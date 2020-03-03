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 Общество
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Все про:Черновицкая область (386) Ляшко Виктор (27) COVID-19 (464)

 Заболевший коронавирусом в Черновицкой области не контактировал с большим количеством людей, - МОЗ

Первый случай коронавируса зафиксирован в Черновицкой области.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Вчера МОЗ сообщало о четырех подозрениях на коронавирус, сегодня одно из них подтвердилось. У заболевшего мужчины зафиксированы такие симптомы как лихорадка и сухой кашель.

В данный момент заболевший находится в изоляции в госпитальной базе. По словам Ляшко, ему могли бы оказывать лечение на дому, однако поскольку это первый в Украине случай, то было решено поместить мужчину в медучреждение. Состояние больного стабильное.

"Он не контактировал с большим количеством людей. Мы знаем всех контактных и со всеми проработали. Наиболее близкий - это жена, так как они вместе путешествовали. Сейчас она находится в самоизоляции в своей квартире, симптомов респираторной инфекции у нее нет. С ней на постоянном контакте находится медицинский сотрудник. В случае появления симптомов у нее также будут взяты образцы для исследования", - сказал Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что сработала своевременная информация МОЗ:

"Люди прислушались к памятке МОЗ о самоизоляции и после возвращения из Италии не порводили встреч со своими близкими. Они находились в своей квартире... Памятки передаются всем, кто пересекает украинскую границу и кто был в странах, где зафиксирована инфекция".

По поводу возможного  времени заражения, он отметил:

"Инкубационный период - до 14 дней. Пик инкубационного периода - 5-7 день. Они путешествовали с 21 февраля. Симтомы появились 28-го. Госпитализация состоялась 29 числа. 1 марта были проведены лабораторные исследования, результаты стали известны вчера поздно вечером".

Смотрите также: Брифинг замглавы Минздрава Ляшко о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине. ВИДЕО

Также Ляшко напомнил методы профилактики острых респираторных инфекций, к каким относится и коронавирус:

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, тогда, когда они не нужны. Посколько это создает ложную защиту... В первую очередь мы должны знать, что нужно мыть руки доовльно часто. Если нет возможность мыть руки, то обрабатывать их антисептическими средствами. Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с людьми с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на расстоянии 1,5-2 метра от больного человека".

Он подчеркнул, что маску должны носить больные люди, чтобы минимизировать дальнейшее распространение вируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3179048
 
 
 Топ комментарии
 
Дак а с большим и не нада. Тех хто летел с зараженным в самолете и ехал в маршрутке заглаза хватит...
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Все закашлявшие должны немедленно сесть в очередь под дверью семейного врача! И не дай Бог, забыли взять талончик... Через пару дней посчитаем "контактирующих"... Посмертно.
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"...и после возвращения из Италии не общалось..." и даже в магазин не ходили за продуктами, а канализация у них отдельная, с полной утилизацией...
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не забудьте у него спросить, за кого голосовал. это очень важно.
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Любитель путешествовать по Европе в разгар эпидемии - это скорее фанат "безвиза", т.е. сам понимаешь за кого он голосовал.
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Угу.Поклонники бубочки работают без выходных
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Сэм - восэм - не больше . Как в анекдоте . Это не МОЗ , а филиал шапито .
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Дак а с большим и не нада. Тех хто летел с зараженным в самолете и ехал в маршрутке заглаза хватит...
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Даже если в такси, таксит потом подвезет кого то на жд
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Все закашлявшие должны немедленно сесть в очередь под дверью семейного врача! И не дай Бог, забыли взять талончик... Через пару дней посчитаем "контактирующих"... Посмертно.
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Для этого и "реформа" сделана. Ведь от вируса умирают ослабленные, пожилые, а у них дыра в пенсионном фонде.
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"...и после возвращения из Италии не общалось..." и даже в магазин не ходили за продуктами, а канализация у них отдельная, с полной утилизацией...
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С Закарпатьем путаете - но у румынов вроде как имперский комплекс подлечили и у них другие проблемы, во всяком случае надпись Bucovina este România я видел только раз а в Румынии я был достаточно много. А вот Венгрии да там тараканы никак не успокоятся - а все почему ****** их мало и холеют на государственном уровне. Например количество мудаков в Польше кричащих что Львов польский город примерно равно количеству мудаков у нас кричащих что Хелм (Холм) украинский, мало того я поставлю 10 баксов что "вожди" этих двух групп получают зарплату в одной кассе - угадаете какой ?
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ЛОЛ. Жену не поместили на карантин, да и мужика госпитализировали только потому что он первый.
Всех следующих будут лечить на дому. Зелёная медицина.
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Ага. Он контактировал с меньшим количеством людей. Так что всьо нормально
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О, первый пошёл. Дальше скрывать уже не получается? Вирус давно в нашей стране, как и у соседей, то что наши беспомощны, некомпетентны, не значит что вируса нет. А между тем в аптеках даже марлевых масок нет, обалденная у нас медицина с мать её "реформой"!
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Он что в колбе прилетел из италии, там же целый салон народа...
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