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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) отставка (2529) Гончарук_Алексей (770) Дубинский (66) Шмыгаль Денис (12)

 Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский утверждает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Tellegram.

"Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Маркарова. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны", - написал Дубинский.

Также смотрите: "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта будут вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179052
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, еще полгода отсрочки Зелупер оформил))) но это не поможет, крутое пике продолжается.
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Опять в барделе кровати переставили..
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ну вот пошли в ход любовники любовниц из Квартала 95
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ну вот пошли в ход любовники любовниц из Квартала 95
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Новосад в принцине не понимает что такое наука и образование. Гончарук ее привел и с Гончаруком она должна пойти.
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Якщо тішиться Дубінський, рабінович обіцяє у Сскабєєвой пабєду з новим кабміном, шустера включив на роботіу на свою нову перемогу над Україною Ахмєтов... То висновок - олігархи знову рулять у відкриту!!!
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ну от іБЕНЕні його шавка хотілки вже озвучила.....
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идет с Беней нах. Шмигаль это человек Ахметки. жд-что немаловажно для "украинской" власти.
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Вот и посмотрим какие у ИВК позиции на сегодня
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Страшно даже представить кого в кабмин ,, загрузят ,, но по опыту , если говорят ,, хуже не будет ,, то грядет пипец .
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Отвалился хвост, горит двигатель-нужно срочно поменять местами пилотов, диспетчера, и пусть стюардессы успокоят пассажиров. Полет продолжается.
Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський - Цензор.НЕТ 411
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Ну, еще полгода отсрочки Зелупер оформил))) но это не поможет, крутое пике продолжается.
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Дубинский пришел в Раду в футболке с надписью "Мама любит скорость" Гончарук идет в отставку - премьер-министр Шмыгаль. Кабмин будет перезагружен, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6821
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А Шмыгаль что за фрукт? Таксиситом работал или водопроводчиком?
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З січня 2018 року був директором Бурштинської ТЕС, що належить українському олігарху Рінату Ахметову[7].
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Почитала биографию Шмыгаля, закончил Львовскую политехнику, кандидат экономических наук, опыт работы - от бухгалтера, потом начальник финотдела, потом зам. по экономике, до генерального директора предприятия. Родом из Львова.
Уж точно будет лучше, чем МАУПовец-якобы юрист Гончарук.
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Гончарук хотя бы работал на БРДО - канадско грантовую контору без собственника, а Шмыгаль человек Ахметова. Деолигархизация по зєлєбобиковски
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не, ну хотя бы не кварталовец, хотя бы не от бени и хотя бы не с донбаса
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Класні критерії відбору після часів Порошенка: «ну хоча б не весільний фотограф з вулиці»...
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Та да, при шеколадном было круто: все из рошена рулили -карамельные спецы на все руки...)
Поменялось шыло-на мыло...
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Какая разница, в фильме все правда...
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Шмыгаль - не рыба, не мясо... Милованов, Малюська, Новосад - это ужас... Все пропало, шеф, все пропало...
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Ему и не нужно быть рыбой или мясом. Как Ринат скажет - так и будет.
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Я чета прогнал.
Если все идиоты остаются на местах, зачем увольнять гончарука?
Дубинский явно брешет.
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Мудрый нарид адабряет! Делайте их вместе!
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Получается Скалецкая зря в санаторий отправилась? Не оценили ее "подвиг"?)
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Ну хоть потр... эээ... с пользой время там провела.
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Это священная корова и эмблема правительства дураков.
Трогать нельзя.
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Ця беніна підстилка саме цього й добивається
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А что, разве по закону не весь кабмин накуй, если премьера в опу?
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Где ЗекоМанда а где закон - вы не путайте "беспредельщика барыгу" и "законопослушных" земудаков ...
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Надо было задать себе этот аопрос на выборах,а сейчас уже поздно.
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видать, ти, зебіл, собі пізно задаєш...
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Таня Адамс
Наблюдая за перестановкой кроватей в борделе

В среду ожидается перестановка кроватей в борделе. Будут менять часть правительства и некоторых силовиков на более луДших. Не, ну всё логично.

Вот смотрите. За время, прошедшее после озеленения ВР, Кабмина, РНБО, СБУ, ГБР и всех прочих мест, существующих дабы сделать жизнь в Украине безопаснее, богаче и веселее, получилось у них только последнее. Веселее стало, это без базару. Я утром как новости открою - сразу начинаю то плакать, то смеяться, то «щетиниться как ёж», потому как спокойно смотреть на эти фрикции совершенно невозможно. А вот насчёт всего остального - тут про*б за про*бом, и рейтинги падают даже у статистиков Разумкова. Поэтому что? Правильно. Надо министров поменять. И взять нового генпрокурора, без табу чтоб был и молча подписывал любую хрень, которую ему на стол положили.

А главное, время так удачно подобрали! В марте Украина должна выплатить почти 28 млрд гривен - кредиты и ОВГЗ. Денег, естественно, нет. Откуда им взяться, когда инвесторы шарахаются как от чумы, крупнейших налогоплательщиков мы щемим в пользу бизнес-интересов «новых» рыл, НДС экспортёрам возвращать передумали, а под дверью стоит кудрявая бабушка Беня и тоже хочет многа денежкав. То есть в преддверии невесёлых разговоров с кредиторами зелёные надумали портфели делить.

Ну и не стоит забывать про грядущую эпидемию, к которой Украина готовее всех, если судить по количеству койкомест и огню в глазах Скалецкой. Только я вот шото подозреваю, что даже если вымрет треть населения, по статистике у нас не будет ни одного случая заболевания коронавирусом. Потому что тестов нет, бюджета на это дело тоже нет, а койкоместа есть. Вот лежите там и умирайте от пневмонии «неясной этимологии» или от «сезонного вируса гриппа».

А я, наблюдая эти перестановки кроватей в борделе, хочу спросить.

Если у нас в стране всё так зае*ись, как говорят по телевизору Мосейчучки и говорящие гениталии типа Мендель, зачем менять Кабмин, генпрокуроров и прочее НАБУ? Они так классно всё делают! Покосы растут, удои колосятся, долгожданный мир уже скребётся на пороге, пенсионеры намазывают икру прямо на пятисотенные купюры, а учителя скупили все летние туры в Ниццу.

Вы нас где-то наё*уете? Там или тут?
Или просто в отсутствие хлеба вы кидаете в людей зрелища? Причем зрелищами для критически тупых. Потому что те, кто хотя бы 4 класса закончил без двоек, по идее, знают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И если ноль умножить на ноль миллион раз, в итоге у нас будет таки ноль. Зелёный, круглый ноль. Вопиющий и окончательный.
Татьяна Худякова
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а дубинскому - абы первым квакнуть))) от жеж говномет
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Пусть Тимошенко ставят премьер министром.
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Брехло ты, Тимошенко эту традицию кучмы остановила!
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Так, лишилось до Кловуна додати Жульку і тоді щасливий піз.дец точно неминучий!
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Тимошенко не позволит эксперименты проводить на людях и то хорошо.
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А дупу на ніч вона тобі мити не буде? Задовбали із цією брехливою популісткою. Нах.р мені непотрібна її "соціальна країна", я хочу жити в капіталістичній країні рівних можливостей, а не годувати таких як ти трутнів.
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Ну так вали в краини ривних мажливостей, а тут этого дерьма чтобы больше не было, все уже сыты по горло вашими ривними можливостями.
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Звісно, я і не очікував від тебе пропозиції збудувати тут таку країну, а хто ж тебе годувати буде, такі трутні як і ти?
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С потрохом збудувати? ну ну... Будувальщики , мля.
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Зеленский должен взять на себя ответственность за премьера-дурака ,повторная ошибка может иметь уже серьёзные последствия .
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Для начала избиратели должны взять на себя ответственность за Зеленского, которого они выбрали.
Только тогда Зеленского можно будет призвать к ответу.
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Та избиратели ВСЁ сделали правильно ,если бы не дай Бог осталась банда Барыги то на Украине можно было уже смело ставить крест а так шансы всё-таки есть .
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АААА!!! Ну тогда досвидос, дибил.

Жди дальше чудес от выбранного тобой ватного дегенерата.
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Что может показать и как примату, который голосовал за ватного шута и теперь ждет от него перспектив?

Иди мимо, животное тупое. Размазывай теперь свои фикашки по клетке сам и не привлекай к этому окружающих.
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Ну у тебя то точно перспектив НОЛЬ Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2235дураком ты родился им и помрёшь .
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За хорошую работу в отставку не отправляют так быстро, так что пусть сначала вернет премии, которые эта краса себе навыписывала со своей командой перед новым годом за "отличную работу".
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Якщо кожні півроку перезагружати Кабмін, то за 5 р. в Україні не останеться ні одного безробітного коміка.
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При отставке Премьер-министра, действующий кабинет министров уходит туда же (в пешую эротическую прогулку). После чего согласно закону, кажется 2-е недели необходимо сформировать новый кабинет министров. Не ПЕРЕЗАГРУЗКА, нет такого определения в Конституции, а отставка всего кабинета с последующим формированием нового. Таким образом действующий премьер-министр скорее всего останется. Ну или как вариант, опять нарушать Конституцию, не впервой!

Никогда такого не было, и вот опять!
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Не 2-е недели, а два месяца (60 дней). Две недели дается Президенту для подачи кандидатуры нового премьера.
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Аналитика по текущей политической ситуации от зебилов ...

Гончарук йде у відставку - прем'єр-міністр Шмигаль. Кабмін буде перезавантажений, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7697
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Кілька днів тому були такі прогнози, що "Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП. Премьер-министр Шмыгаль - человек Ахметова".
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А кому у нас принадлежит Бурштынская ТЭС, где директорствовал тов. Шмыгать?
Ложечки нашлись, но послевкусие осталось?
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«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь»
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А вы друзья как не садитесь , вы в музыканты (министры ) не годитесь ... Все был бред с самого начала . Ни чего толкового сделано не было ,одно блаа блаа блаа ..... А лозунг " сделаем их еще раз " - это ведь народа касалось .. ПОЗДРАВЛЯЮ 73 % населения вас очередной раз сделали ....
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Тю, а де винуватець свята? Ну той поц, який брав на себе усю відповідальність? Який під своїм ім'ям набрал у ВРУ масажистів, до Уряду нікому невідомих "фахівців"? Коли воно відповість за згаєний рік нашого життя???
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Собаков на месте, все ок, зебилы - земрази.
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Віцепрем'єром з оборони слуги планують призначити Авакова.
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Это был последний шанс для недоумков - сменить всех, от "премьера " до Новосад. Но они, этот шанс, в своем стиле, опять продуют.
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Если Милованова и Макркарову оставляют - эти все перестановки до ж...пы.
Вас тоже переживём
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"Кабмин будет перезагружен, - Дубинский"

Точно, все просто, как кнопку в компьютере нажать.
Или, на крайний случай, "выдрать" из компьютера силовой провод...

Деньги то дает МВФ, или как?
Или как...
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кому верить говорящей жопе не разу не чёрту дубинскому или зелебобикам из сервантерии - чего угодно барин с Москвы
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Не знаю куда идет Гончарук,за то точно знаю,что Дубинский ходит к маме за очередной машиной покататься,а за "честно" отработанными бабками,идет к Бене.Так,что пущай звиздит подстилка Коломойского,щас таких звиздунов много.У каждого свой телеграмм кананал.
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В оригіналі посту міньйона Коломойського ще Аваков залишається, але в тексті новини чомусь це тактовно пропустили. Цензори на цензорі?)
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Нові обличчя будуть оголошені президентом сьогодні на фракції. Це: ..., МОЗ. Багато вакансій ще вільні"

Оце класю Скалецька там ще у Нових Санжарах, а її вже знімають.
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Интересно, а если не сбудется, ему начистят рожу где-нибудь в кулуарах?
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