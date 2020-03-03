 В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19, - источник в МОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Украины.

Ожидается, что на брифинге в 12:00 МОЗ сообщит об этом официально.

Как сообщалось ранее, сегодня состоится брифинг заместителя Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

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Напомним, в конце декабря 2019-го в Ухани (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

26 февраля впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения, чем внутри страны. Новыми очагами стали Италия, Иран, Южная Корея и Япония.

С начала вспышки коронавируса во всем мире зафиксировано 90 936 случаев инфицирования COVID-19 и 3117 смертей. В Украине за одну неделю в феврале ОРВИ заразились более 217 000 человек, а 10 пациентов погибли от гриппа.