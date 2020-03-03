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 Политика Украины
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Все про:дороги (1910) Голик Юрий (89)

 "Укравтодор" получит на дороги 85 млрд грн, ОГА – 22 млрд, - координатор Национальной программы "Большая стройка" Голик

На строительство и капитальный ремонт дорог Укравтодор получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик, отметив что на дороги в нынешнем году будут выделены рекордные объемы средств.

"Это деньги из трех источников. Первый непосредственно деньги из Дорожного фонда. Было принято соответствующее постановление Кабмина и 31 млрд пойдут на капитальный ремонт дорог. Второй источник – деньги международных финансовых организаций, это порядка 6,5 млрд грн. И третий – государственные гарантии. Укравтодор планирует привлечь деньги госбанков - это порядка 19,5 миллиарда. Два необходимых для этого закона Верховная Рада недавно приняла", - отметил Голик.

По словам координатора Национальной программы "Большая стройка", также на строительство дорог будут направлены так называемые деньги "Газпрома".

"Это порядка 30-35 млрд, в зависимости от того как решит Президент и правительство. Итого - порядка 85 млрд, которые будут в распоряжении Укравтодора. По всем этим деньгам уже понятно какие дороги будут сделаны, понятно, где какая процедура проходит и когда закончится, когда будут подписаны договора с исполнителями, и когда физически начнуться работы на конкретной трассе", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Юрий Голик заявил, что "Большая стройка" началась вовремя благодаря своевременному планированию.

Источник: https://censor.net.ua/n3179041
 
 
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Ой, што то претчуствие плохое. Как бы барыгамальдивский все деньги не своровал.
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А почему тогда в бюджете на дороги - меньшие деньги? Из каких закромов нашкребут, миллиардеры хреновы?
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По-моему , или Зеленский, или Гончарук говорили что ямкового ремонта не будет, что денег будет выделено достаточно.... та шуруют ямки, кучочками вырезают, аж гай шумит, а бабло списуют как за цельное полотно.
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