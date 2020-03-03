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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11681) Сытник (760) Рябошапка Руслан (303) Качура (27)

 "Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура

Во фракции "Слуга народа" ожидают на своем вечернем заседании 3 марта директора НАБУ Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Я считаю, что необходимо, чтобы был в любом случае руководитель НАБУ Сытник и Генеральный прокурор Рябошапка. Потому что к ним больше вопросов относительно их работы и деятельности их структур. На сегодняшний день, хоть мы и разблокировали работу НАБУ и ГБР, позволили Антикоррупционному суду рассматривать все эти дела, но нет результата", - сказал Качура.

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На вопрос о том, приглашены ли руководители НАБУ и Офиса Генпрокурора, он ответил: "Я выражал свое желание руководству фракции. Надеюсь, что они пригласили. Это будет логично, что если мы будем говорить о правоохранительных органах и и эффективности их работы, то их представители должны присутствовать".

Качура рассказал, что на заседании фракции может быть президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента.

"Я думаю, что они приглашены", - сказал нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3179047
 
 
 Топ комментарии
 
Слугі паршівіє! как чєлобітную падайотє! "Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 639
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Заседание "Слуг Уродов" с прокурором, правительством и шутом гороховым, это фестиваль.
"Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1539
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доречі, а боклан має всі успіхи гончарука замінити на посаді. пре"єра в слузі грав, досвід є.

"Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 9954
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Объясните кто либо соевым идиотам этого сайта, что Зеленский уже почти год, как президент Украины, вместо свыночолого гэтьмана. Хоть им эта реальность и будет шоком."Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 63
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А работает как ударно на посту преЗЕдента. Ни дня без зашкваров!
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Имхо надо заниматься тем, в чем ты профи. А не кухаркам в президентах рассекать.
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Заседание "Слуг Уродов" с прокурором, правительством и шутом гороховым, это фестиваль.
"Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1539
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Слугу народа навичили казати що вони хотять ...
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Прємно було спостерігати й дивно, як учора Пінчук їм опозицію без Жопоблоку подав на Свободі Слова ... Огризались якось слабо блєянієм овечим...
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"Слуга народа" хочет видеть на заседании своей фракции Сытника и Рябошапку, а ещё Брюса Уиллиса, Дэвида Копперфильда и Джину Джерсон
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Україна чи Коломойський? Банкір роз'яснив усе - вибір за Зеленським! https://www.youtube.com/watch?v=MfSX7YeSgHo
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А они хотели ВСЕХ видеть в гробу, в белых тапочках
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