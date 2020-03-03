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 Политика Украины
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Все про:суд (22911) ГБР (1014) Антоненко Андрей (95)

 Заявление защитника Антоненко содержит объективные данные, свидетельствующие о признаках преступления со стороны следствия, - постановление суда. ДОКУМЕНТ

Печерский райсуд Киева обязал ГБР начать досудебное расследование по заявлению о совершении преступления следователями Нацполиции 2 января 2020 г. против подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко в связи с попыткой принудить Антоненко к следственному эксперименту без участия свободно выбранного защитника.

Об этом говорится в сообщении адвокатов Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 25.02.2020 по делу №757 / 618/20-к удовлетворена жалоба Кругового Дмитрия Сергеевича на бездействие ТУ ГБР по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр после получения соответствующего заявления. Обязали внести сведения в Единый реестр по заявлению Кругового Д.С., начать досудебное расследование и через 24 часа предоставить заявителю выписку из Единого реестра", - говорится в сообщении.

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"4 января 2020 г. Дмитрий Круговой, адвокат Андрея Антоненко, направил в территориальное управление ГБР заявление о совершении преступления работниками ГСУ Национальной полиции Украины, которая была получена в тот же день в 21:16. Заявление мотивировано тем, что 2 января 2020 г. в промежуток времени примерно с 19 ч 40 мин и до 22 ч организованная группа лиц в составе старшего следователя ГСУ НП Украина Катынского Алексея Ярославовича, который действовал совместно, по предварительному сговору, вместе с другим должностным лицом Национального полиции, по указаниям третьего неустановленного лица, которые они вероятно получали телефону, совершили деяния, которые образуют законченное покушение на преступление, предусмотренное частью 1 статьи 374 Уголовного кодекса Украины, а именно грубое нарушение права на защиту - следователи пытались заставить подозреваемого принять участие в следственном эксперименте без его защитников", - пояснили адвокаты.

"Следственный судья считает, что жалоба подлежит удовлетворению, поскольку по состоянию на время рассмотрения жалобы в суде сведения из заявления Кругового Д.С. от 4 января 2020 г. уполномоченными лицами Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве не были внесены в Единый реестр и расследование не начиналось, хотя (заявление. - Ред.) содержит объективные данные, которые действительно свидетельствуют о признаках преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершение преступления)", - говорится в постановлении суда.

Заявление защитника Антоненко содержит объективные данные, свидетельствующие о признаках преступления со стороны следствия, - постановление суда 01
Заявление защитника Антоненко содержит объективные данные, свидетельствующие о признаках преступления со стороны следствия, - постановление суда 02

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3179035
 
   
 Топ комментарии
 
ну никак не получается впихнуть невпих*емое...
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Даже одиозный пещерный (Печерский) суд начал прозревать
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А пафосу, пафосу то було. Клоун, Рябий в шапці, Сабаков, презентація розкриття вбивства століття. А по факту знову обісралися: ну ніяк не вдається виконати прохання Хуйла - дискредитувати патріотів України.
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Даже одиозный пещерный (Печерский) суд начал прозревать
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Просто дали ему команду "слить" дело за нарушение процессуальных действий, а не за отсутствие состава преступления.
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ну никак не получается впихнуть невпих*емое...
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так ...не при чем!...
я даже не про ум... а про само дело и доказательства от обвинения..
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Значить всіх собак повісять на Рябошапку...
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Походу до судий уже дошло, шо дело не выгорит и пора сливать воду.
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Заявление защитника Антоненко содержит объективные данные, свидетельствующие о признаках преступления со стороны



полгода не могут померять антоненка ентаго

прамблема у них -
плюминус 10 см погрешности

возьмите антоненка отвезите на то самое место,
известно где он шел тогда,
поставьте туда и меряйте.
работы на 5 минут

но нет
тянут за я-ца ентаго антоненка,
печатают разную туфту тут





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Так если его "повезти, поставить и померять", то следователи сядут вместо него. В этом то и вся "проблемка".
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А презику как неудобно будет!!!!
Авакяну пох-й...... Оно уже 6 лет пиз-ит и не краснеет!
А народоизбранному извинятся за косяк - моветон!!!
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ГБР примет решение понять и прастить.
А то в милиции и так никто работать не хочет.
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А пафосу, пафосу то було. Клоун, Рябий в шапці, Сабаков, презентація розкриття вбивства століття. А по факту знову обісралися: ну ніяк не вдається виконати прохання ***** - дискредитувати патріотів України.
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Будьте реалистом, С нашей системой у нас правосудия добиться на этом уровне невозможно в принципе!
Все это только ступеньки к ЕСПЧ!!!! А там как говорят адвокаты - верняк!!!! Зря зеля и авакян ту пресс конференцию устроили!!! Хотели въехать на белом коне, а получили мордой в гов-но!!!
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Нічого не дасть ця скарга і ця ухвала суду: просто відпишуться.
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Але вода камінь точить. І за якимось разом буде результат. Нічого не робити - не вихід.
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Нє, само собою, мовчати не можна! Я просто... та не тільки я, всі ми знаємо наступний результат цієї краплі.
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Тільки розумним - страшно, а зебілам - весело.
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Для подачи иска в ЕСПЧ необходимо пройти все местные инстанции.
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А шо такоє, Печерський суд обкакався? А ЗЕлені ж торпедують призабуте рейтингове про вєсна прийшла садіть пора,,,
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Виникає питання - а кого тепер весною треба садити? Невже "садівників"?
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