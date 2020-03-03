 Заявление защитника Антоненко содержит объективные данные, свидетельствующие о признаках преступления со стороны следствия, - постановление суда. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в сообщении адвокатов Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 25.02.2020 по делу №757 / 618/20-к удовлетворена жалоба Кругового Дмитрия Сергеевича на бездействие ТУ ГБР по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр после получения соответствующего заявления. Обязали внести сведения в Единый реестр по заявлению Кругового Д.С., начать досудебное расследование и через 24 часа предоставить заявителю выписку из Единого реестра", - говорится в сообщении.

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"4 января 2020 г. Дмитрий Круговой, адвокат Андрея Антоненко, направил в территориальное управление ГБР заявление о совершении преступления работниками ГСУ Национальной полиции Украины, которая была получена в тот же день в 21:16. Заявление мотивировано тем, что 2 января 2020 г. в промежуток времени примерно с 19 ч 40 мин и до 22 ч организованная группа лиц в составе старшего следователя ГСУ НП Украина Катынского Алексея Ярославовича, который действовал совместно, по предварительному сговору, вместе с другим должностным лицом Национального полиции, по указаниям третьего неустановленного лица, которые они вероятно получали телефону, совершили деяния, которые образуют законченное покушение на преступление, предусмотренное частью 1 статьи 374 Уголовного кодекса Украины, а именно грубое нарушение права на защиту - следователи пытались заставить подозреваемого принять участие в следственном эксперименте без его защитников", - пояснили адвокаты.

"Следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению, поскольку по состоянию на время рассмотрения жалобы в суде сведения из заявления Кругового Д.С. от 4 января 2020 г. уполномоченными лицами Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве не были внесены в Единый реестр и расследование не начиналось, хотя (заявление. - Ред.) содержит объективные данные, которые действительно свидетельствуют о признаках преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершение преступления)", - говорится в постановлении суда.





Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.