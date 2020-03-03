 Полиция расследует 8 уголовных дел по событиям в Новых Санжарах: 10 человек получили подозрения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Расследование продолжается в 8 производствах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) ст. 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

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Напомним, пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

На сегодня еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.