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 Атомная бомба - это наиболее эффективный способ решить проблемы с РФ раз и навсегда, - "слуга народа" Потураев. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что атомная бомба стала бы самым эффективным решением проблем в войне с РФ.

Об этом он заявил в ходе презентации концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий, отвечая на вопрос, будет ли вестись против нового канала под названием "ДОМ" радио-электронная борьба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.

"Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радио-электронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - заявил Потураев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179031
 
   
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Судя по тому, как затаился в Кремле Великий Ботокс, удар был нанесён действительно впечатляющий

Министр обороны Турции ****** Акар подвел промежуточные результаты операции "Весенний Щит" в сирийской провинции Идлиб:
уничтожено 2 самолета;
2 БПЛА;
8 вертолетов;
135 танков;
5 систем ПВО;
86 орудий полевой и реактивной артиллерии;
16 платформ ПТУР;
77 единиц бронированной техники;
9 складов с боеприпасами;
2 557 сирийских военнослужащих.

Особенно плохо пошли дела у асадо-анчурийских братьев после того, как турецкий ударник зашкварил командующего оперативной группировки Саракиб - Мухаммада Абдуллах Хади вместе с многочисленной свитой. Среди которой - 8 братьев-ихтамнетов с рязанским акцентом.
Что интересно.
Россия столько лет хвасталась своими системами РЭБ (мол, нет аналогов в мире), а Турция за несколько дней опустила Москву и московский военпром ниже плинтуса сортира на станции метро "Новые Черёмушки".
Турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы Aselsan Koral помножил на ноль все российские электронные погремушки в регионе Идлиб.
После сначала израильского, а потом и турецкого унижения, российскую систему ПВО уже отказалась покупать Индия, думаю за ней потянутся и другие страны. Исходя из этого, начинаю подозревать в покупке Турцией российских С-400 какую-то многоходовочку НАТО, цель которой станет ясна позже.
Ещё один интересный момент.
По информации Bloomberg, Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов. Один из турецких чиновников заявил, что это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Впервые в истории "рои" позволили взять под контроль такую большую территорию. Десятки беспилотников нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов, что ставит под сомнение эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения таких атак.
Допускаю, что турецкий министр обороны мог и завысить цифры уничтоженной боевой техники и личного состава противника, но, судя по тому, как затаился в Кремле Великий Ботокс, удар был нанесён действительно впечатляющий. Давно пора понять, что нынешняя Эрэфия признаёт только силу. Любое заигрывание с ней воспринимает исключительно как слабость.
Москва как огня боялась Пороха, а кто-то кричал, что надо перестать стрелять.
Перестали стрелять - началась сдача территории.
Москва как огня боялась патриотов, а кто-то писал, что патриотов сажают.
Теперь, когда патриотов действительно сажают, страной начали руководить портновы и рабиновичи.
Ещё кто-то повторял бред про Липецкую фабрику и торговлю на крови.
Порошенко уже почти год как не президент, нет "торговли на крови", а наших воинов на передовой убивают в два раза больше, чем при нём.
Это - цена договорняков и боязнь не только казаться сильным, но и быть им. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужные ему условия и, если не находит, создаёт их сам. Пора признать, что нынешняя моновласть таких условий создать не способна.

Мы выплывем. С потерями, но выплывем.
Жаль только этих пяти (или меньше?) лет, отданых на поталу лицедеям, а не сильным лидерам, способным упрочить и защитить страну.
Helgi Sharp
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на жаль, ні, не вирішить
це вирішить проблему ядерного залякування, а не війни взагалі
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США дуже швидко Японію поставили в стойло у свій час. Всього дві бомбочки. А до того роками воювали.
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так в ***** теж є бомбочки
аналогія з Японією - мимо каси
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и не просто есть, а их есть немерянно
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перед бомбою амери переловили всіх япошок в країні і закрили в трудові табори, на будівництво флота
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І шо? Де нам взяти стільки япошок для будівництва ЯЗ?
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Чомусь багато хто думає що атомну бомбу можна зробити з куска Чорнобильського реактора на коліні. 1 грам бойового плутонія орієнтовно коштує 4000 доларів, причому його ніхто не продасть. На бомбу треба кілограмів 6, крім того ще треба вміти її зробити з того плутонія, не погано ще мати балістичну ракету для доставки
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6 кг по 4000 дол. за грам = 24 млн. дол. Для сравнения, годовой бюджет на содержание аппарата президента примерно 70 млн. дол. На содержание ВР еще больше - около 90 млн. дол.
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кацапсько - турецький конфлікт (війна по суті) запросто може перейти в ядерну війну.
Враховуючи на те, що Путіна і Ердогана ненавидить "колективний Захід" - то конфлікт цей буде підігріватися.
Україна повинна готуватися добити ерефію і спалити москву.
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еслиб один, там вся партия их "Тупой и еще тупее"
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Ну це занадто. Але взагалі хід думки подобається. Атомна бомба - це найефективніший спосіб вирішити проблеми з РФ раз і назавжди, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5054
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Якщо була б нормальна, націоналістична, а не проросійська влада всі ці роки, то США, давно б дали бомбу за формулою Ізраїля - «ї в нас нема, але якщо треба ми ї використаємо». Але вся влада пороха і зеленського - це російсько-українська олігархія, де всі між собою пов'язані криміналом, бізнес та родинними зв'язками. Хто ж буде давати бомбу ворогу.
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Aurimas Šandaris Ніхто нам бобмбу ніколи не дасть.В Ізраїля є сильне лоббі в США,яке допомагає Ізраїлю.В нас такого немає і не буде.
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А що, ***** в очко заглянути вже недостатньо? А чого ж так, там таке бажання миру дехто бачить...
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В последнее время поражает с какой легкостью рассуждают дегенераты о применении ядерного оружия,как будто это само по себе разумеещее.Лёгкая нейтронная бомба совсем не повредит власть имущим.А напротив поможет решить пробълеммы с пенсионным фондом
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Тупо, тупо и еще раз тупо. Это тупее оплаты за собаку.
Нет у нас бомбы, ни одной. Зачем тогда мыслы "Если б я имел коня, это был бы номер"?
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нормальні у нього думки. Мені більше подобаються ніж "не стріляти"
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С 1991 года я слышу одни разговоры у власти "нам треба.." и до сих пор что нам треба мы (они) неопределились, одни балаболы, если бы не война и Крым, и того бы ничего небыло ни армии ни НГ ничего, до сих пор бы" нам треба" звучало по ТВ. Ядерное оружие мы просрали очень удачно сами, с нас требовали отказатся от балистических ракет с ЯО (междуконтинентальных), но наши Кравчуки-Кучмы за доллары от чистого сердца отказались и от тактического (наступательного) ЯО, о котором изначально речь нешла. А сейчас бы оно очень бы пригодилось, если кто не понимает, например:Вот стоит у границ 90 тис. Армия РФ, так бы она и стояла, в случаи при ее вторжении на граници Украины накрывается ядерным зонтиком и 90тис.чел. тисячу танков и самолетов сводится на ноль, да и сама РФ бы так близко не держала к границам эту групировку и нагло так бы себя не вела. Кто вэтом виноват??? .... Да наверное мы сами.
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По моему он сказал- гарной бомбы, а не атомной, или не?
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Это наши "скабаевы" учатся. Это как "омоновец (охраник торгового центра) дрался недавно с дагестанцем.
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Щас петяботы зраду объявят, расскажут что рассеюшка-матушка то наши братушки, а плохой Зе в них бомбу бросить хочет.
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Зачем нам говорить то что ты дебил 5 лет ? И знаешь почему тебя уже называют не дебил а зебил ? Из жалости ...
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По началу поддерживал вову и тд, новые и тд.... сейчас Вове нада идти в отставку и делать выборы, пока не поздно. Зеленский "сдулся" .
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Вы порохоботы уже совсем обленились, даже ник себе придумать не можете. Что, после десятков выдуманных аккаунтов-имен для каждого бота фанатазия иссякла? Или пьяные уже с утра, как ваш божок-ворюга.
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Ты с трудом читаєшь цифры? Логин читать не обязательно, пропускай. Думай над смыслом.
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Нехай комуняка кравчучка скаже де наші бомби і ракети , і всі міністри оборони відзвітують , чому до цього часу у нас не має ЯЗ.
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Самий кращий засіб від головного болю - гільйотина. А нам думать треба головою як реально можна знищити ворога за нинішніх умов, а не займатися прожектерством. І такі дієві і реальні методи боротьби є.
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nitrid wolfram За нинішніх умов,це впринципі неможливо.В нас немає,чим це зробити.
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Наші партнери ніколи її не дозволять нам мати.
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Ще раз всіх наївних:
В слуг урода нікого з проукраїнськими поглядами НЕ БРАЛИ!
Просто в їхньому шапіто для всіх прописані свої ролі.
У цього слуги роль проукраїнського дурника.
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Надо спросить у Эрдогана как решать проблемы. У него это неплохо выходит
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Депутат - клінічний дегенерат кацапського розливу. Тільки в кацапських мізках може народитися ідея скинути ядерну бомбу на голову сусідам, а потім самим потерпати від радіації та радіоактивного забруднення і вважати масове вбивство "найбільш ефективним вирішенням проблеми". Кацапів нам не шкода але потрібно шукати і застосовувати дешеві та екологічні засоби їх утилізації. Як на мене то найліпше це ізоляція - вони тоді за традицією почнуть знищувати самі себе в боротьбі за шматок хліба і місце в челяді чергового *****. Найбільш агресивна частина загине "в боротьбі", а решта отримає шанс стати людьми. Атомна бомба - це найефективніший спосіб вирішити проблеми з РФ раз і назавжди, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1646
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Бомба? Как это современно, почему не пушечным ядром, в партии кастратов все такие тупые?
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Фашизм,который спроит россия,обречён на проигрыш.Он может существовать а\в закрытом обществе,как в Сев Кореи. Побеждает мировое сообщество.Перед прагматичным западом гром ещё не грянул. Санкции и только санкции..вплоть до полной изоляции-будет лучшим,чем любое современное оружие или высокая дипломатия. Это точно не то,что посмотреть в глаза путлера.не стрелять.ужаснейшая дипломатия,атомная бомба и прочая х......
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Не уверен, что атомная бомба - это решение...
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Уранові шахти, уранові ГЗК, 15 реакторив, в т.ч. 1 науковий. 2 інститута в Києві та Харкові де вперше в Срср розчепили атом. 54 000 "ядерщиків". Новозбудований цех переробки відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі. Цех важкої води в Камянську. Цирконієве виробницто.... Про таке Ердоган навіть не мріє... З України, тихо в кулуарах рже весь світ через її сцикливість.
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Свиня ти рузга, не Потураєв недолугий , а твій папа-пеидк, що не сліл твой сперматазоид с ануса
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Вах-вах, який бивалий спец по сліванію-слізанію сперми. Ще й анусну латинь знає!
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Потураєв потурає тупості. Дубль можливий лише на зйомках 95-го кварталу. В реалі, якби лише натяк на реальну А-бомбу був, нас би рознесли звичайними. Потураєв - провокатор, який грає смішливого дурника, знаючи ядерний потенціал і доктрину РФ про застосування ядерної зброї.
А не знає - тоді він ще небезпечніший.
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Микола Романюк 6219c57e Нас би рознесли наші партнери,значить вони нам не справжні партнери.
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4 АЕС та 15 енергоблоків,достатньо щоб зробити територию від Лондона до Уралу та від Прибалтики до Ізраїлю непригодною для життя.Не дай Боже,Україні піти на крайності.Мало нікому не покажеться.
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На зло всем выпилиться самим, лишь бы другим нагадить?
Кого-то мне это напоминает...
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Вот тебе бабушка и Будабештский мемарандум 1994 года.
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Украина и ядерная бомба - это обезьяна с гранатой.
Слава богу, США Украину развели и ЯО вывезли.
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Колишній Генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон заявив, що окупації Криму і конфлікту на Донбасі можна було б уникнути, якби Україна не відмовилася від свого ядерного арсеналу.
Про це він написав у своїй статті в Herald Scotland.
"Чи був би Крим захопленим і східна Україна окупованою, якби українці залишили деяку зі своєї ядерної зброї?" - підсумував генсек НАТО.
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Якесь непорозуміння, хоче слави Жириновського - той хотіів Київ закидати бомбами...оце понавибирали, жартівник...мату в горлі тісно
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Хотя Потураев иногда ведет себя неадекватно и истерит, в данном случае он абсолютно прав). Кацапы - это биологический мусор.
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