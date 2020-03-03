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Все про:Одесса (5933) Россия (75095) шахматы (118) Богданович (1)

 "Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины

Одесский гроссмейстер Станислав Богданович сыграл за Россию в интернет-матче против Украины. Матч прошел на популярном портале о шахматах Chess.com.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в Facebook

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили (заплатили, - Ред.). Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого.

Присылайте обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства: одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины 01

Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По крымскому вопросу я целиком на стороне Украины", - чемпион мира по шахматам из России Дубов

Кроме того, он считает, что таким образом помогает наладить отношения между странами.

"Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан".

Богданович также предложил украинцам и россиянинам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства".

В настоящее время его пост удален со страницы в соцсети. По этому поводу он написал следующее: "Обнаружил, что мой божественный пост удалён. Мораль - всегда выходи из соцсетей перед тем, как даже на минутку отлучиться от компьютера". 

3 марта 2020 года гроссмейстер был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Присылайте обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства: одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины 02
Присылайте обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства: одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины 03


Присылайте обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства: одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины 04
Скрин: УНИАН

Источник: https://censor.net.ua/n3179036
 
 
 Топ комментарии
 
Там и оставайся, глист прыщавый.
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Съезди в Донецк.
Пусть тебя "пообнимают" и пообминают на подвалах, чучело.
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К сведению русских дебило-фашистов -антисемитов, которые отметились в комментах. Фамилия Богданович имеет к евреям такое же отношение, как ЯнукОВИЧ...
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я не вживаю, а тебе пора в отказ от секиры, может белка попустит
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пеной сходишь фуфел, набирай текст ровно
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То есть, ЯнукОВИЧ - еврей? Да, животное изнасилованное?
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Стасік не єврей. Призвище литвинське. Стасік рашист і зрадник.
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"Вечная дружба", "тысячелетний рейх" - как уже задолбали идиоты повторяющие имперские заманишки
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Я б на місці воєнкомів провірив, чи у нього все добре з відстрочкою, нехай в армії трохи порозказує про донат від РФ
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а не нужно проверять …. за бары и в окоп , а потом проверять.
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Посилаю йому звання суперчмо . І бажаю , щоб ця гнида залишилася там назавжди .
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"Деньги не пахнут" ((c) Сваты, а может и не они)
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Думаю тепер воно у нас тут буде мати "славу", як що повернеться. Хоча у нас тут в Одесі такого лайна вистачає.
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"Яка несподіванка!" - Дуже корисно для лікування українських ідіотів, які (ЧОМУСЬ!) роблять собі кумирів з усіляких баксьорів-футбольорів, в той час коли в Ураїні повно справжніх героїв, які жертвують життям і здоров'ям задля нашого життя...
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Ви на сторінку в ФБ його загляньте-мерзота рашистська.
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Какая скотина! Выдумал себе свою 'правду' , чтобы оправдать своё скотство и предательство.
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"Задоначенный" весьма похоже на " законтаченный",не правда ли?
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це - звичайний ************** контрацептів..
використаний
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А цікаво, що русня на Цензорі пробує виставити цього рашиста євреєм! Станіслав Богданович це як Ванятка Пятров, дебіли кацапські.
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Ой! Вэй! А шо вы хотели? Зеленские они такие...
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Зробили (їх/себе) разом!

Букмекерський прогноз на офіційному сайті пісенного конкурсу Євробачення. Місце переможця пророкують Ісландії. Друге місце очолює Росія. Трійку лідерів закріплює Литва. На четвертому місці розмістилася Румунія. На п'ятому місці перебуває Італія. Україна на 23 місці.
https://24tv.ua/lifestyle/****************************************************************************

"Надсилайте "обнімашки" на знак нашої вічної дружби і братерства": одеський гросмейстер Богданович за гроші зіграв за Росію проти України - Цензор.НЕТ 8222
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Я б так не сказав, враховуючи баталії, які розгорнулись на цьому форумі під час національного відбору.
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ну чтож нужно его отдавать в гей клуб 25% на перевоспитание...
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Одесситы, я конечно таки сильно извиняюсь но имею спросить за вот это ваше говно, - среди вас такого говна ещё много?
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Богданович также предложил украинцам и россиянинам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства". - кровопролитием.разрушениями смертями украинце, и оккупацией обнимает рашистская тварь...молодого ИУДУ тоже обнял монетой...осина его ждет и рано или поздно он к ней придет,или она к нему...
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Папа Едік мама рима народили у Одесі сина
Будучи пархатим упорхнул за рублі грати.
Зелесрані нема різниці чи Одеса , чи Ростов вони іншої національності _ вони не українці, не християни.
В них інший менталітет. Він вибрав де ліпше, де ін зможе піднятись- бо Україні таких черга стоїть.
Заплатили б у Америці грав би за США. .

Я б ще за пархатих "середньої руки" переживав.
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подобные людишки и там никто, и здесь презираемы.
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Там он тупой хохол. И здесь он тупой хохол. Не украинец.
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А якщо прислати кулаком у рило, це буде вважатись за обнімашки ?
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Не треба кулаком у рило. Треба пестити. Всіма кінцівками та спідручними засобами.
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Хлоп заслуговує на те, щоб по приїзду додому його відпестили.
Адреса є в інтернеті.
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Чувака с шахматами на передок, пусть сыграет там
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Чмо и идиот! У него бабки и шахматы выдавили из мозга все остальное.
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" Можливо, якщо б кожен з нас лише по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний" - Так п_дор! Зіграй ще один раз, тільки тепер - в ящик!
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