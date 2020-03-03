 Атомная бомба - это наиболее эффективный способ решить проблемы с РФ раз и навсегда, - "слуга народа" Потураев. ВИДЕО

Об этом он заявил в ходе презентации концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий, отвечая на вопрос, будет ли вестись против нового канала под названием "ДОМ" радио-электронная борьба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.
"Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радио-электронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - заявил Потураев.
Министр обороны Турции ****** Акар подвел промежуточные результаты операции "Весенний Щит" в сирийской провинции Идлиб:
уничтожено 2 самолета;
2 БПЛА;
8 вертолетов;
135 танков;
5 систем ПВО;
86 орудий полевой и реактивной артиллерии;
16 платформ ПТУР;
77 единиц бронированной техники;
9 складов с боеприпасами;
2 557 сирийских военнослужащих.
Особенно плохо пошли дела у асадо-анчурийских братьев после того, как турецкий ударник зашкварил командующего оперативной группировки Саракиб - Мухаммада Абдуллах Хади вместе с многочисленной свитой. Среди которой - 8 братьев-ихтамнетов с рязанским акцентом.
Что интересно.
Россия столько лет хвасталась своими системами РЭБ (мол, нет аналогов в мире), а Турция за несколько дней опустила Москву и московский военпром ниже плинтуса сортира на станции метро "Новые Черёмушки".
Турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы Aselsan Koral помножил на ноль все российские электронные погремушки в регионе Идлиб.
После сначала израильского, а потом и турецкого унижения, российскую систему ПВО уже отказалась покупать Индия, думаю за ней потянутся и другие страны. Исходя из этого, начинаю подозревать в покупке Турцией российских С-400 какую-то многоходовочку НАТО, цель которой станет ясна позже.
Ещё один интересный момент.
По информации Bloomberg, Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов. Один из турецких чиновников заявил, что это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Впервые в истории "рои" позволили взять под контроль такую большую территорию. Десятки беспилотников нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений, и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов, что ставит под сомнение эффективность оборудования российского производства, предназначенного для предотвращения таких атак.
Допускаю, что турецкий министр обороны мог и завысить цифры уничтоженной боевой техники и личного состава противника, но, судя по тому, как затаился в Кремле Великий Ботокс, удар был нанесён действительно впечатляющий. Давно пора понять, что нынешняя Эрэфия признаёт только силу. Любое заигрывание с ней воспринимает исключительно как слабость.
Москва как огня боялась Пороха, а кто-то кричал, что надо перестать стрелять.
Перестали стрелять - началась сдача территории.
Москва как огня боялась патриотов, а кто-то писал, что патриотов сажают.
Теперь, когда патриотов действительно сажают, страной начали руководить портновы и рабиновичи.
Ещё кто-то повторял бред про Липецкую фабрику и торговлю на крови.
Порошенко уже почти год как не президент, нет "торговли на крови", а наших воинов на передовой убивают в два раза больше, чем при нём.
Это - цена договорняков и боязнь не только казаться сильным, но и быть им. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужные ему условия и, если не находит, создаёт их сам. Пора признать, что нынешняя моновласть таких условий создать не способна.
Мы выплывем. С потерями, но выплывем.
Жаль только этих пяти (или меньше?) лет, отданых на поталу лицедеям, а не сильным лидерам, способным упрочить и защитить страну.
Helgi Sharp
це вирішить проблему ядерного залякування, а не війни взагалі
аналогія з Японією - мимо каси
Враховуючи на те, що Путіна і Ердогана ненавидить "колективний Захід" - то конфлікт цей буде підігріватися.
Україна повинна готуватися добити ерефію і спалити москву.
Нет у нас бомбы, ни одной. Зачем тогда мыслы "Если б я имел коня, это был бы номер"?
В слуг урода нікого з проукраїнськими поглядами НЕ БРАЛИ!
Просто в їхньому шапіто для всіх прописані свої ролі.
У цього слуги роль проукраїнського дурника.
А не знає - тоді він ще небезпечніший.
Кого-то мне это напоминает...
Слава богу, США Украину развели и ЯО вывезли.
Про це він написав у своїй статті в Herald Scotland.
"Чи був би Крим захопленим і східна Україна окупованою, якби українці залишили деяку зі своєї ядерної зброї?" - підсумував генсек НАТО.