовляемые. Замерещился ЗЕ-дупам кошмар леденящий, как вытряхивают жесткосердно из кресел министерских на улицу слякотную, в ненастье весеннее, на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. Возопит истошно ЗЕ-кодла министерская - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеются над ними вороны чёрные да сороки белобокие. Встретит в подворотне мрачной отставленная ЗЕ-кодла министерская предводителя изгнанного Гончарука Цапа Козлобородого с самокатом из жопы нелепо торчащим, заключат друг друга в объятия скорбные, заголосят плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
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