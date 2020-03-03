 "Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Я считаю, что необходимо, чтобы был в любом случае руководитель НАБУ Сытник и Генеральный прокурор Рябошапка. Потому что к ним больше вопросов относительно их работы и деятельности их структур. На сегодняшний день, хоть мы и разблокировали работу НАБУ и ГБР, позволили Антикоррупционному суду рассматривать все эти дела, но нет результата", - сказал Качура.

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На вопрос о том, приглашены ли руководители НАБУ и Офиса Генпрокурора, он ответил: "Я выражал свое желание руководству фракции. Надеюсь, что они пригласили. Это будет логично, что если мы будем говорить о правоохранительных органах и и эффективности их работы, то их представители должны присутствовать".

Качура рассказал, что на заседании фракции может быть президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.

"Я думаю, что они приглашены", - сказал нардеп.