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 Общество, Здоровье
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 При правильном подходе коронавирус можно сдержать, эпидемию гриппа - нет, - глава ВОЗ Гебрейесус

Распространение коронавируса COVID-19 возможно сдержать, в отличие от эпидемии гриппа.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом, комментируя появление новых очагов вспышки, сказал директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус, пишет Reuters.

"Мы находимся на неизведанной территории - мы никогда раньше не видели респираторный патоген, который может передаваться в обществе, но в то же время может быть сдержан правильными мерами. Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы уже увидели широкомасштабное распространение по всему миру. И усилия по замедлению или сдерживанию не были бы осуществимы", - рассказал он.

Гебрейесус добавил, что сдерживание COVID-19 возможно - и оно должно оставаться главным приоритетом для всех стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 130 стран еще не обнаружили случаи COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Доктор Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, уточнил, что в других местах, вероятно, не нужны столь радикальные меры как в Ухани. В качестве примера он привел Сингапур и Гонконг. Власти не закрывали города на карантин и не прекращали сообщение с миром, но все равно не допустили широкомасштабное распространение вируса.

Напомним, в конце декабря 2019-го в Ухани (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

26 февраля впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения, чем внутри страны. Новыми очагами стали Италия, Иран, Южная Корея и Япония.

С начала вспышки коронавируса во всем мире зафиксировано 90 936 случаев инфицирования COVID-19 и 3117 смертей. В Украине за одну неделю в феврале ОРВИ заразились более 217 000 человек, а 10 пациентов погибли от гриппа.

Источник: https://censor.net.ua/n3179029
 
 
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а в чём разница!? способы передачи одни и теже.
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экономика в мире начинает сыпаться . вот и получили указание - развеять панику
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