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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) отставка (2529) Гончарук_Алексей (770) Дубинский (66) Шмыгаль Денис (12)

 "Слуга народа" Дубинский: Гончарук идет в отставку, премьер-министр - Шмыгаль, МВД - Аваков, Кабмин будет перезагружен

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский утверждает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram.

"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Маркарова. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. МВД - Аваков. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны", - написал Дубинский.

Позже он дописал: 

Уточнение. Минфин - Уманский. За Маркаровой будет уволен Нефедов.

Минэнерго - хотят Плачкова".

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Как сообщалось ранее, на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта будут вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Слуга народа Дубинский: Гончарук идет в отставку, премьер-министр - Шмыгаль, МВД - Аваков, Кабмин будет перезагружен 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179052
 
 
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Ну, еще полгода отсрочки Зелупер оформил))) но это не поможет, крутое пике продолжается.
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ну вот пошли в ход любовники любовниц из Квартала 95
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Опять в барделе кровати переставили..
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Интересно, а если не сбудется, ему начистят рожу где-нибудь в кулуарах?
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Этой говорящей жопе Коломойского верить, себя не уважать, оно по жизни пиндело и дальше будет.
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Залишилося зробити останній крок - перевести "Укроборонпром" в розряд міністерства і поставити на чолі нього військово та технічно компетентне керівництво української національності.
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Пан дубинський зарекомендував себе як продажна гнида, що «любить швидкість»! Тому всі його слова можна вільно множити на нуль! Інформаційне сміття, не більше того!
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