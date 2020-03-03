 В Украине зафиксировали первый случай коронавируса COVID-19, - источник в МОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Украины.
Ожидается, что на брифинге в 12:00 МОЗ сообщит об этом официально.
Как сообщалось ранее, сегодня состоится брифинг заместителя Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Напомним, в конце декабря 2019-го в Ухани (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
26 февраля впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения, чем внутри страны. Новыми очагами стали Италия, Иран, Южная Корея и Япония.
С начала вспышки коронавируса во всем мире зафиксировано 90 936 случаев инфицирования COVID-19 и 3117 смертей. В Украине за одну неделю в феврале ОРВИ заразились более 217 000 человек, а 10 пациентов погибли от гриппа.
Но мет. натрий для борьбы с вирусом бесполезен, а его гидроксид - вполне.
но вирус завелся в Зеленой Сопле...
Коэффициентсмертности, от 100%, составляет 1,5 - 2,5%.
Большинство погибших от коронавируса нового типа это люди пожилого возраста - 65+ лет.
Есть большая доля вероятности, что через определенный промежуток времени, вирус мутирует и будет не более опасен чем обычный сезонный грипп. Так было с Sars в 2003м и свинным гриппом H1N1 в 2009/2010 годах.
Это не "вероятность", а нормальная эволюция любого возбудителя.
згадайте будьласка те як починалась евакуація наших громадян із Китаю. Згадали. Так от, сам президент країни Зеленський спровокував народ України на те, що люди почали перекривати автошляхи, блокувати лікарні, санаторії і таке інше. Бо він особисто евакуйованих погрожував до когось там завезти в Кончу Заспу. Тим самим він заздалегідь цим нашим громадянам приклеїв ярлики "ЗАРАЗНІ". І як ви думаєте, як на це мало відреагувати суспільство? Маєм те що маємо. Друге. Нас переконують на тому, що інкубаційний період цього коронавірусу триває дві неділі, тобто 14 календарних доби. А от іноземні інфекціоністи говорять про те, що інкубаційний період саме цьго коронавірусу триває до 27 діб. Тобто всіх, кого ізолювали під карантин і будуть відпущені через 14 діб, потенційно можуть бути розповсюджувачами коронавірусу який може проявити себе на 27-му, або 30-у добу. Ну і почнеться. А коли почнеться, то нам при стані нашої медецини я думаю, що всім П****Ц! Отака х**ня малята!
Навіщо виставу влаштовувати.
Працювали би більше, а не на екранах світились.