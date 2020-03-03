 "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили (заплатили, - Ред.). Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого.
Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", - написал он.
Кроме того, он считает, что таким образом помогает наладить отношения между странами.
"Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан".
Богданович также предложил украинцам и россиянинам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства".
В настоящее время его пост удален со страницы в соцсети. По этому поводу он написал следующее: "Обнаружил, что мой божественный пост удалён. Мораль - всегда выходи из соцсетей перед тем, как даже на минутку отлучиться от компьютера".
3 марта 2020 года гроссмейстер был внесен в базу данных сайта "Миротворец".
використаний
Букмекерський прогноз на офіційному сайті пісенного конкурсу Євробачення. Місце переможця пророкують Ісландії. Друге місце очолює Росія. Трійку лідерів закріплює Литва. На четвертому місці розмістилася Румунія. На п'ятому місці перебуває Італія. Україна на 23 місці.
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Будучи пархатим упорхнул за рублі грати.
Зелесрані нема різниці чи Одеса , чи Ростов вони іншої національності _ вони не українці, не християни.
В них інший менталітет. Він вибрав де ліпше, де ін зможе піднятись- бо Україні таких черга стоїть.
Заплатили б у Америці грав би за США. .
Я б ще за пархатих "середньої руки" переживав.
Адреса є в інтернеті.