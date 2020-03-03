 Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Tellegram.
"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Маркарова. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны", - написал Дубинский.
Как сообщалось ранее, на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта будут вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.
Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
Уж точно будет лучше, чем МАУПовец-якобы юрист Гончарук.
Поменялось шыло-на мыло...
Если все идиоты остаются на местах, зачем увольнять гончарука?
Дубинский явно брешет.
Трогать нельзя.
Наблюдая за перестановкой кроватей в борделе
В среду ожидается перестановка кроватей в борделе. Будут менять часть правительства и некоторых силовиков на более луДших. Не, ну всё логично.
Вот смотрите. За время, прошедшее после озеленения ВР, Кабмина, РНБО, СБУ, ГБР и всех прочих мест, существующих дабы сделать жизнь в Украине безопаснее, богаче и веселее, получилось у них только последнее. Веселее стало, это без базару. Я утром как новости открою - сразу начинаю то плакать, то смеяться, то «щетиниться как ёж», потому как спокойно смотреть на эти фрикции совершенно невозможно. А вот насчёт всего остального - тут про*б за про*бом, и рейтинги падают даже у статистиков Разумкова. Поэтому что? Правильно. Надо министров поменять. И взять нового генпрокурора, без табу чтоб был и молча подписывал любую хрень, которую ему на стол положили.
А главное, время так удачно подобрали! В марте Украина должна выплатить почти 28 млрд гривен - кредиты и ОВГЗ. Денег, естественно, нет. Откуда им взяться, когда инвесторы шарахаются как от чумы, крупнейших налогоплательщиков мы щемим в пользу бизнес-интересов «новых» рыл, НДС экспортёрам возвращать передумали, а под дверью стоит кудрявая бабушка Беня и тоже хочет многа денежкав. То есть в преддверии невесёлых разговоров с кредиторами зелёные надумали портфели делить.
Ну и не стоит забывать про грядущую эпидемию, к которой Украина готовее всех, если судить по количеству койкомест и огню в глазах Скалецкой. Только я вот шото подозреваю, что даже если вымрет треть населения, по статистике у нас не будет ни одного случая заболевания коронавирусом. Потому что тестов нет, бюджета на это дело тоже нет, а койкоместа есть. Вот лежите там и умирайте от пневмонии «неясной этимологии» или от «сезонного вируса гриппа».
А я, наблюдая эти перестановки кроватей в борделе, хочу спросить.
Если у нас в стране всё так зае*ись, как говорят по телевизору Мосейчучки и говорящие гениталии типа Мендель, зачем менять Кабмин, генпрокуроров и прочее НАБУ? Они так классно всё делают! Покосы растут, удои колосятся, долгожданный мир уже скребётся на пороге, пенсионеры намазывают икру прямо на пятисотенные купюры, а учителя скупили все летние туры в Ниццу.
Вы нас где-то наё*уете? Там или тут?
Или просто в отсутствие хлеба вы кидаете в людей зрелища? Причем зрелищами для критически тупых. Потому что те, кто хотя бы 4 класса закончил без двоек, по идее, знают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И если ноль умножить на ноль миллион раз, в итоге у нас будет таки ноль. Зелёный, круглый ноль. Вопиющий и окончательный.
Татьяна Худякова
Только тогда Зеленского можно будет призвать к ответу.
Жди дальше чудес от выбранного тобой ватного дегенерата.
Иди мимо, животное тупое. Размазывай теперь свои фикашки по клетке сам и не привлекай к этому окружающих.
Никогда такого не было, и вот опять!
Ложечки нашлись, но послевкусие осталось?
Вас тоже переживём
Точно, все просто, как кнопку в компьютере нажать.
Или, на крайний случай, "выдрать" из компьютера силовой провод...
Деньги то дает МВФ, или как?
Или как...
Оце класю Скалецька там ще у Нових Санжарах, а її вже знімають.