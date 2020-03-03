 "Слуга народа" Дубинский: Гончарук - в отставку, премьер - Шмыгаль, МВД - Аваков, Кабмин будет перезагружен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.
"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Маркарова. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. МВД - Аваков. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны", - написал Дубинский.
Позже он дописал:
Уточнение. Минфин - Уманский. За Маркаровой будет уволен Нефедов.
Минэнерго - хотят Плачкова".
Как сообщалось ранее, на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта будут вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.
Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Оце класю Скалецька там ще у Нових Санжарах, а її вже знімають.
01.03.2020 02:07)Только вот смысл в этих перестановках без реальных земельных(как Канада-8-м га.земли в одни руки),антикорупционных(запрет оффшоров,посадки),внешнеполитических(отмена безвиза с агрессором) реформ,теряется полностью.